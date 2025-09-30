Milei se reunirá con Trump en la Casa Blanca diez días antes de las elecciones

El presidente Javier Milei junto a su par de Estados Unidos Donald Trump

El Gobierno informó que fue invitado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a una visita de caracter oficial en la Casa Blanca el próximo 14 de octubre. La invitación se da pocos días del encuentro informal que tuvieron en el marco del 80 aniversario de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), cuando Trump dio su apoyo al gobierno libertario y comprometió un swap por 20 mil millones de dólares. Como muestra de cercanía entre ambos gobiernos, el republicano lo hospedará en la residencia oficial en Blair House.

La Cancillería notifica la invitación de Trump a Milei

Un nuevo "respaldo" mientras el mercado mira a Milei con cautela

Apesar de todas las muestras de apoyo que recibió Milei de parte de Trump en su viaje a Nueva York, las acciones y los ADR's no logran repuntar y lo propió ocurrió con el Riesgo País. Luego del anuncio del swap por parte del Tesoro de Estados Unidos que hizo Scott Bessent, el Riesgo País había logrado bajar a 800 puntos pero en una semana ese movimiento se diluyó y hoy está al filo de los 1.100. Además, y como producto del cepo cruzado que anunció el Gobierno el viernes pasado, volvió a crecer la brecha entre el dólar oficial, el blue y el MEP.

El presidente Javier Milei ofreció una entrevista este martes, horas antes de que abrieran los mercados, con el objetivo de traer tranquilidad a los inversores. Hizo especial hincapié en la ayuda que recibirá por parte de los Estados Unidos, entre el swap, la compra de bonos por parte del Tesoro y posibles desembolsos de este último a la Argentina. Sin embargo, los inversores desconfían de las condicionalidades --aunque Milei diga que no hay ninguna--y de que el salvataje estadounidense se mantenga a flote en caso de que el oficialismo pierda las elecciones legislativas de octubre. Durante su alocución utilizó un término tristemente célebre en la Argentina: "blindaje".

Mientras Milei continúa su defensa del modelo de valorización financiera, los indicadores de la actividad real se desploman y repercute en la capitalización de las empresas, las primeras en sentir el impacto de la política recesiva de La Libertad Avanza. Ahora, la promesa de nuevos desembolsos desde Estados Unidos le permitieron renovar el coraje de prometer un país muy distinto del que comandó en los últimos dos años.

Más allá del latigillo de que mejorarán las jubilaciones, los salarios, el consumo y la economía --mientras veta cada iniciativa del Congreso que vaya en esa dirección--las palabras de Milei tuvieron un claro destinatario: el mercado. "El financiamiento del 2026 ya lo tenemos asegurado y ahora vamos por el de 2027", aseguró el Presidente en una entrevista en A24.