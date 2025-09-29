El presidente Javier Milei en su recorrida por el centro de Ushuaia

El presidente Javier Milei no puede retomar el orden en su campaña de cara a la elección legislativa del próximo 26 de octubre y la fallida recorrida que encabezó esta tarde en Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, dio una clara muestra de ello. La provincia, si bien acompañó al Presidente con más del 50% en la elección de 2023, es una de las más golpeadas por la crisis económica fundamentalmente porque es un importante polo industrial que se vio resentido por la apertura indiscriminada de importaciones. En los últimos datos que ofreció el INDEC sobre desocupación se registra cómo Tierra del Fuego superó por medio punto porcentual la media nacional: dio 8,3% frente al 7,6% en todo el país.

El Presidente empezó su visita por la ciudad esta tarde a la planta de la fábrica de electrodomésticos Newsan, en la que lo esperó una columna de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para expresar su repudio. Ya por la tarde, Milei arrancó la caminata que estaba citada para las 18hs en las intersecciones de San Martín y Don Bosco pero dada la flaca convocatoria, el Presidente optó por dar unas palabras en la puerta del Hotel Albatros, donde repitió el slogan de campaña: "O La Libertad Avanza o la Argentina retrocede". A lo que sumó un pedido por mayor "esfuerzo" para "no echar todo a perder".

"La Libertad Avanza tenía una caminata programada por Ushuaia que debió relocalizarse preventivamente ante la confirmación de que Fuerza Patria y el gobierno provincial convocaron distintas marchas en repudio al Presidente y fogoneando una situación violenta", denunciaron desde la campaña de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego y sumaron que los asistentes a la marcha opositora estaban "equipados con piedras, basura y huevos". Además denunciaron que de la movilización participaron funcionarios del gobierno local, que pertenece a Unión por la Patria. "Cambiamos el punto de encuentro para proteger a la gente de una situación de potencial violencia, y la caminata se realizó con normalidad. La Libertad Avanza aunque ellos no quieran".

Milei estuvo junto a Agustín Coto, primer candidato a senador de La Libertad Avanza (LLA) por esa provincia, y Miguel Rodríguez, presidente de LLA de Tierra del Fuego y postulante a diputado. “¿Quieren volver atrás? No queremos la inseguridad, no queremos el 57% de pobres. Sabemos que todavía falta, bajó la inflación, la inseguridad, la pobreza y la indigencia. Les pido que no aflojen, esta vez el esfuerzo va a valer la pena. Queremos seguir el camino de la esperanza porque la Libertad Avanza o el país retrocede”, sostuvo el mandatario ante los militantes libertarios.

Tras ese mensaje se produjeron algunos forcejeos entre militantes libertarios y peronistas que confluyeron en la zona céntrica de Ushuaia, sobre todo luego de que un militante del gobierno local le arrebatara un gorra violeta a un seguidor de Milei. Tras esa intervención, finalizó la actividad proselitista de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, una instancia en la que Tierra del Fuego no sólo elegirá diputados nacionales sino que es una de las ocho provincias que votará también senadores.