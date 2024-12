Villarruel contraatacó después de las críticas de Milei por los sueldos en el Senado

Después de que el presidente Javier Milei le achacara las subas de sueldos en el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel no dudó en contestar y eligió, otra vez, las redes sociales. Aseguró que no decide respecto a las "elecciones" de los senadores sobre sus dietas y se desligó de los aumentos de los legisladores.

Hace unos días, se conoció que los senadores cobrarán en febrero aproximadamente 9,5 millones de pesos, motivo por el que Milei cuestionó en diálogo con Neura lunes: "Dice que no puede hacer nada. No sé. Martín (Menem, presidente de la Cámara de Diputados) hace. Qué sé yo".

Este martes, tras la publicación de un mensaje navideño en la cuenta de la titular del Senado, un usuario de X le respondió: "¿Ya cobraste el aguinaldo del Senado? ¿O todavía no?". Además, le dijo que se dedicara a "bajar los monstruosos sueldos" de los senadores en vez de "salir a decir Feliz Navidad".

"Para terminar con los comentarios ignorantes, no cobro aguinaldo y mi sueldo está congelado desde el año pasado. No soy senadora por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto el cual es diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados. Dicho esto Feliz Navidad y que el 2025 te encuentre con más sabiduría que este que se va", respondió la Vicepresidenta de la Nación.

Patricia Bullrich profundizó la interna con Victoria Villarruel: "Mala leche"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a arremeter contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de la interna que protagonizan por el caso de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela. En una entrevista que dio este domingo, la expresidenta del PRO tildó de "mala leche" al comentario de la titular del Senado, quien la semana pasada tuiteó que ella "jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela".

"Fue un comentario mala leche contra mí, contra la Gendarmería y contra el país", apuntó Bullrich en diálogo con Radio Rivadavia, y profundizó: "Que se salga con una cosa así, parecía algo muy mezquino, en un momento en el que había que tener la grandeza de llamarme y decirme, `Patricia, ¿en qué puedo ayudar?` No lo hizo".

La ministra opinó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es "un fascista" que lidera un "régimen criminal". "¿Qué es lo más importante? El secuestro de este gendarme. Y Villarruel sale con un tema totalmente fuera de lugar", señaló, a la vez que marcó que "el país entero está preocupado" por la situación de Gallo.