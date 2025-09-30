Durán Barba: "Milei hizo todo lo que había que hacer para que le vaya mal".

El consultor político Jaime Durán Barba opinó que el presidente Javier Milei hizo "todo lo que había que hacer para que le vaya mal políticamente y le está yendo mal". Hace algunas semanas, La Libertad Avanza (LLA) perdió las elecciones bonaerenses por más de 13 puntos contra la lista de Fuerza Patria.

Jaime Durán Barba consideró que, en 2023, Milei hizo una campaña "muy bien hecha", pensada y "planificada". "Interpretó esta moda que hay en toda América Latina de votar por el distinto”, opinó en diálogo con Radio con Vos y agregó: "Ahora Milei, avanzado el gobierno, cambió de de estrategia, no sé si sin darse cuenta, pero todos los elementos sentimentales que tenía los cambió por un Milei serio, adusto hablando de cosas solemnes que a nadie le importan”.

"Entonces Milei ha hecho todo lo que había que hacer para que le vaya mal políticamente y le está yendo mal", insistió y ejemplificó con los ataques de Milei a Ian Moche. "Cuando cuento en otros países dicen ´no puede ser que un presidente polemice con un niño autista´. Acabó enfrentándose a los buenos de la sociedad, a los enfermos, al Garrahan, a los maestros, a las universidades”, señaló.

Para el ex asesor del PRO, los ataques a Ian Moche le costaron "muchísimo" a Milei, ya que "la gente tiene sentimientos". "Sentimientos. No somos planillas de Excel, somos gentes los seres humanos, somos fundamentalmente no racionales, tenemos sentimientos", añadió.

Las chances de que lo dé vuelta y el rol de Karina

Consultado sobre si es posible que La Libertad Avanza revierta el resultado de los comicios legislativos, Durán Barba expresó que "sería reversible si se cambia el paradigma" y profundizó: "Milei está convencido de que la economía manda en todo, pero perdió por pelear con personas e instituciones bien vistas, como universidades y organizaciones respetadas. No se gana peleando con todos los ‘buenos' y los líderes; se gana logrando la voluntad de la gente común".

Para el consultor político, además, Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, es un "caso raro" en la política. "Si se va, Milei tendría dificultades para gobernar. Si se queda, debería hacerlo con menos visibilidad y alejada de ciertas esferas que le han hecho daño", explicó.