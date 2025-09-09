Durán Barba reveló por qué Milei perdió Buenos Aires: "Mono sin dientes"

El asesor y consultor político Jaime Durán Barba mencionó distintos episodios por los que La Libertad Avanza (LLA) perdió las elecciones bonaerenses por casi 15 puntos con Fuerza Patria (FP). Desde "polemizar con un niño autista" y "huir desesperado" de Lomas de Zamora, hasta el acto "bochornoso" realizado en Moreno, en el que "gente de Milei" trató de "monos sin dientes y negros" a los vecinos.

"Ver al presidente huir desesperado con sus candidatos de Lomas de Zamora quita una enorme cantidad de votos. El ridículo de uno de los candidatos arriba de una moto desesperado, te quita votos por cantidades", dijo Durán Barba en declaraciones a Net TV, en relación a la frustrada caravana por el sur del conurbano bonaerense en la que el candidato libertario José Luis Espert tuvo que ser evacuado en una moto y sin casco.

El exconsultor de Mauricio Macri también calificó como "bochornoso" el acto de cierre de campaña de LLA en Moreno, por darse en "un potrero con corral" donde los candidatos "no tenían un sitio ni para arreglarse" antes de dar sus discursos. "Gente de Milei atacando a los moradores diciéndoles mono sin dientes y negros", cuestionó, y lo ubicó como acciones que "te hacen perder elecciones de manera descomunal".

Como otro elemento clave, el asesor planteó que "quita más votos polemizar con un niño autista que el movimiento de las acciones" en los mercados, en referencia a Ian Moche, el nene de 12 años con autismo que fue expuesto en redes sociales por el propio Milei. También citó el caso de los audios de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpica altas esferas de Casa Rosada como Karina Milei y los Menem.

"El escandalo de las medicinas es grave, no solo por que la lucha contra la corrupción eran las banderas del mileísmo sino porque fue con los discapacitados. Cuando la corrupción es con discapacitados llega al corazón de la gente", indicó. Sobre ambos episodios, concluyó: "La gente tiene sentimientos, no es una hoja de Excel, no importa que cuadren las cuentas fiscales".

La crítica por el armado de la campaña

Por otro lado, Durán Barba también cuestionó que se priorice el papel del diputado provincial libertario Ramón "Nene" Vera, histórico dirigente de raíces peronistas, por encima del asesor presidencial Santiago Caputo. "El enorme error de esta campaña es haber pensado que un profesional en consultoría política, como (Santiago) Caputo, podía ser reemplazado por el Nene Vera. Es ir 40 años para atrás", apuntó.

Para explicar su postura, hizo un paralelismo entre tratarse un "dolor de muelas" con "un peluquero" y no con un odontólogo. "Si me duele la muela, antiguamente iba al peluquero, que es el Nene Vera. Ahora, voy al mas sofisticado con los aparatos más importantes, y me va bien. Caputo ha estudiado eso, no solo él, sino todo su equipo", sentenció.