El ex presidente Mauricio Macri cerró el acto de lanzamiento de campaña de los legisladores porteños del PRO para las elecciones 2025 que se celebrarán el próximo 18 de mayo. El líder del partido amarillo salió a jugar fuerte frente a la amenaza de los candidatos Leandro Santoro (Unión por la Patria), favorito en los primeros sondeos y el vocero presidencial, Manuel Adorni (La Libertad Avanza) que representa al oficialismo nacional de Javier Milei.

"Tanto Santoro como Adorni, que me caen bien los dos, prepárense para el debate porque la van a pasar muy mal si no se preparan", lanzó el fundador del PRO, a la vez que respaldó a la primera candidata a legisladora del partido amarillo, la actual diputada nacional Silvia Lospennato.

Además del fundador del PRO y Lospenatto, participaron en el escenario principal el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; la jefa de campaña, María Eugenia Vidal. La ex gobernadora bonaerense sintetizó la intención del partido amarillo de blindar su kilómetro cero frente a Santoro y La Libertad Avanza, que a instancias de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, rechazó cualquier alianza con el macrismo.

"Qué bueno que estemos todos juntos acá, en este encuentro, todos los que tenemos el cerrazón amarillo y queremos a esta ciudad. Acá estamos los que vemos a ésta ciudad como nuestra casa, no como un proyecto nacional de poder. Tenemos que lograr, en estos 44 días, ser un enorme escudo amarillo que proteja esta Ciudad y a los porteños de los que no la quieren, de los que la quieren usar, de los que no la conocen. Nosotros sí la conocemos, nosotros sí la queremos. Protejamos lo hecho y vayamos por más", sostuvo la diputada nacional.

Vidal no dudó a la hora de llenar de halagos a quien encabeza la lista de legisladores. "Silvia Lospennato, una mujer que fue la primera de su familia en tener un título universitario y que todos vimos llorando de impotencia la noche que cayó Ficha Limpia, porque peleó durante años para que los corruptos no estén en el Congreso", manifestó. También celebró la presencia de Hernán Lacunza, Waldo Wolff y Laura Alonso en el equipo y a quienes acompañan a Lospennato en la lista, Rocío Figueroa y Darío Nieto. "En esta elección tenemos que poner todo para que el cambio no pare, no se frene y para que nadie lo pueda bloquear", apuntó.

"Sabemos que hay cosas para mejorar, pero con las ideas y valores claros, con respeto, con seriedad, con conocimiento, sin insulto, sin chicanas, sin autoritarismo y sin agravios, como el PRO lo sabe hacer", aseguró con un claro 'palito' dirigido para los hermanos Milei y las polémicas formas del gobierno libertario.

Por su parte, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, también tomó el micrófono, destacó los diversos logros de la gestión amarilla en CABA a lo largo de la historia y dio palabras de aliento para los legisladores que buscarán una banca en los próximos comicios. "De lo que se trata es de hacer, es de transformar, y esta Ciudad no tiene nada que necesite ser roto", advirtió. Y siguió la línea de Vidal, apuntando contra LLA: "Queremos contarles la visión que tenemos para la Ciudad sin gritos. ¿No están cansados de que nos griten? Nos gritaban antes, nos gritan ahora. La gente la está pasando mal. Los que tenemos responsabilidad tenemos que tener la capacidad de la moderación, del equilibrio, de la tranquilidad, de la certeza".

"Queremos seguir construyendo futuro, esta Ciudad va a ser todavía más maravillosa. Vamos a ir por el progreso, porque el progreso es libertad, es que estudies, es que trabajes, es que elijas en libertad de qué querés vivir para que no dependas de nadie y eso, la Ciudad de Buenos Aires hace tiempo que lo tiene", agregó el mandatario porteño. Y sentenció: "Tenemos una lista amarilla que es un lujo. No nos van a llevar puestos, porque este es el espacio que defiende a la Ciudad".

Lospennato fue la tercera en tomar la palabra, tras Vidal y Jorge Macri. "En esta lección venimos a cuidar todo lo que construimos, pero también venimos a cuidar la Ciudad que queremos para los próximos años. Yo vengo a cuidar la Ciudad que quiero para mis hijas y sé que cada uno de ustedes también está acá y va a caminar y a recorrer estos próximos 44 días cuidando la Ciudad que quiere para sus hijos", manifestó.

Entre los referentes del PRO, también estuvieron: Clara Muzzio, Soledad Martínez, Miguel Angel Pichetto, Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Fernán Quirós, Martín Yeza, Fernando De Andreis, Fernando Iglesias, Gabriela Michetti, Miguel Ángel Toma, Hernán Lacunza, Matías López, Gabriel Sánchez Zinny, entre otros.

Macri, al frente del PRO

En un extenso discurso, el expresidente Mauricio Macri recordó los inicios del PRO y pidió disculpas a vecinos y vecinos por la interna dentro del partido amarillo durante las elecciones del 2023. En esa línea, apuntó contra el kirchnerismo al recordar que "los porteños decidieron darle una oportunidad a estos locos amarillos y no se sometieron como ellos querían someter al país". Al enumerar diversos logros en la Ciudad, marcó: "Son todas cosas que hicimos construyendo confianza entre este equipo y los vecinos".

"Todo eso no se hizo solamente por voluntad política. Hubo un método, un método de poner plan, fechas, tiempo, control. Por primera vez, y me siento orgulloso, dijimos ‘el equipo no arma según repartija política, según compromiso, según los amigos'. Se arma con los que saben, con los que están preparados y los que saben trabajar en equipo. Porque también hay gente talentosa que no sabe trabajar en equipo, que su ego destruye todo", lanzó en una indirecta al mandatario libertario.

Por otro lado, Macri destacó que el del PRO es el equipo "que está preparado para asumir este desafío monumental de seguir más y más todos los días, por la experiencia y por lo que ya ha hecho" en la Ciudad, que "todo el tiempo está en transformación, y siempre podemos mejorar, y siempre podemos escuchar críticas. Ese siempre ha sido nuestro ADN, nunca nos hemos cerrado y hemos descalificado a aquel que tiene una crítica para hacernos".

"Protejamos lo que hemos conseguido, no se puede improvisar. Vayamos por todas las cosas que creemos que podemos mejorar y superar. La Ciudad fue, es y será con el PRO; que ama esta Ciudad y está comprometido por su futuro. Agradecerles a los vecinos por tantos años de confianza, 20 años, que para mí son un enorme honor", sentenció el dirigente amarillo.