Sorpresivo rechazo de Ficha Limpia: el PRO, furioso y el Gobierno ataca a los dos senadores que se dieron vuelta

El Senado nacional rechazó el proyecto de Ficha Limpia, que buscaba prohibir las candidaturas de condenados en segunda instancia por corrupción. El interbloque de Unión por la Patria consideró que la iniciativa era un intento de "proscripción" contra la ex presidenta Cristina Kirchner.

El proyecto contó con 36 votos a favor y 35 en contra. Sin embargo, necesitaba el apoyo de 37 legisladores de la Cámara Alta del Congreso para ser convertido en ley. El presidente del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, atribuyó la derrota parlamentaria a los senadores misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. "De Misiones nos habían prometido que votaban a favor, teníamos contados los votos. Hoy ven cómo la casta se protege y como nos han venido engañando", dijo a la prensa tras la votación.

Arce y Rojas Decut responden al gobernador Hugo Passalacqua, que a su vez es delfín del jefe político de la provincia, Carlos Rovira. Los misioneros eran parte de los aliados con los que LLA contó en las votaciones de los proyectos del Ejecutivo.

Ficha Limpia: qué se dijo

"Lo viene pidiendo la sociedad", señaló la senadora del interbloque Provincias Unidas Alejandra Vigo, que ejerció como miembro informante del proyecto de Ficha Limpia.

La cordobesa señaló que el proyecto busca "impedir (que se acceda) a un cargo para obtener fueros e impunidad" y se asegura que"una persona que cuenta con antecedentes penales, no puede ser elegidos".

El senador de Unión por la Patria Eduardo "Wado" De Pedro señaló como impulsor de Ficha Limpia al PRO, al que tildó como "el partido más corrupto de la Argentina".

"¿En serio piensas que este proyecto es para pelear contra la corrupción? Esto socava las bases de nuestra democracia. Con esto, algunos señores pueden decir quienes van a ser candidatos", sostuvo el camporista.

De Pedro y Celeste Giménez Navarro fueron algunos de los que sostuvieron que el destinatario final de la iniciativa es la ex mandataria y una eventual candidatura. Edith Terenzi de Provincias Uidas, afirmó que el proyecto "no tiene nombre y apellido". Sin embargo, la cordobesa del PRO Cármen Álvarez Rivero dijo que CrIstina Kirchner "en Córdoba no puede sacar una licencia de taxi".

"Ficha Limpia no tiene que ser un botín de guerra", sostuvo el radical catamarqueño Flavio Fama, que dijo haber observado varios "padres de la critatura" para adjudicarse el rédito político del proyecto.

Ficha Limpia: el detrás de escena

El quórum se dio con 37 senadores, con la presencia del oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y el resto de la oposición, a excepción del peronismo, que considera al proyecto como una "proscripción" a Cristina Kirchner.

"Cada cosa que leímos, preguntamos y nos lo negaron", sostuvieron voces desde el Frente PRO sobre las especulaciones que rondaron la sanción del expediente.

El oficialismo se encargó de negar las versiones de una supuesta falta de interés en sacar el proyecto, ya que serviría de insumo de campaña para el PRO en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, en las que la diputada Silvia Lospennato, una de las principales impulsoras de Ficha Limpia en Diputados, enfrentará a la lista de LLA que encabeza el vocero Presidencial, Manuel Adorni.

El oficialismo y sus aliados estaban con los votos justos: tenían 38 y necesitaban 37: la mitad mas uno del Cuerpo, ya que por ser ley electoral no podían ser sobre los presentes. Si bien parecía disipada la posibiidad de que haya algún rechazo, sobrevolaba la especulación sobre alguna modificación que vuelva a mandar a Diputados al proyecto.

Fuentes de LLA, el PRO y la Unión Cívica Radical descartaron que caiga la aprobación. Esto, pese a que los dos integrantes del bloque Por Santa Cruz José María Carambia y Natalia Gadano habían votado en contra en la designación de un embajador y del secretario Administrativo, Emilio Viramonte Olmos; dos votaciones que, se suponía, estaban consensuadas.

La senadora de Unión por la Patria Silvia Sapag había insistido en que faltaban delitos en la nómina a tener en cuenta para inhabilitar las candidaturas, como narcotráfico. De hecho, el peronismo había impulsado un proyecto con una lista mayor en Diputados. Como sea, el senador radical Víctor Zimmerman propuso en el recinto que tras la sanción de Ficha Limpia se haga un proyecto para incorporar más delitos.

Las tribunas del Senado fueron cerradas para el público, con el objetivo de que no haya sectores que tomen como propio la aprobación de Ficha Limpia. Sin embargo, cerca de las 18, Lospennato apareció por los pasillos del Senado acompañada del jefe de la bancada del PRO, Alfredo De Ángeli.

