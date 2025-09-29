Milei arranca con el "Plan Trump" de gobernabilidad, cruza mensajes con Macri y lo sostiene a Espert hasta el final

Javier Milei volvió de Estados Unidos para cumplir uno de los mandatos y exigencias de la administración de Donald Trump: conseguir gobernabilidad, mejorar la relación con las provincias, lograr consensos en el Congreso y, por supuesto, ganar las elecciones. Con esas consignas arrancó este lunes el Tour "Plan Trump" de gobernabilidad. Milei va a conocer varias provincias. Hoy llegó hasta Tierra del Fuego para hacer campaña. Fue solo y terminó cancelando su caminata porque se organizó una protesta en su contra.

La estrategia del Gobierno era mostrar un Milei solo con la gente. Esta tarde, hubo fotos con trabajadores. Una quimera para los libertarios pero sucedió. Pero poco después, las imágenes del centro de Ushuaia casi vacío opacó los planes del mandatario.

Por otra parte, este lunes se dio luego de un largo silencio un primer acercamiento entre el Presidente y Mauricio Macri. Fue a través de WhatsApp y buscado por Milei. El ex presidente se encontró con su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el viernes pasado en un evento en la embajada de Arabia Saudita, donde hubo fotos y sonrisas entre ambos.

En el Gobierno consideran importante mostrar que Macri está, que es parte, que no se fue ni lo echaron. Un gesto para afuera. Una foto. Un mensaje. No más que eso. Lo muestra la Casa Rosada como una garantía de "gobernabilidad". Por eso las declaraciones de Patricia Bullrich agrandando nuevamente la figura de su exjefe y ex compañero del PRO.

Macri por ahora elige el silencio o las palabras justas y adecuadas sin sobrepasarse. Adentro de su partido el antimileísmo creció fuerte en los últimos 60 días. Su amigo, Donald, mira de lejos.

Mientras, Luis Caputo se entrometerá más en la pata política. Hará campaña, tejerá con los gobernadores aliados y seguirá siendo, como anticipó El Destape, el "garante" de Milei de que se cumplirá con la palabra de obras e infraestructura en las provincias ante sus mandatarios.

Este mismo lunes, "Toto" arrancó con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi. "Acordamos la reanudación de la obra Acueducto La Florida II y también, la ejecución de un plan de pago - en 12 cuotas - de la deuda que el estado nacional mantiene con la Provincia por obra pública de vivienda, que ya fue ejecutada por el gobierno de San Luis", escribió en X el ministro de Economía que también se juega todo el 26 de octubre. Y se vienen más anuncios con gobernadores cercanos. La gestión del flamante ministro de Interior, Lisandro Catalán, correrá por otro carril pero en el mismo camino.

Espert y nuevo escándalo que golpea al oficialismo

En medio de estos esfuerzos del Gobierno por hacer y mostrar una gestión que no pudo y no quiso en casi dos años, apareció el escándalo que envuelve a José Luis Espert. Milei deberá pasar un mes de campaña en la provincia más poblada del país y que puede definir la elección con un candidato vinculado a un narcotraficante con pruebas contundentes en una causa abierta en Estados Unidos.

El hecho vuelve a poner sal a viejas heridas. Espert fue resistido en su momento por Karina Milei y por Santiago Caputo. No lo querían como cabeza de lista en Provincia de Buenos Aires. El caso ya lo conocían los libertarios hace más de tres años. Con mirar el archivo de Twitter les alcanzaba a cualquier transeúnte para dar testimonio de las complicaciones del diputado.

Este fin de semana se conoció que Espert aparece como receptor de US$200.000 en un registro de Alfredo "Fred" Machado, un argentino con pedido de extradición de Estados Unidos acusado de narcotráfico y fraude. La investigación de ElDiarioAr revela que un fideicomiso que gestionaba Machado habría transferido esa suma al candidato de Milei. Esto habría ocurrido el 1 de febrero de 2020.

En Casa Rosada confirmaron que no se va a bajar de la lista a Espert, que seguirá adelante con su candidatura y que Milei lo apoyará y lo sostendrá hasta el final de las elecciones.

Hubo una reunión para evaluar la situación en Balcarce 50 en el despacho de Eduardo "Lule" Menem y se consideró con el abogado Santiago Viola (apoderado de LLA) que el caso no reviste mayores problemas judiciales ni para Espert ni para La Libertad Avanza. El fin de semana lograron "esconderlo" en un acto. ¿Podrán tapar el sol con las manos en todo este mes?