Diputados trata el caso Spagnuolo: piden que sea interpelado

La Justicia avanza con la causa judicial que más preocupa al presidente Javier Milei. Este lunes, el juez federal Sebastián Casanello ordenó bloquear las cajas de seguridad de los exfuncionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, y de los tres empresarios de la droguería Suizo Argentina S.A, Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker. Se trata de los cinco involucrados en el caso en que se investiga un esquema de cobro de coimas relacionadas con la compra de medicamentos cuya destinataria sería Karina Milei, la hermana de jefe de Estado y secretaria general de la Presidencia. Casanello determinó el bloqueo a instancias del fiscal Franco Picardi para procurar que ninguno de los involucrados se lleve elementos que puedan ser evidencias en el proceso. Es una medida más en pos de preservar la prueba que nutre el expediente como fue el secuestro de los celulares de los investigados, documentación relevante y miles de dólares. En ese sentido, este lunes, a la par de que se filtraran nuevos audios de Spagnuolo, aportó su aparato telefónico en sede judicial Jonathan Kovalivker, quien había logrado esquivar un allanamiento en su domicilio el viernes pasado.