Ficha Limpia: qué dice el proyecto

El proyecto de Ficha Limpia entre otros puntos, promueve, la modificación al artículo 33 de la ley de Orgánica de los Partidos Políticos (23.298) y señala que no podrán ser candidatas a elecciones primarias o a cargos públicos ni ser designados para ejercer cargos partidarios las personas condenadas por fraude en perjuicio de la administración pública; los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y encubrimiento y todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento conforme al artículo 36 de la Constitución.

Esto se aplicará en casos en que "la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional", es decir, 180 días antes.

En caso de que se confirme la condenda luego de este plazo, "la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral". Salvo en este caso, la inelegilibidad regirá "desde la fecha de la sentencia" "hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente".

El Senado aprobó la emergencia en Bahía Blanca

El Senado aprobó por unanimidad la declaración de la emergencia por 180 días en Bahía Blanca, Coronel Rosales y zonas aledañas, por el temporal que se dio en marzo.

Este proyecto solicita la creación de un fondo de veinte mil millones de pesos o más para la reconstrucción de los daños, que estarán bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

El expediente había sido motorizado por los senadores por la provincia de Buenos Aires Juliana Di Tullio, Eduardo "Wado" De Pedro (Unión por la Patria) y Maximiliano Abad (Unión Cívica Radical).

"La negación del cambio climático de este Gobierno nacional no le hace bien a nadie. Llovieron en tres horas lo que llueve en un año. Las autoridades tienen que renovar ese discurso, porque genera mucha angustia", sostuvo Di Tullio, aludiendo al negacionismo climático del presidente Javier Milei.

Rechazo a interpelaciones a Karina, Caputo y Petri

El Senado rechazó el pedido de Unión por la Patria de tratar las interpelaciones a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y a su par de Defensa, Luis Petri.

En el caso de la hermana del Presidente y el titular de Economía fue para que expliquen su participación en el escándalo cripto de Milei. "Es una persona que tiene pánico, que no habla, pero tiene que explicar", señaló Mayans sobre Karina Milei.

Ninguna de los dos pedidos de habilitar el tratamiento prosperó, ya que solo Unión por la Patria respaldó las interpelaciones. Solo en la citación a Caputo, el radical Martín Lousteau, votó a favor. El peronismo, comentaron fuentes de la oposición, ya había anunciado el martes que iba a promover las

Por otra parte, la interpelación a Petri tenía por objetivo que expique la golpiza a la voluntaria de la Armada Argentina Brisa Páez, en el marco de un ejercicio antidisturbios.

"Paez es una mujer que entró en coma porque un ministro hace que las Fuerzas Armadas se entrenen para que sean fuerzas de choques antidisturbios, como sucede en los alrededores del Congreso. Estamos tratando de que no se rompa el pacto democrático", señaló Fernández Sagasti.

La iniciativa, presentada por el senador de Unión por la Patria Oscar Parrilli, salió empatada en 33, pero se necesitaban dos tercios de los presentes.

El Senado ratificó sus autoridades y Villarruel sostuvo un cargo clave

El Senado ratificó las autoridades de la Cámara. De esta manera, quedaron como presidente Provisional, Bartolomé Abdala (LLA), Silvia Sapag (Unión por la Patria) como vicepresidenta; Carolina Losada (UCR) como Vice primera y Vigo como Vice segunda

También prestó juramento como secretario Administrativo a Emilio Viramonte Olmos, en reeplazo de María Laura Izzo. El flamante funcionario responde a Villarruel. Se desempeñaba como asesor de la titular del Senado y como cónsul honorario de Dinamarca y Suecia en Córdoba.

Su elección en el cargo se había caído en la sesión preparatoria en febrero, pero se cayó por que no asistieron los votos de los dos santacruceños, que expresaron por esa vía la falta de respuestas a los reclamos de su provincia. En esta oportunidad, fueron los dos únicos votos en contra.

Por otra parte, fueron ratificados el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian; la prosecretaria Parlamentaria, María Dolores Martínez; el prosecretario Administrativo, Lucas Clark.

Bartolomé Abdala, ratificado como presidente Provisional del Senado

El Senado aprobaron embajadores en EEUU y España

El Senado aprobó los pliegos de Alejandro Carlos Francisco Oxenford y de Wenceslao Bunge Saravia, como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios ante los Estados Unidos y el Reino de España, respectivamente.

El pliego de Oxenford fue aprobado por unanimidad, mientras que el de Bunge Saravia solo contó con el rechazo de los santacruceños Carambia y Gadano.