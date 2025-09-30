Eduardo Costantini calificó de “honesto” a Axel Kicillof y “extremista” a Javier Milei

Eduardo Costantini, reconocido empresario inmobiliario del país además de fundador y presidente del MALBA, opinó sobre la realidad política actual y sorprendió con los elogios al gobernador de la provincia de Buenos Aires. En una entrevista calificó a Axel Kicillof de “honesto” y marcó su diferencia con Javier Milei a quien definió como "extremista". Amén de la buena referencia, Costantini se refirió a la ideología política - peronismo - del mandatario bonaerense: “Puede ser que sea muy radicalizado (ideológicamente), pero es una posición”.

“Creo que es honesto…es algo excepcional, lo que debería ser normal se convierte en extraordinario”, aseguró el empresario. Durante la entrevista en A24, también puso el foco en Milei y fue bastante crítico: “Es una persona muy extremista…es un libertario, es una extrema derecha totalmente radicalizada que no comparto”. Además, Constantini reveló que “no lo conocía personalmente” y explicó: “No tuve la oportunidad de hablar con Milei - no tiene por qué llamarme - pero ni quiera pede verlo en una reunión grupal”.

Cae el Indice de Confianza en el gobierno de Milei

El Indice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella volvió a caer fuerte en septiembre: bajó un 8,2% respecto al mes anterior y quedó en 1,94 puntos (la medición va de 0 a 5). Es el punto más bajo de la gestión de Javier Milei, justo en la antesala de las elecciones legislativas de medio término, planteadas por el oficialismo en términos de "todo o nada".

"La confianza en la gestión de Javier Milei registra su valor mínimo, y por primera vez cae debajo de los dos puntos", señaló el trabajo de la Di Tella de septiembre. En apenas dos meses, el ICG bajó de 2,45 a 1,94 puntos. Es un 31,9% menor al que mostraba Mauricio Macri en el mismo mes de su mandato y un 23,1% mayor al de Alberto Fernández.

Índice de Confianza

El ICG se elabora desde 2001 a través de la consultora Poliarquía y está considerado un muy buen predictor del humor social. Luego de anunciar una fuerte caída en la confianza a Milei en agosto sucedieron las elecciones a gobernador de Corrientes y las legislativas en la provincia de Buenos Aires en las que a La Libertad Avanza le fue mucho peor que lo esperado. Incluso, pero esto ya entra en el terreno de la casualidad, hubo quien resaltara que el 13,6% de baja de Milei en ese sondeo fue exactamente la diferencia que luego le sacó Fuerza Patria a LLA en los comicios bonaerenses.