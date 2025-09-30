Caso $LIBRA: se espera otro faltazo de Karina Milei en Diputados

Javier Milei no para de encontrar problemas. A la crisis económica y a los por ahora fallidos rescates financieros del FMI y de Estados Unidos, que debió salir a pedir este año, se le suman en las últimas horas denuncias y cuestionamientos que hacen muy difícil para el Presidente y sus candidatos salir a pedir el voto, cuando faltan menos de cuatro semanas para los comicios. Con la decisión de que sea el propio Milei el que se ponga al frente de los actos de campaña en gran parte del país, muchas ciudades preparan protestas para recibir al mandatario, como ya ocurrió este lunes en Ushuaia, Tierra del Fuego. A ese escenario se suma la aparición, en una causa judicial de Estados Unidos, de documentación que demostraría que José Luis Espert, primer candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires, recibió fondos sospechados de provenir del narcotráfico y el lavado de dinero para su campaña 2019. Un dolor de cabeza tras otro que pone a los representantes del oficialismo en la posición de prácticamente no poder dar entrevistas en el tramo final de la campaña.