Milei habló de "blindaje" para calmar los mercados, pero los inversores le dan la espalda

El presidente Javier Milei ofreció una entrevista este martes, horas antes de que abrieran los mercados, con el objetivo de traer tranquilidad a los inversores. Hizo especial hincapié en la ayuda que recibirá por parte de los Estados Unidos, entre el swap, la compra de bonos por parte del Tesoro y posibles desembolsos de este último a la Argentina. Sin embargo, los inversores desconfían de las condicionalidades --aunque Milei diga que no hay ninguna--y de que el salvataje estadounidense se mantenga a flote en caso de que el oficialismo pierda las elecciones legislativas de octubre. Durante su alocución utilizó un término tristemente célebre en la Argentina: "blindaje". Las acciones pierden hasta más de 5%, mientras que los bonos operan mixtos con mayoría de bajas. El riesgo país, pese al espaldarazo de Donald Trump se mantiene por encima de los 1.000 puntos.

Mientras Milei continúa su defensa del modelo de valorización financiera, los indicadores de la actividad real se desploman y repercute en la capitalización de las empresas, las primeras en sentir el impacto de la política recesiva de La Libertad Avanza. Ahora, la promesa de nuevos desembolsos desde Estados Unidos le permitieron renovar el coraje de prometer un país muy distinto del que comandó en los últimos dos años.

Más allá del latigillo de que mejorarán las jubilaciones, los salarios, el consumo y la economía --mientras veta cada iniciativa del Congreso que vaya en esa dirección--las palabras de Milei tuvieron un claro destinatario: el mercado. "El financiamiento del 2026 ya lo tenemos asegurado y ahora vamos por el de 2027", aseguró el Presidente en una entrevista en A24.

"Ahora tenemos que un fuerte endorsement (respaldo), un apoyo nunca visto en la historia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump", lanzó el mandatario anarco capitalista, quien luego enumeró las tres promesas que recibió el gobierno norteamericano.

Blindaje y después

"En materia de economía tiene tres operaciones atrás. tiene un swap por 20.000 millones de dólares que en caso de que Argentina necesite los fondos; Estados Unidos nos da el dinero para honrar la deuda, por otra parte tiene la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos compre deuda en el mercado secundario y que podamos compartir los beneficios entre lo que es precio de mercado y el precio de la par y además también la posibilidad que el gobierno de Estados Unidos nos financie de manera directa", detalló durante la entrevista.

"Así como nosotros construimos la el blindaje, digamos, o el salvataje o el seguro sobre la cuestión monetaria, también lo hicimos sobre el financiamiento. Es decir, nosotros, ya tenemos cerrado el financiamiento del y estamos buscando cerrar el del 27. Todo eso si lográs hacer acuerdos políticos, que es una de las condiciones que pone Estados Unidos", afirmó sobre el tema Milei.

Las primeras operaciones en el mercado no descontaron los dichos de Milei y arrancaron en negativo. Entre los activos argentinos que cotizan en Wall Street se destacan las bajas de banco Macro con el 6,3%; seguido de BBVA, con el 5,7% junto con Grupo Supervielle con el mismo valor. El riesgo país se ubica en 1.092 unidades.

Las acciones

Aluar: -0,43%

BBVA: -4,75%

Macro: -3,49%

Central Puerto: -3,94%

Comercial del Plata: -1,14%

Cresud: -0,36%

Edenor: -3,06%

Grupo Galicia: -3,75%

Loma Negro: -2,53%

Metrogas: -5,01%

Pampa Energía: -1,87%

Supervielle: -4,08%

Telecom: -0,59%

TGN: -3,62%

TGS: -1,48%

Transener: -4,84%

YPF: -3,38%

Los títulos públicos