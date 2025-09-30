A menos de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre y tras la frustrada caravana del presidente Javier Milei por el centro de la ciudad fueguina de Ushuaia, el Gobierno nacional deberá atender otro frente esta tarde en el Congreso cuando se reúna la Comisión Investigadora sobre la estafa $LIBRA. Para la reunión de este martes a las 16 fue convocada nuevamente la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, pero se espera que no se presente. Tampoco se prevé la participación del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy; y el exasesor de la CNV Sergio Morales. Ante esto, desde la comisión analizan exigirle a la Justicia que los funcionarios se hagan presentes a través la fuerza pública.
Caso $LIBRA: se espera otro faltazo de Karina Milei en Diputados
Hasta el momento, ninguno de los funcionarios citados asistió a la Comisión que investiga el caso en la Cámara de Diputados.
El Indice de Confianza en el gobierno de Milei mostró otra fuerte caída en septiembre
El ICG que elabora la Universidad Di Tella cayó un 8,2% durante septiembre y quedó en 1,94 puntos, la peor medición desde que Milei es presidente.Si se suma la baja de agosto, el Gobierno cayó 21,8% en apenas dos meses.
El Indice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella volvió a caer fuerte en septiembre: bajó un 8,2% respecto al mes anterior y quedó en 1,94 puntos (la medición va de 0 a 5). Es el punto más bajo de la gestión de Javier Milei, justo en la antesala de las elecciones legislativas de medio término, planteadas por el oficialismo en términos de "todo o nada". Si a los números de este mes se le añade la baja récord del 13,6% registrada en agosto, es una caída de casi 22% en apenas dos meses. En sintonía, se conoció este lunes la nueva medición de la consultora Analogías que mostró la evaluación de gestión y la imagen de Milei en su peor registro.
Campaña imposible: Milei y Espert salen a pedir el voto en plena crisis
A menos de cuatro semanas de las elecciones legislativas nacionales, el oficialismo se ve complicado para salir a pedir el voto. Milei, de campaña en las provincias, recibe reclamos por la crisis económica. Espert, que esquivó el domingo reclamos de productores agropecuarios, ahora debe explicar sus vínculos con el presunto narco Fred Machado.
Javier Milei no para de encontrar problemas. A la crisis económica y a los por ahora fallidos rescates financieros del FMI y de Estados Unidos, que debió salir a pedir este año, se le suman en las últimas horas denuncias y cuestionamientos que hacen muy difícil para el Presidente y sus candidatos salir a pedir el voto, cuando faltan menos de cuatro semanas para los comicios. Con la decisión de que sea el propio Milei el que se ponga al frente de los actos de campaña en gran parte del país, muchas ciudades preparan protestas para recibir al mandatario, como ya ocurrió este lunes en Ushuaia, Tierra del Fuego. A ese escenario se suma la aparición, en una causa judicial de Estados Unidos, de documentación que demostraría que José Luis Espert, primer candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires, recibió fondos sospechados de provenir del narcotráfico y el lavado de dinero para su campaña 2019. Un dolor de cabeza tras otro que pone a los representantes del oficialismo en la posición de prácticamente no poder dar entrevistas en el tramo final de la campaña.
Ajuste en salarios, universidades, obra pública y tarifas: el costo las retenciones cero
Si Milei quiere mantener la meta de superávit fiscal, deberá buscar de dónde sacar los recursos que cubran la pérdida de recaudación que representó la quita de derechos de exportación al Agro. Una vez más, los más débiles son los apuntados.
El Gobierno se había comprometido a alcanzar un superávit primario del 1,6% del PBI en 2025, 0,2 puntos menos que el resultado logrado en 2024. Sin embargo, el negocio de retenciones cero que el Gobierno le regaló a los grandes agroexportadores exige cubrir el costo de recaudación perdida a causa de la medida. Hasta fin de año, el Gobierno deberá acumular un ajuste en el gasto discrecional que puede generar aún más recortes en salarios públicos, transferencias a universidades, provincias y recortes en subsidios energéticos y de transporte.
Milei arranca con el "Plan Trump", cruza mensajes con Macri y sostiene a Espert
El Presidente fue el principal promotor de la candidatura del diputado vinculado a un narco, pese a la resistencia de Karina Milei y Santiago Caputo. En Casa Rosada afirman que Espert no se baja de la lista que encabeza en PBA. Por otro lado, hubo WhatsApp con el ex presidente.
Javier Milei volvió de Estados Unidos para cumplir uno de los mandatos y exigencias de la administración de Donald Trump: conseguir gobernabilidad, mejorar la relación con las provincias, lograr consensos en el Congreso y, por supuesto, ganar las elecciones. Con esas consignas arrancó este lunes el Tour "Plan Trump" de gobernabilidad. Milei va a conocer varias provincias. Hoy llegó hasta Tierra del Fuego para hacer campaña. Fue solo y terminó cancelando su caminata porque se organizó una protesta en su contra.
¿Qué hay detrás del Pacto Milei-Bessent?
Otra vez fracasó un acto de Milei: no pudo recorrer Ushuaia por una marcha opositora
El Presidente tenía prevista una caminata por el centro de Ushuaia pero tuvo que terminara de forma anticipada por la movilización que se armó en repudio. Más temprano había visitado una fábrica y también fue abucheado por trabajadores de la UOM.
El presidente Javier Milei no puede retomar el orden en su campaña de cara a la elección legislativa del próximo 26 de octubre y la fallida recorrida que encabezó esta tarde en Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, dio una clara muestra de ello. La provincia, si bien acompañó al Presidente con más del 50% en la elección de 2023, es una de las más golpeadas por la crisis económica fundamentalmente porque es un importante polo industrial que se vio resentido por la apertura indiscriminada de importaciones. En los últimos datos que ofreció el INDEC sobre desocupación se registra cómo Tierra del Fuego superó por medio punto porcentual la media nacional: dio 8,3% frente al 7,6% en todo el país.
Privados adelantan que en septiembre se aceleró la inflación y trepó arriba del 2%
La suba del dólar se contrarrestó en el mes con el freno de la actividad y la fuerte intervención oficial en la economía.
Las consultoras privadas estiman que, tras el amesetamiento de agosto, la inflación volvió a acelerarse en septiembre, luego de la volatilidad del dólar post derrota del oficialismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.