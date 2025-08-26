Mientras avanza en la Justicia la investigación por los audios de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), diputados tratarán desde las 12 estas irregularidades en distintas comisiones. Además de citar al nuevo interventor de Andis, Alejandro Vilches, se hizo un pedido de interpelación a Diego Spanguolo, principal actor de una de las causas que más preocupa al presidente Javier Milei y su entorno. También se pidieron informes con detalles de las contrataciones realizadas desde el 10 de diciembre de 2023 con la empresa Suizo Argentina S.A, la farmacéutica mencionada en los audios.
Diputados trata el caso Spagnuolo: piden que sea interpelado
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
También se pidió información de Suizo Argentina S.A y fue citado el nuevo interventor de la Andis, Alejandro Vilches. Ninguno confirmó asistencia y se prevé que no estarán presentes.
Hace 23 minutos
Elecciones: una nueva encuesta preocupa a Milei de cara a octubre
Una nueva encuesta muestra una leve ventaja de Fuerza Patria de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre.
Hace 1 hora
Milei espera más audios, teme un círculo vicioso explosivo y Trump demora la bilateral
En Casa Rosada saben que se vienen más publicaciones que expongan el caso de supuestas coimas con el laboratorio Suizo Argentina. Creen en el Gobierno que el caso puede perjudicar las elecciones en octubre y los mercados. Mientras, el Presidente quiere viajar a Las Vegas a ver a Fátima Florez y en EEUU le siguen pateando el encuentro con Trump.
Javier Milei intenta disimular a través de sus voceros mediáticos su malestar y afirma que está "tranquilo". Dice que esa es la sensación tanto de él como de su hermana, Karina Milei, la principal implicada en el caso de las supuestas coimas cobradas al laboratorio Suizo Argentina. Pero el Gobierno cambió en la última semana. Hay caras largas, acusaciones cruzadas y reconocen en Casa Rosada que hay "mucha preocupación". Además, advierten que se entró en un "círculo vicioso" que puede detonar todo para las elecciones de octubre.
Hace 2 horas
Audios de las coimas: Cómo avanza la causa que más preocupa a Milei
El juez federal Sebastián Casanello ordenó bloquear las cajas de seguridad de los cinco investigados en este proceso que involucra a la hermana del Presidente, Karina Milei. A su vez, Jonathan Kovalivker se presentó en tribunales. En qué condiciones entregó su celular. Qué sucede con su padre Eduardo. Y la indagatoria al jefe de seguridad del barrio privado de Nordelta donde se hicieron los allanamientos. Las claves del proceso.
La Justicia avanza con la causa judicial que más preocupa al presidente Javier Milei. Este lunes, el juez federal Sebastián Casanello ordenó bloquear las cajas de seguridad de los exfuncionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, y de los tres empresarios de la droguería Suizo Argentina S.A, Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker. Se trata de los cinco involucrados en el caso en que se investiga un esquema de cobro de coimas relacionadas con la compra de medicamentos cuya destinataria sería Karina Milei, la hermana de jefe de Estado y secretaria general de la Presidencia. Casanello determinó el bloqueo a instancias del fiscal Franco Picardi para procurar que ninguno de los involucrados se lleve elementos que puedan ser evidencias en el proceso. Es una medida más en pos de preservar la prueba que nutre el expediente como fue el secuestro de los celulares de los investigados, documentación relevante y miles de dólares. En ese sentido, este lunes, a la par de que se filtraran nuevos audios de Spagnuolo, aportó su aparato telefónico en sede judicial Jonathan Kovalivker, quien había logrado esquivar un allanamiento en su domicilio el viernes pasado.
Hace 2 horas
El Indice de Confianza en Milei cayó fuerte, especialmente entre los jóvenes
El Indice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Di Tella alcanzó 2,12 puntos, una caída de nada menos que el 13,6% respecto al mes anterior. Un dato llamativo del trabajo fue la mayor baja se registró en el segmento de jóvenes de 18 a 29 años, que históricamente fueron el principal soporte de Javier Milei. También resultó mayor en CABA y en el Conurbano que en el interior.
El Indice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella cayó un 13,6% en el último mes. Otro dato llamativo del trabajo fue que la mayor baja se registró entre los más jóvenes, que desde sus inicios fueron los principales sostenes de la popularidad de Javier Milei. También resultó mayor la caída en el ámbito del AMBA que en el interior del país. La medición es anterior al escándalo de los audios de las coimas que involucran a la Casa Rosada y también a las elecciones de los próximos fines de semana en Corrientes y en Buenos Aires, los test previos a los comicios nacionales de octubre.
Hace 2 horas
El lapsus de Milei: "Les estamos afanando los choreos"
Fue la apertura oficial de la campaña libertaria en PBA. Presentó sus candidatos. Hablaron Pareja, Espert y hasta Karina, por unos pocos minutos. Nadie se refirió al tema que domina la atención pública: las denuncias de corrupción que salpican a la hermana del Presidente y Lule y Martín Menem. La única referencia del mandatario fue un furcio: "Les estamos afanando los choreos".
En el acto electoral que encabezó en Junín, el presidente Javier Milei evitó este lunes hablar sobre el escándalo que golpea a su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, acusada de formar parte de una presunta red de coimas vinculada a los prestadores de discapacidad. Eso sí, ni bien empezó a hablar fue contundente al ratificar su apoyo incondicional a ella. "¡Gracias Jefe!," gritó. Durante todo su discurso, el jefe de Estado apuntó contra el kirchnerismo, de cara a los comicios del domingo 26 de octubre.
Hace 2 horas
La recesión y la errática política monetaria de Milei impactan en los bancos
El estancamiento de la actividad económica -cinco de los primeros siete meses arrojaron caída del Producto- y el menor consumo afectaron los balances de las principales entidades financieras. Otro elemento para la tensión entre bancos y el Gobierno de Milei.
Un sector que suele salir indemne de las crisis económicas -e incluso logra obtener un beneficio en los momentos más convulsionados- es el bancario. Sin embargo, el estancamiento de la actividad económica, donde cinco de los primeros siete meses arrojaron caída del Producto, y el menor consumo impactaron de lleno en los balances de las principales entidades financieras. De acuerdo con los balances del segundo trimestre (y el acumulado semestral) a las autoridades bursátiles, las ganancias de los bancos se ubicaron a junio de este año hasta un 80 por ciento por debajo de igual período del 2024. Seguramente, la tendencia se revertirá en el tercer trimestre a partir de las exorbitantes tasas de interés que le otorgó el gobierno de Javier Milei a los bancos para secar la plaza de pesos.