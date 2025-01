Villarruel, furiosa contra Milei reaviva la interna: "Los sueldos no alcanzan para vivir"

Luego de prorrogar el congelamiento de los sueldos de los senadores hasta marzo, la vicepresidente Victoria Villarruel no dejó pasar dos días y escaló nuevamente la interna con el presidente Javier Milei al realizar una fuerte crítica del escenario económico que atraviesa el país. La Vice se quejó de que "la prepaga aumenta, los impuestos aumentan" y que "no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad". Además, aseguró que su sueldo es de "dos chirolas" y cargó contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por aumentarse "70% su dieta porque él es diputado".

"Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad”, escribió Villarruel en la red social Instagram. Durante el viernes por la noche, la Vicepresidente se dedicó a contestar comentarios y críticas de usuarios que respondían a su última publicación, en la que anunciaba la prórroga del congelamiento de las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo, para evitar que lleguen a los $9,5 millones. “Yo gano mucho menos que ellos y que los diputados, y mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice”, sostuvo en uno de sus mensajes.

En esa sintonía, Villarruel -que recibe un sueldo de unos $3,7 millones- se quejó de "no ganar un sueldo digno" a su función y remarcó que es "la que menos cobra de todos los funcionarios de primer nivel”, incluso menos que "un vocero". “Gano menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir. No me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos”, indicó.

Villarruel arremetió contra Martín Menem

Por otro lado, la Vice también fustigó a Martín Menem, que además de titular de Diputados es vicepresidente de La Libertad Avanza (LLA) e íntimo de Karina Milei. "Martín (Menem) aumentó 70% sus dietas porque él es diputado y ahora volvieron a tener aumento. Digamos la verdad, por favor. Yo no creo que un país se haga mintiendo u ocultando las cosas”, escribió Villarruel.

Hace pocos días, el propio Milei había destacado la labor de Menem al frente de Diputados y le recriminó a Villarruel no seguir su ejemplo y evitar que los senadores tengan una suba sideral de sueldo. “Cuando vos vas a laburar, hacés un acuerdo con tu empleador de cuánto ganas. No como la mierda de los senadores que levantan la manito y se suben la dieta, y se inventan el aguinaldo. Se subieron dos veces la dieta”, había dicho Milei en una entrevista. Consultado sobre por qué Villarruel no congelaba las dietas, remarcó: “Dice que no puede hacer nada. No sé, Martín hace, qué se yo, recortó un montón de privilegios”.

Tras la polémica por las dietas, el Senado cobrará "aguinaldo" de 2,5 millones

Luego del escándalo político que generó que se venciera el congelamiento de las dietas, se vislumbra una nueva polémica al revelarse que los legisladores percibieron un "aguinaldo" cercano a los 2,5 millones de pesos por la dieta "13". El proyecto fue aprobado en abril pasado y el mismo fue creado por Juan Carlos Romero, senador peronista que se mostró cercano al gobierno de Milei y quien inclusive visitó recientemente la Casa Rosada.

Se trata del nuevo sistema que añadieron los propios legisladores en la controversial sesión de abril pasado en la que aprobaron a mano alzada el incremento de sus sueldos, que pasó de 1,7 millones a 4,5 millones de pesos en mano, aproximadamente. Esta especie de "aguinaldo" fue denominado como "dieta 13", porque fue agregada a las 12 originales.

Los casi 2,5 millones pesos del "medio aguinaldo" que votaron en aquella polémica sesión de abril pasado surgen de los 4,9 millones brutos que perciben los representantes provinciales, que con los descuentos alcanza 4,5 millones de pesos en valor neto.