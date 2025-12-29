El gobierno de Javier Milei cierra el 2025 con un importante triunfo en el Senado: consiguió su primer Presupuesto 2026 y tras la sanción definitiva del proyecto, pasará la motosierra por áreas sensibles como Educación, Ciencia y Defensa. Tras la sesión en la Cámara alta, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) repudió el accionar de los legisladores que representan a la provincia de Jujuy por su voto favorable.

Pese a las dudas que generaron estos artículos, el oficialismo consiguió aval de los aliados y le dieron al Presidente un cálculo de gastos y recursos para ofrecerselo al mercado y conseguir dólares para quemar. Para lograrlo, el Ejecutivo articuló fuerzas entre sus filas propias —con Ezequiel Atauche y Vilma Facunda Bedia a la cabeza— y sectores "dialoguistas", donde fue clave el voto de la senadora Carolina Moisés, de Convicción Federal.

Tras la votación, maestros jujeños apuntaron contra la complicidad de los miembros del Senado y advirtieron que posibilitaron "un profundo desmantelamiento del sistema educativo público argentino, en particular de la Educación Técnica, y del conjunto de niveles que lo conforman: desde el universitario hasta las escuelas rurales y de gestión estatal".

Durante la asamblea ordinaria, realizada el pasado sábado, el Cedems emitió un comunicado donde expresa su repudio “a estas políticas de ajuste que significan la eliminación de leyes y financiamiento que garantizaban la inversión estatal en Educación, la continuidad de derechos conquistados por trabajadores y estudiantes”.

Luego, manifiesta que “este presupuesto impulsado por el presidente Javier Milei y sostenido por amplios sectores del régimen político, refleja un consenso liberal anti-trabajador que ataca de forma simultánea a la educación pública, a la salud y a los servicios esenciales, sin ofrecer un plan estratégico para sacar a la Argentina de la grave crisis social, económica y educativa que atravesamos". En ese sentido, denunciaron que estas decisiones "aceleran la precarización del trabajo docente, la pérdida de infraestructura, la eliminación de programas socioeducativos y la debilitación de todo el entramado educativo nacional".

Docentes jujeños denuncian a Sadir y al gremio por la falta de pago de un bono: "Es una burla"

El sector educativo cierra el año atravesado por múltiples problemáticas y con fuertes cuestionamientos tanto a la conducción gremial como la administración de Carlos Sadir. Maestros de la provincia de Jujuy pertenecientes a la agrupación Hormiguero Docente, afiliados a la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), se manifestaron en la puerta del gremio para denunciar la falta de pago del bono anunciado para el sector, además de descuentos salariales que habrían impactado en los haberes de numerosos trabajadores de la educación.

Una referente del espacio explicó que el bono debía comenzar a abonarse el fin de semana. "Nosotros debíamos estar cobrando el bono dividido en dos cuotas, una de 150 mil pesos y el resto en enero, para los docentes que no superan los 1.400.000 pesos de salario. Aquellos que superaban ese monto debían percibir 200 mil pesos, pero muchos docentes revisaron sus cuentas y no tenían nada acreditado", señaló visiblemente molesta una docente.

La situación se tornó aún más grave al constatar que otros sectores estatales ya habían percibido el bono. "Es una burla para la docencia, porque desde ayer a las 19 horas ya se había acreditado el pago a los demás trabajadores estatales. Hay irregularidades en la acreditación de los docentes", denunció.

Desde la agrupación indicaron que se inició un relevamiento de docentes afectados, a través de un formulario difundido en redes sociales, con el objetivo de recopilar datos y documentación que permitan realizar los reclamos correspondientes de manera formal. "Hay muchos docentes perjudicados y necesitamos saber cuántos somos para poder exigir respuestas", remarcó en diálogo con El Tribuno de Jujuy.