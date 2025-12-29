Una batalla tras otra: el año en el que a Milei le costó domar al Congreso

Javier Milei pudo cerrar 2025 con el primer presupuesto propio aprobado por el Congreso. La nueva conformación de las cámaras, en la que La Libertad Avanza (LLA) tiene mayoría y en la que cooperan tras bambalinas los gobernadores, parece aventurar un 2026 más amigable que el año que termina, en el que los escándalos del oficialismo y sus internas hicieron que, por momentos, los mileistas no tuvieran el control de la agenda parlamentaria.

El papelón de los jueces

En febrero, Milei designó por decreto a Manuel García-Mansilla y a Ariel Lijo para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Unas semanas antes, el pliego de este último "apareció" con las firmas necesarias para su designación en el Senado.

Lijo no había podido jurar como ministro del máximo tribunal, ya que este no le había aceptado la licencia como juez de Comodoro Py. García-Mansilla, en cambio, tuvo la full experience: juró como juez de la Corte y se sentó a Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz y Ricardo Lorenzetti en el inicio de sesiones ordinarias del Congreso en marzo.

Sin embargo, la oposición comenzó a tejer diálogos para bajar los dos pliegos en el Senado: 43 votos en contra para Lijo y 51 en contra para García- Mansilla. En 2024, cuando a este le habían preguntado si aceptaría ser nombrado por decreto, el juez reclutado por el asesor Santiago Caputo respondió que no lo haría.

Escándalo cripto: Milei la sacó barata con $Libra

Un viernes de febrero, la hiperactividad twitera de Milei trajo consigo una novedad: una estafa con una criptomoneda llamada $Libra. Luego, el Presidente se desvinculó del proyecto, del que afirmó no haber estado interiorizado.

La oposición del Senado y Diputados se hizo eco y comenzaron a llover pedidos de interpelación para Milei, para Karina Milei, para los entonces jefe de gabinete Guillermo Francos, y vocero presidencial Manuel Adorni. Los aliados opositores adelgazaron esas acciones para reducirlas a apenas un par de pedidos de informes. El ministro coordinador fue citado por la Cámara baja donde afirmó que "el Presidente actuó con responsabilidad y prudencia al retirar su publicación personal".

En Diputados se creó la comisión investigadora de $Libra. Esto tuvo idas y vueltas, la oposición tuvo que reformar el reglamento para sortear el bloqueo de LLA y aliados. El grupo parlamentario, que comandaron Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Juan Marino (Unión por la Patria), se quejó de la falta de cooperación de la justicia. Los miembros del Ejecutivo que fueron citados se negaron a asistir.

"Existen elementos suficientes para afirmar que se habría violado la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública, en tanto el Presidente habría promovido un negocio privado contrario al ejercicio ético de sus funciones (...) Que, asimismo, se han reunido elementos que constatarían la realización de actividades no vinculadas con sus tareas oficiales y la utilización de su investidura en beneficio de intereses privados", señaló uno de los incisos del informe final de la comisión. Por una firma, el trabajo del grupo parlamentario no pudo ser puesto a consideración del Cuerpo.

La primavera opositora

Si bien esto se dio en simultáneo con el período electoral -y de la derrota de LLA en las elecciones de la provincia de Buenos Aires- , hubo un período entre julio y octubre en el que la oposición le manejó la agenda del Congreso a Milei.

Luego de impulsar la ley de Emergencia en Discapacidad, en Pediatría, la ley de Financiamiento Educativo y un bono a jubilados, Milei procedió a vetar estas leyes. La oposición respondió dando vuelta algunos de estos vetos. La estrategia parlamentaria fue paciente: ir al recinto, emplazar comisiones y dictaminar.

Con la oposición dura, liderada por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, coincidieron Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y algunos radicales, macristas y bancas provinciales sueltas.

También, en agosto el Senado la bajó cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) de facultades delegadas al Presidente y eliminación de entes estatales. En la Cámara alta, los seis integrantes del bloque mileistas no podían hacer nada. El interbloque Unión por la Patria de José Mayans encontraba coincidencias con los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco, la larretista Guadalupe Tagliaferri y los santacruceños.

Los (pocos) triunfos de Milei

El envión opositor se terminó con el triunfo de LLA en las elecciones legislativas nacionales. Junto con este, cualquier intento de reemplazar a Martín Menem el la presidencia de la Cámara quedó en el camino. Más todavía, los intentos de impulsar una moción de censura contra Francos.

Mientras que en el 2024 el "nido de ratas", según sus palabras, lo ayudó, Milei y los suyos tuvieron pocos éxitos en el parlamento este año: el presupuesto 2025, la ley de "inocencia fiscal", la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de un DNU.

Sin embargo, el Presidente puede darse por satisfecho del escaso rebote que tuvo en el Congreso el escándalo de las presuntas coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que, según el ex titular del ente, Diego Spagnuolo, tenía como principal beneficiaria a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Una explicación no se le niega a nadie y Francos, en uno de sus informes ante el parlamento, intentó caracterizar como una "operación política" a los audios de Spagnuolo. En junio, el entonces funcionario se fue enojado del Senado: no le gustó que le dijeran "mentiroso". Al igual que en 2024, el ministro de Economía, Luis Caputo, ninguneó cualquier convocatoria del Congreso.

Milei se apersonó dos veces en el año en el Congreso. Primero, para el inicio de sesiones ordinarias donde ninguneó a Villarruel y atacó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Unión por la Patria le boicoteó la puesta en escena. La noche será recordada también por el hostigamiento del asesor Santiago Caputo al entonces diputado Facundo Manes.

La segunda oportunidad fue en diciembre, cuando asistió a la jura de los diputados electos. Desde un palco, el Presidente se plegó a su militancia para que lo vitoreen y para hostigar a la oposición.

