La estructura fue identificada por trabajadores de Edesur.

Lo que parecía ser una granja de pollos vista desde la ruta, en realidad era el escenario de una operación ilegal de criptomonedas. La situación fue develada por trabajadores de Edesur que detectaron una anomalía en un cable de media tensión.

En la zona no había olor a alimento, estiercol, ni la presencia de otras características que delatase a un galpón avícola. Pero sí se escuchaba un zumbido parejo, como si fuese un ventilador industrial que no descansaba en ningún momento.

La estructura, ubicada entre los partidos bonaerenses de Presidente Perón, Esteban Echeverría y San Vicente, escondía detrás de sus chapas decenas de equipos informáticos de alto consumo energético conectados de manera clandestina a la red eléctrica.

Este tipo de conexiones afecta la estabilidad del sistema eléctrico y puede generar caídas de tensión o daños en el suministro de los barrios cercanos, sobretodo en épocas de alta demanda como el verano o el invierno.

Granja de criptomonedas en el conurbano sur

El hallazgo se produjo luego de que el personal técnico de Edesur una anomalía en un cable de media tensión que presentaba materiales diferentes a los que suele usar la empresa de energía eléctrica. Desde este momento se procedió a monitorear la zona y tras la confirmación de una caída irregular en el suministro, se organizó un operativo conjunto con fuerzas de seguridad y un escribano público.

En el predio se halló un sector cercado con malla donde estaba apoyado un transformador pesado, con varias salidas y un manojo de cables negros enfundados, algunos con cobertores de colores.

El galpón estaba repleto de computadoras de minería, conocidas como ASIC, que se encontraban en estanterías metálicas con potentes ventiladoras que evitaban el sobrecalentamiento, conectadas por un tendido de conductores y fuentes de poder apoyadas sobre el piso de madera.

De acuerdo a las estimaciones de los técnicos, el consumo energético de la instalación era equivalente al de un pequeño barrio residencial.

El allanamiento finalizó con tres personas detenidas y el secuestro de todos los equipos, además del corte de la conexión clandestina. Además, en la instalación dieron con un gendarme retirado que cumplía la función de custodiar la estructura.

Todo el material secuestrado quedó bajo custodia judicial, mientras sigue la investigación para determinar cuál es el origen de los equipos y si existen otras instalaciones similares en la zona.

¿Qué son las granjas cripto?

Las denominadas granja cripto operan de manera continúa las 24 horas y ejecutan cálculos matemáticos para validar transacciones digitales.

Como demanda una enorme cantidad de energía eléctrica, suelen instalarse en lugares apartados o disimularse bajo estructuras rurales, especialmente cuando se conectan de manera ilegal con el fin de reducir costos.