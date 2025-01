Tras varias semanas sin recorridas, y luego de la controversia por las dietas de los senadores, la vicepresidenta Victoria Villarruel asistió al festival Jesus María en Córdoba. La titular del Senado vive un momento político complejo, en el que se cruza el aislamiento político por su entorno y de su espacio político, liderado por el presidente Javier Milei, el presentimiento de que la comandancia de La Libertad Avanza (LLA) profundizará su castigo y la primera merma en las encuestas de opinión pública.

Córdoba tour

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Villarruel fue a descansar esta semana a Córdoba. Este viernes estuvo Jesus María, donde se mostró con la vicegobernadora Myrian Prunotto y el intendente local Federico Zárate, que responde al diputado nacional Luis Picat, integrante del colectivo denominado radicales "peluca". Con el jefe comunal, se pudo saber, la vice mantuvo un almuerzo.

El año pasado, cuando apenas LLA llevaba cerca de un mes en el poder, Villarruel también había asistido a Jesús María. "No se paren que no ha llegado nadie", le había espetado desde el escenario el folklorista Peteco Carabajal. En esa estancia en la provincia mediterránea, la Vice se había reunido con el gobernador Martín Llaryora.

Ahora, la recorrida de Villarruel por Jesús María se asemeja a la agenda que había querido impulsar desde un principio la Vice, de asistir a eventos provinciales y reunirse con gobernadores, quienes, en muchos casos, son los que digitan las decisiones de algunos senadores.

Fuentes con alguna linea con la Casa Rosada negaron que haya habido alguna orden para desairar a la Vice. También señalaron desde el entorno de la titular del Senado, descartaron la posibilidad de una reunión con Llaryora.

Villarruel (centro) junto a la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, y el intendente de Jesús María, Federico Zárate

Los "villarruelines" de la discordia

En Buenos Aires se encuentran los problemas que Villarruel había dejado en el camino a Córdoba. El hostigamiento de su ex compañero de fórmula y sus incondicionales. Si bien se puede leerse como un operativo de aislamiento, hay quienes creen que esto fue en parte inducido por movimientos de la Vice.

"Se limita a hablar con el grupo de jóvenes que le recomiendan qué hacer", comentó a El Destape una fuente en estricto off the record que conoce los pasillos del Senado. Informalmente conocidos como los "villarruelines", estos jóvenes tienen como cabeza visíble a Juan Martín Donato, director de Atención Ciudadana del Senado y líder de la agrupación Derecha Argentina.

El crecimiento de la influencia de la militancia juvenil en el entorno de la titular del Senado es inversamente proporcional al distanciamiento de los asesores de mayor experiencia. Hay quienes señalan como un ejemplo de esto a Claudia Rucci, a quien Villarruel convocó para conducir el Observatorio de Derechos Humanos del Senado, pero que ya no forma parte de su círculo de consultas.

A estos jóvenes se le atribuye el manejo de cuentas de Instagram y Twitter de apoyo a la Vice, que la misma retuitea. Este fin de semana explotaron la visita de Villarruel a Córdoba.

Según se había señalado desde su entorno, la Vice maneja sus propias cuentas. Sin embargo, hay otras voces que sostienen que la autoría intelectual de algunos mensajes viene del lado de los jóvenes villarruelistas. "Le comen la cabeza", sintetizó esta última voz.

Ejemplos de esto habrían sido el mensaje luego de la final de la Copa América, que le valió una desautorización de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, ante la embajada de Francia, y el reciente episodio en el que, en una interacción con un usuario de Instagram, se lamentó de por ganar "dos chirolas". "No se puede creer que una vicepresidenta le conteste a un don nadie", señaló una voz que no podía concebir este último episodio.

Villarruel tuvo que extender el congelamiento de las dietas de los senadores por decreto, luego que los bloques de LLA, la Unión Cívica Radical, el PRO y el interbloque Provincias Unidas se lo solicitaran por nota. La Vice había intentado buscar consenso para pedir una sesión fuera del período ordinario, pero no hubo eco. El lapso en el tiempo de ejecución le valió las críticas de los mileistas de paladar negro, tal como con el episodio con Francia.

En ese contexto se dio el comentario de las "dos chirolas". Villarruel fastidió a todas las puntas del denominado "triángulo de hierro", quienes atacaron por varias vías. "Es una frase muy desafortunada, no entender la realidad de los argentinos y el esfuerzo de ellos", dijo Milei ante la consulta de uno de sus comunicadores amaestrados, para luego afirmar que la Vice habría acudido a él para que se le suba el sueldo y se negó.

