El entorno de Victoria Villarruel afirma que no tiene ningún armado político. Sin embargo, dirigentes se mueven a nivel nacional para una construcción para las elecciones 2025 con el nombre de la Vicepresidenta como llamador. Mientras continúa su ruptura con Javier Milei, que protagoniza la novela veraniega con el ex presidente Mauricio Macri, los villarruelistas apelan a juntar los pedazos del choque entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA).

¿Hay un armado villarruelista en PBA?

Meses atrás, gente que transita los pasillos del Senado definía los vínculos que tejía la Vice con gobernadores y senadores como "relaciones políticas". Era lo único que podía hacer, estimaban, ya que, de acuerdo con la misma fuente, los dirigentes de LLA "le tienen pánico a (la secretaria General de la Presidencia), Karina Milei.

La gran hermana del oficialismo tiene en la mira a la Vice y ésta espera un ataque en febrero contra el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y los secretarios para dejar a la Vice aislada.

"La están esperando, pero es el 2025. No en 2027", dijo a El Destape una fuente que conoce la política del conurbano de la provincia de Buenos Aires y puede dar cuenta del armado que se hace con el nombre de la Vice, aunque aclaró que "ella nunca dio una instrucción clara de armar".

Aunque subrayaron que no van a oficiar de "ambulancia", la voz observó que el armado puede haber gente "desplazada del oficialismo" y que tienen como norte "dos o tres concejales" en los distritos bonaerenses más populosos.

"La motosierra no va, sirvió para patear el tablero. No vamos a hacer ni oficialismo ni seguidismo", sintetizó la voz del armado bonaerense, para luego agregar: "Tenemos una mujer que nos expresa, pero no habla".

Quién es el senador que está armando para Villarruel

"En ese camino me lo encuentro a Francisco", comentó la fuente bonaerense. Paoltroni es el que une todos los puntos. El senador nacional fue expulsado de LLA por haber osado contradecir al asesor presidencial Santiago Caputo en la órden de apoyar el pliego de Ariel Lijo como ministro de la Corte Suprema.

Luego, armó su bloque unipersonal y comenzó a confeccionar lo que desde sus inmediaciones denominaron "la selección nacional de la política". El nombre terminó siendo la denominación de varias cuentas de Instagram en las que promociona sus encuentros con dirigentes de distintas provincias.

Volando bajo radar, el formoseño comenzó a armar con el nombre de Villarruel. Cuando surgió la versión pasada la mitad de 2024, voces del Senado afirmaron que la Vice no le dio la venia ni al formoseño ni a nadie para construya algo para ella. "Qué esté recorriendo y nombrándola, es otra cosa", habían subrayado.

Fuentes del entorno de Paoltroni precisaron que el "seleccionado nacional" está constituido "prácticamente en todas las provincias". Sobre posibles nombres que representarían en las listas al armado, enumeraron al diputado nacional de Encuentro Federal Ricardo López Murphy, el dirigente mendocino Juan Giachino y la ex vicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico.

El Destape consultó a voces del entorno de Talerico, que informaron que "su iniciativa es para la provincia de Buenos Aires, con apoyo político de López Murphy" y que no aspira a una construcción nacional. Sin embargo, aclararon que no forma parte de un armado de la Vicepresidenta, "que tiene que cumplir su rol institucional durante su mandato".

"De ninguna manera élla avalaría una construcción alternativa de Villarruel mientras se encuentre en funciones de Vice", sentenciaron desde el entorno de la ex funcionaria de la UIF.

Por su parte, Giachino fue uno de los pocos que asomó la cabeza en los medios nacionales esta semana, por haber encabezado desde su agrupación, La Juan Bautista, una campaña para juntar firmas con el propósito de que Milei frene los embates contra la Vice.

La noticia fue propalada por las cuentas en redes sociales de respaldo a la Vice, que comandan los jóvenes denominados "villarruelines", que desempeñan tareas en el Senado y que son señalados como los responsables de errores tácticos y profundizar el aislamiento de la ex compañera de fórmula de Milei.

El del mendocino puede servir como caso testigo. Trabajó en la campaña del frente oficialista en 2023, pero el avance de Karina Milei en la construcción del partido LLA priorizó a los hermanos Arrieta (Martín y Lourdes, diputada nacional), primero, y luego al diputado nacional Facundo Correa Llanos para referenciarlos en Mendoza.

"Milei quería leones, no adoctrinamiento. Los armados de LLA los hacen Karina y los Menem y están negociando con la casta", afirmaron a este medio desde el entorno de Giachino.

Más nombres del armado villarruelista

La lista de convocados del denominado del seleccionado/armado también tiene ambiciones más altas. Las fuentes que hablan en nombre de Paoltroni afirman que están "tentando" al economista Gustavo Lazzari para que sea el 2 de la lista de diputados nacionales en provincia de Buenos Aires, detrás de Talerico.

Para Córdoba se esperanzan con la ex canciller Diana Mondino, otra expulsada del dispositivo oficialista, luego de que Karina Milei le fuese recortando territorio en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Nombraron también a la ex fiscal Cecilia Goyeneche para Entre Ríos y la dirigente Belén Varela en San Juan. El tiempo y la cercanía con el cierre de listas dirá cuánto de lo deslizado está firme o una especulación. Un ejemplo de esto es la intención expresada por el entorno del formoseño de acercar a Mauricio Macri a este espacio.

Como sea, ante este escenario, qué faltaría para que Villarruel se sume: "Tiempo", respondieron desde el entono de Paoltroni.

Qué dice Villarruel sobre el armado

"Paoltroni no tiene ningún aval de Victoria. Ella no está armando nada propio", afirmaron ante El Destape voces del entorno de la Vicepresidenta ante la consulta sobre el armado del senador por Formosa.

Esta semana, Villarruel quedó a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Milei a Estados Unidos y Europa. La Vice tenía previsto ir a Chubut este fin de semana, pero desistió. La provincia que gobierna Ignacio Torres está padeciendo una serie de incendios forestales en la localidad de Epuyén.

Según informaron desde su entorno, el lunes comenzará sus labores en el Senado. No informaron si habrá reuniones con la oposición por el temario de las sesiones extraordinarias.