Amigos/enemigos

Antes del período electoral, el oficialismo había logrado tender puentes con algunos gobernadores y, por ejemplo, minimizar el impacto del escándalo cripto. En otros momentos, le hicieron sentir el rigor a la Casa Rosada con la avanzada en el Senado para que se automatice el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El triunfo nacional de LLA y la votación del presupuesto parecen haber frenado la rebelión.

La elección terminó el proceso de cooptación de los sectores del PRO que se querían sumar a LLA. El oficialismo, que les hizo comer el amague de la ley de Ficha Limpia, en plena campaña de las elecciones porteñas, en las que los violetas le ganaron en su kilómetro cero.

Pese a esto, fueron aliados en las elecciones legislativas nacionales. En la madrugada de la última sesión en Diputados, Cristian Ritondo se enteró que la banca en la Auditoría General de la Nación (AGN) no iba a ser para el amarillo Jorge Triaca. Voces amarillas calificaron al hecho como un quiebre en la sociedad.

En agosto, el bloque oficialista de Diputados tuvo una escisión denominada Coherencia, integrada por Lourdes Arrieta, que el año pasado hizo su monobloque después de las visitas a genocidas en el penal de Ezeiza, Carlos D'Alessandro, Gerardo González y Marcela Pagano. De esta manera, imitaron a la primera ruptura de la bancada, que dio lugar al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) de Eduardo Falcone y Oscar Zago en 2024. Este último protagonizó una escena de pugilato en plena sesión con el mileista Lisandro Almirón.

Enemiga jurada de Karina Milei, Victoria Villarruel arrancó el 2024 zafando de que removieran a Bartolomé Abdala de la presidencia Provisional del Senado. Más adelante, impulsó a un secretario Parlamentario que le renunció al mes. Reconfiguró a su entorno y sus "villarruelines" se fueron con LLA. Pese a que algunos dirigentes la instaban a jugar en el año electoral, la Vice se guardó en el Senado.

Villarruel Inició diciembre con Bullrich pisándole el territorio. En las últimas semanas se quejó del financiamiento del Senado. Habrá que ver si la gran hermana del oficialismo no vuelve a intentar otra avanzada por el tercer lugar en la linea de sucesión.

Marquen a los de violeta

El cierre de listas de las elecciones legislativas nacionales en la provincia de Buenos Aires cumplió con el anhelo de Milei: que José Luís Espert encabece la lista de diputados nacionales de LLA. El deseo de este último era una proyección hacia una gobernación bonaerense en 2027.

Sin embargo, reavivaron los vínculos de Espert con el presunto narco Fred Machado. El economista no supo ni pudo negar el apoyo económico que recibió en la campaña 2019. Milei salió en auxilio de, como él lo llama, "el Profe" e intentó sostenerlo públicamente.

El calendario traicionó a Espert y días después, tuvo que poner la cara en la comisión de Hacienda y Presupuesto, que él presidía, para el inicio del tratamiento del presupuesto 2026. El ahora ex diputado intentó fingir demencia ante los cuestionamientos de la oposición, pero días después renunció a la titularidad del grupo parlamentario y una licencia de su banca. Se olvidó de aclarar que era sin goce de haberes.

LLA tuvo que pintar de violeta al "colorado" amarillo. Diego Santilli, de conformarse con ser el "cupo PRO" en el tercer lugar, pasó a ser el cabeza de lista de emergencia. La situación incluyó spots que explicaban del uso de la nueva boleta única y justificación ante el electorado de por qué Espert seguía en el ticket. "El Profe" pasó a ser un "pelado" al que había que tachar para votar al oficialismo.

La apuesta le salió bien a Santilli. LLA ganó en la provincia de Buenos Aires, él accedió al Ministerio del Interior y tiene argumentos para planificar una candidatura a gobernador en 2027. Lo mismo que quería Espert.

Machado salpicó a LLA no solo en Buenos Aires. Lorena Villaverde había sido bendecida por Karina Milei para ser la candidata a primera senadora por Río Negro. Pero su rival peronista, Martín Soria, desempolvó las conexiones con el presunto narco, vía Claudio Zicarelli, y la condena que tuvo en Estados Unidos por posesión de cocaína.

El peronismo del Senado impulsó una impugnación a la rionegrina por la causa en Estados Unidos. El oficialismo aceptó enviar a comisiones el pliego de la senadora electa, que días después renunció al cargo alegando ser inocente. El día de la asunción de los nuevos legisladores, se le pidió amablemente a Villaverde que se retire del recinto.

La rionegrina sigue siendo diputada nacional, ya que retiró su renuncia a la banca. Tiene mandato hasta 2027.

Reforma laboral: el primer tembladerar del nuevo Congreso

Milei cierra el año con 95 diputados y 18 senadores con camiseta violeta. En la Cámara Baja tiene primera minoría y un tercio propio para bloquear iniciativas opositoras. De todos modos, en cualquiera de los dos recintos dependerá de los aliados para arrancar una sesión o aprobar un proyecto con mayoría simple.

El oficialismo comenzó el período extraordinario de sesiones de diciembre poniendo el riesgo el tratamiento del presupuesto. En Diputados, tratando de derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, y en el Senado, buscó bajar leyes que garantizaban la inversión en educación. En el primer caso, no hubo aliados dispuestos a poner la cara para un ajuste.

Bullrich, que desembarcó en el Senado para ordenar la tropa legislativa y opacar la figura de Villarruel, tuvo que posponer hasta febrero el tratamiento de la reforma laboral por falta de aliados. Incluso con la nueva geografía del Congreso, LLA también registra temblores.