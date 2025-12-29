Margarita Barrientos: "Del Gobierno no recibimos nada en estas fiestas"

Margarita Barrientos, fundadora del histórico comedor "Los Piletones", denunció el abandono estatal en una de las fechas más sensibles del año y aseguró que no recibieron nada por parte del Gobierno Nacional en estas fiestas.

Barrientos, en diálogo con El Destape 1070, describió un escenario de asfixia financiera para las organizaciones sociales, donde no solo el Estado se retiró, sino que la crisis económica también golpeó la solidaridad de los particulares. "Hace tiempo que dejamos de recibir ayuda de la gente y ha sido difícil la situación porque, aún así, le damos de comer a más chicos", explicó. En ese sentido dijo que "no estámos recibiendo nada en estas fiestas".

La Navidad en "Los Piletones" recibió a entre 300 y 400 personas, explicó Barrientos. "Este año nos costó muchísimo mantener esa mesa, hacer que la familia tenga lo que otros años ha tenido", lamentó Barrientos, quien en dirección a la Casa Rosada sostuvo: "Los pobres siguen existiendo con proyecto o sin proyecto de gobierno y nosotros seguimos trabajando para muchísima gente. Nosotros estamos ahí para la gente".

La falta de trabajo

Barrientos también se refirió a las imágenes de la cena solidaria en la Plaza del Congreso durante la Nochebuena, un evento que reunió a miles de personas en situación de calle. "Lo que se vio en la Plaza Congreso el 24 confirma que la gente sigue necesitando ayuda", analizó.

"Sigue faltando lo más esencial que es el trabajo", opinó, aunque repartió responsabilidades al señalar que "el gobierno no es el único que tiene que resolver el tema de la falta de empleo", porque "las empresas también tienen que ayudar".

Finalmente, consultada sobre la convivencia en los barrios populares, Barrientos reconoció tensiones cotidianas. "En Los Piletones, como en cualquier barrio, tenemos situaciones con la policía que nos toca vivir. A veces son situaciones entre vecinos y la intervención de la policía no siempre es mala, pero se ha perdido el respeto a las autoridades", concluyó.