La diputada nacional Lilia Lemoine tildó a la Vice de llamó "garrapata, "sanguijuela" y "casta". La cosplayer es señalada como francotiradora designada por Karina Milei para apuntarle a Villarruel. "Cómo vas a decir EN PÚBLICO que 4 millones de pesos son “dos chirolas”. El nivel de desconexión", publicó la cuenta de Twitter @MileiEmperador del usuario "John", que se atribuye al asesor presidencial Santiago Caputo.

Amortiguar el impacto

Más allá de la explotación de la figura de la Vice por las redes, el entorno de Villarruel no ignora la situación en la que se encuentra. Circuló un decreto de la Presidencia de la Cámara con número 005/25, firmado el 3 de enero de este año, en el que se dan de baja otros tres contratos (DP-25/16, DP-71/16 Y DP-341/19): todos estos atribuyen la potestad de realizar nombramientos y ciertas contrataciones a la Secretaría Legislativa.

La conjetura que hacen algunas voces es que a fin de febrero, cuando se lleve a cabo la sesión preparatoria de elección de autoridades de la Cámara, Villarruel no podría sostener los cargos legislativos administrativos y legislativos. Actualmente, la secretaría Legislativa está en manos de María Laura Izzo, sobre la cual circularon versiones de renuncia el año pasado, cuando la titular del Senado había ordenado en despidos en la Cámara alta.

A fin de 2023, Villarruel se había impuesto en la elección de la presidencia Provisional del Senado y se eligió a Bartolomé Abdala, para la indignación del formoseño Francisco Paoltroni, que afirmaba contar con el aval de Milei para esa designación.

"La casta me ha dado la bienvenida", había dicho Paoltroni en esa oportunidad. Quizás profético porque en esos términos se refiere Milei a Villarruel. Como sea, el formoseño fue echado a mediados del año pasado del bloque LLA por rebelarse al mandato de Santiago Caputo, de apoyar la candidatura a juez de la Suprema Corte, Ariel Lijo.

No se le conocen episodios de deslealtad de Abdala a Milei, pero se regaló en televisión nacional, cuando afirmó que tenía a gran parte de sus asesores en San Luís porque eran necesarios para su candidatura a gobernador. En las inmediaciones de un senador, observaban un malestar en la bancada oficialista por su carencia de herramientas para el trabajo legislativo.

Quizás por este estado de situación Villarruel retomó el plan de las recorridas por las provincias, habida cuenta de que no puede construir de manera explícita y las especulaciones sobre armados que le atribuyen, son desactivadas por cualquiera que sea aludido. "No tiene un plan. Se guía por impulsos", sentenció una voz que transita los pasillos del Senado.

¿Cómo está Villarruel en las encuestas?

Villarruel es una de las dirigentes del oficialismo con mejor imagen positiva, según las encuestas. Sin embargo, también es cierto que estos números mostraron una merma en el último mes.

Un trabajo de opinión pública de la consultora Opina Argentina a nivel nacional en el mes de diciembre recolectó que la Vice tiene un 44% de imagen positiva, contra un 54% de negativa y el restante de indecisos.

De esa cifra de imagen positiva, se desglosa un 15% de la valoración "muy positiva" y 29% de "algo positiva". En cuanto al rechazo, un 18% corresponde a la calificación "algo positiva", mientras que el restante 36% se encuadra en la opinión "muy negativa".

Villarruel queda por debajo de Milei, los ministros Patricia Bullrich y Luis Caputo, pero el dato más contundente es que, respecto a noviembre, la Vice sumó en el mes pasado 6 puntos de imagen negativa y perdió 5 de positiva.

Por otra parte, en el sondeo de la consultora Giacobbe del mes de diciembre de 2024 (del 23 al 30), la imagen positiva de Villarruel se ubicó en un 29,6%, contra un 40% de negativa. La valoración regular se encontró en el orden del 26,8%, mientras que la categoría "No lo conozco/ No sabe/ No contesta" se quedó con el restante 3,6%.

Si uno va al sondeo anterior de la misma consultora, realizado entre el 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2024, observa la merma en los números. Villarruel tenía una imagen positiva del 33,6%, contra una negativa del 37,6%. La cifra de valoración regular seguía siendo del 26,8% y el desconocimiento estaba casi un punto y medio más bajo: en el 2%.