El mundo cripto avanza y ya 2 de cada 10 argentinos lo utilizan

Argentina volvió a posicionarse como uno de los países con mayor adopción de criptomonedas en la región y consolida una tendencia que dejó de ser marginal para convertirse en un fenómeno más popular. En un contexto de inestabilidad macroeconómica, pérdida de poder adquisitivo y restricciones cambiarias persistentes, cada vez más personas y empresas recurren al mundo cripto como alternativa de ahorro, inversión y medio de pago, según los últimos relevamientos del sector.

El 14 de febrero de 2025 no será recordado como una fecha más del Día de los Enamorados, sino como el quiebre en la confianza que parte de la sociedad tenía en el gobierno de Javier Milei. El escándalo $Libra significó una maniobra sombría del presidente y desató una ola de cuestionamientos sobre los alcances negativos del mundo cripto, rozando la estafa. Sin embargo, el hecho no detuvo el crecimiento de su utilización.

El avance de las criptomonedas ya es parte de la vida cotidiana

Durante 2025, el crecimiento del ecosistema se sostuvo tanto por la incorporación de nuevos usuarios como por el aumento del volumen operado, con un protagonismo marcado de las stablecoins (activos conservadores) y una mayor participación del entramado productivo.

Los datos del sector muestran que casi dos de cada diez argentinos ya utilizan algún tipo de activo digital. El crecimiento interanual fue moderado pero constante, con un flujo sostenido de nuevos usuarios que se incorporan al sistema mes a mes.

En concreto, la adopción cripto creció un 0,8 % en el país: el 19,8 % de la población utiliza criptomonedas. Lo que antes estaba concentrado en perfiles jóvenes y especializados, hoy se amplía a franjas etarias más diversas y a distintos puntos del país.

El fenómeno no se limita al uso individual. En 2025 se observó un avance significativo del interés de pequeñas y medianas empresas por soluciones basadas en blockchain, especialmente para optimizar pagos, reducir costos de transacción y facilitar operaciones internacionales. Este movimiento marca un cambio cualitativo en la adopción de criptomonedas, que comienzan a integrarse de forma más directa en la economía real.

Stablecoins y Bitcoin, los activos más elegidos

Dentro del universo cripto, las stablecoins continúan liderando ampliamente las preferencias. Su vinculación al dólar las convierte en una herramienta para proteger el ahorro frente a la inflación y la volatilidad del peso, además de facilitar transferencias transfronterizas sin intermediarios tradicionales.

USDT se consolidó como el activo más utilizado en la mayoría de las plataformas locales, concentrando una porción dominante de las operaciones. Bitcoin, en tanto, mantiene una adopción estable como reserva de valor de largo plazo, con variaciones en su uso según el contexto económico, el calendario electoral y factores estacionales como vacaciones o pago de aguinaldos.

Mundo cripto en Argentina: perfil de los usuarios y brecha de género

El perfil mayoritario de quienes operan en el mundo cripto sigue siendo masculino, aunque se registran avances graduales en la participación femenina. La edad promedio ronda los 35 años y la concentración geográfica se mantiene en grandes centros urbanos como el Área Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza.

No obstante, las plataformas detectaron un crecimiento de usuarios menores de 30 años y un interés incipiente de segmentos que hasta hace poco estaban al margen del ecosistema. Esta diversificación sugiere que las criptomonedas continúan ampliando su base social, aunque con desafíos pendientes en términos de inclusión y educación financiera.

Si bien la adopción de activos tokenizados aún es incipiente y está concentrada en actores con capacidad operativa y legal, el interés crece tanto entre empresas como entre inversores. En paralelo, los exchanges -o bolsa de valores cripto- reforzaron sus estrategias de educación y comunicación para responder a la demanda de mayor seguridad y previsibilidad por parte de los usuarios.

En este contexto, la Fundación Blockchain Argentina destacó la "importancia de profundizar la formación y la divulgación como pilares para un crecimiento sostenible del sector, especialmente frente a episodios que expusieron riesgos y prácticas fraudulentas en el mercado".

De esta forma, el balance de 2025 muestra a la Argentina como un actor central del mundo cripto en América Latina, con una adopción extendida, mayor integración empresarial y un entorno normativo a la espera de evolucionar. La combinación entre necesidad económica, innovación tecnológica y aprendizaje colectivo explica por qué las criptomonedas parecen dejar de ser una rareza para transformarse en una herramienta cotidiana.