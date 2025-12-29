Declararon la nulidad del protocolo antipiquetes de Bullrich y Milei

El juez federal Martín Cormick declaró este lunes la nulidad del protocolo antipiquetes que impuso Patricia Bullrich en diciembre de 2023, cuando fue designada como ministra de Seguridad, cargo que dejó semanas atrás para asumir su banca en el Senado. Bajo el supuesto amparo del protocolo, las fuerzas de seguridad reprimieron múltiples protestas desde que comenzó el gobierno de Javier Milei.

Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, hizo lugar a la acción de amparo colectiva presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y declaró la "nulidad absoluta e inconstitucionalidad" de la Resolución 943/23.

El magistrado determinó que el Ministerio de Seguridad "carece de competencia" para dictar una norma de esa naturaleza, ya que intentó legislar sobre materia penal al definir qué conductas constituyen un delito durante una manifestación. Según la sentencia, esa facultad corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo no puede arrogarse funciones legislativas para penalizar la protesta social.

Noticia en desarrollo