Milei blinda a Espert con un acto juntos, cierra la campaña con Trump y le hace un guiño a Santiago Caputo

En un mes que define su futuro, Javier Milei arranca octubre con un blindaje total a José Luis Espert, el candidato elegido por el Presidente para encabezar la boleta de Buenos Aires y que está vinculado a un narcotraficante investigado en Estados Unidos. El mandatario decidió participar en un acto junto a Espert este sábado en la localidad bonaerense de San Isidro. Se tira arriba de la granada. Según publicó el lunes El Destape, Milei lo va a sostener y no se analiza dar de baja su candidatura pese al tamaño del escándalo.

En una entrevista esta mañana, Milei tildó al hecho de "chimento de peluquería". A saber: se conoció que Espert aparece como receptor de US$200.000 en un registro de Alfredo "Fred" Machado, un argentino con pedido de extradición de Estados Unidos acusado de narcotráfico y fraude. La investigación de ElDiarioAr reveló que un fideicomiso que gestionaba Machado habría transferido esa suma al candidato de Milei. Esto habría ocurrido el 1 de febrero de 2020.

En el Gobierno nadie defiende a Espert. "Tendrá que responder él solo por lo que pasó. Cada uno se hace cargo", dijo una fuente en Casa Rosada. Y confirmaron que la idea no es "esconder" al candidato. Por eso el acto de Milei con el diputado en San Isidro.

En Balcarce 50 ratificaron que "la carta principal" de La Libertad Avanza es Milei. "Lo vamos a mostrar a él. Javier es el que tiene el gancho con la gente. Por eso va a recorrer el país toda la campaña", expresó un operador libertario sobre la estrategia de que pese a que los candidatos son desconocidos, el ancho de espadas estará siempre en cada distrito.

En otro día en rojo para los mercados, el dólar y el riesgo país, el Gobierno jugó la última carta que le queda: salió con un tuit de Cancillería a adelantar que Milei cierra la campaña en el Salón Oval. Es que el Presidente mantendrá luego de diez meses su primera reunión oficial con Donald Trump en la Casa Blanca, en Washington. Será el 14 de octubre. Doce días antes de las elecciones. Un manotazo de ahogado ante la urgencia. El Gobierno se viene a pique. A falta de dólares, necesita gestos contundentes. Tuits ya no hay más.

Uno de los que tuiteó este martes y no alcanzó fue Mauricio Macri. El ex presidente contó que se reunió con Milei el domingo a la mañana. Reunión de más de 3 horas. Críticas y pedidos de cambios. Milei oyó. Aún sin certezas si obedecerá.

En el medio hubo una alegría en el despacho de Santiago Caputo. Según pudo averiguar El Destape, Milei lo llamó por teléfono a Agustín Romo, jefe de bloque de diputados de LLA en PBA y uno de los líderes de la agrupación juvenil Las Fuerzas del Cielo. El Presidente, enterado por Twitter de que Romo quería hacer un acto, le dijo de que ese acto era el 6 de octubre en el Movistar Arena de Villa Crespo.

El mandatario le propuso ingresar al estadio desde la puerta hasta el escenario rodeado de los pibes con estandartes y con toda la liturgia romana que usan en LFDC. Romo aceptó y junto al Gordo Dan escoltarán al Presidente. Lanzaron una web para que se anote la gente para acompañar a Milei. Ya tiene más inscriptos esa web que el portal de ingreso a la presentación del libro del Presidente que se hará ese día ahí mismo. Un gesto de Milei hacia Santiago Caputo en medio de la feroz interna con los karinistas y menemistas.