Los gobernadores aplaudieron el triunfo de Kicillof y el Gobierno les prometió diálogo

Entre los magros anuncios que la Casa Rosada luego de dos reuniones de gabinete en el lunes de la post paliza electoral en la provincia de Buenos Aires, el más trascendente fue que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió la instrucción de convocar a los gobernadores a una "mesa de diálogo federal". El domingo, resultó llamativo cómo gobernadores de distinto signo político saludaron el impactante triunfo de Axel Kicillof y reclamaron a la Casa Rosada un cambio de rumbo. El propio Axel le pidió públicamente al presidente Javier Milei una reunión, dijo que por cuarta vez. Sin embargo, algunos gobernadores ya adelantaron que no se sentarán a hablar de nuevo con Francos, que se cansó de prometerles y no cumplir. Si quieren a los jefes provinciales en la Casa Rosada antes de las elecciones, tendrán que atender los reclamos que vienen sosteniendo desde hace tiempo.