AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina, confirmó en sus redes sociales que este martes Javier Milei hablará frente a empresarios norteamericanos, en la previa de un nuevo viaje a Israel, donde fue invitado para participar del Día de la Independencia. El Presidente volverá al AmCham Summit, del que también fue parte en 2025.
Antes de viajar a Israel, Milei hablará en AmCham
En VIVO - Actualizado hace 25 minutos
El Presidente participará nuevamente del evento de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina en la previa a lo que será un nuevo viaje a Israel.
Hace 25 minutos
Milei participará de AmCham antes de viajar a Israel
AmCham, Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, tendrá como invitado este martes a Javier Milei, quien volverá a participar del eventro, tal como en el 2025. El Presidente hablará frente a empresarios norteamericanos en la previa de un nuevo viaje a Israel, donde prenderá una antorcha por el Día de la Independencia.
"Este martes 14 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el presidente de la Nación compartirá su mirada sobre cómo avanzar hacia una Argentina federal en desarrollo", informó AmCham sobre la participación de Javier Milei en una nueva cumbre empresaria.
Hace 1 hora
Milei, el Faraón: crónica de cómo operó la censura en Casa Rosada
En la semana de Pésaj, el Presidente de "la moral y la libertad" decidió censurar a varios de los periodistas de la Casa Rosada. La opresión y el apriete como política de Estado.
El Faraón Milei. Imagen generada con IA
En la semana de Pésaj, Javier Milei decidió actuar como el Faraón. Censuró a varios de los periodistas acreditados en Casa Rosada. Coartó la libertad de expresión. Y demostró que la opresión y el apriete son política de Estado.
Hace 1 hora
Milei eliminó otras 14 Agencias de Extensión Rural del INTA en Buenos Aires y Córdoba
El Gobierno avanza con el desguace del INTA, con el cierre de agencias de extensión rural y la venta de tierras. La semana que viene se presentará una medida cautelar con la firma de APINTA y organizaciones de productores y de la agricultura familiar para intentar frenar el vaciamiento.
El Consejo Directivo del INTA, a cargo de Nicolás Bronzovich, avanzó esta semana con el cierre de otras 14 Agencias de Extensión Rural (AER) en Buenos Aires y Córdoba, luego de haber promovido el cierre total de la Estación Experimental Agropecuaria de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo de la administración Milei dentro del organismo, en cuya gobernanza también participan las entidades patronales de la Mesa de Enlace, apunta a la eliminación de la extensión rural y la transferencia de tecnología desarrollada con capacidades estatales que se vuelca en el día a día de miles de productores rurales, tanto pequeños, medianos y de la agricultura familiar.
Hace 1 hora
Menos rutas, más ajuste: el superávit de Milei se apoya en la obra pública paralizada
El Gobierno promete una "revolución" en infraestructura, pero el 78% del superávit se explica por el recorte en obra pública. El impuesto a los combustibles subió 118% en términos reales, pero el Estado ejecutó menos de la mitad en infraestructura vial. El deterioro ya impacta en todo el país.
El relato oficial promete un “salto cuántico” en la infraestructura argentina. “Cuando termine el primer mandato de Javier Milei la infraestructura logística del país habrá dado un salto cuántico: rutas, trenes, camiones, cabotaje, prácticos, RTO, RUTA, y mucho más. VLLC”, aseguró el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Sin embargo, los datos disponibles muestran un escenario exactamente inverso ya que lejos de una expansión, la inversión estatal en infraestructura se desplomó a mínimos históricos: en el acumulado de la gestión Milei el 78% del superávit primario se explica por el recorte del gasto de capital. En términos concretos, esto implica programas de obra pública con caídas de entre el 80% y el 100% en áreas clave como infraestructura vial, hídrica y saneamiento. El resultado es un freno casi total de proyectos estratégicos y un impacto directo sobre la actividad económica.
Hace 10 horas
Milei, el Faraón: crónica de cómo operó la censura en Casa Rosada
En la semana de Pésaj, el Presidente de "la moral y la libertad" decidió censurar a varios de los periodistas de la Casa Rosada. La opresión y el apriete como política de Estado.
El Faraón Milei. Imagen generada con IA
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Ante posible paro de camioneros, el Gobierno se desentiende: "No tenemos injerencia"
Los transportistas le reclaman a las cámaras empresarias mejores precios para sus tarifas de cargas y amenazan con un paro en plena cosecha gruesa. Desde el Gobierno Nacional recordaron que es una "negociación privada".
Hace 17 horas
Desde que asumió Milei la venta en supermercados de CABA cayó hasta 40%
Las ventas en centros de expendio de la Ciudad registraron a diciembre caídas interanuales en la mayoría de los rubros, con un ajuste más marcado en bienes no esenciales. Bebidas se derrumbó por encima del 41%, mientras que Alimentos cayó un 27%.
Hace 17 horas
CFK y Kicillof superan a Milei y el peronismo se ilusiona para volver
Una encuesta conjunta entre dos consultoras asegura que Cristina Kirchner y el gobernador Axel Kicillof están 13 puntos arriba de Javier Milei en imagen positiva. En paralelo, el peronismo sería favorito en las próximas elecciones.
Hace 17 horas
El mercado espera que la guerra impacte en la inflación hasta agosto
Recién ese mes bajaría del 2%. Además, anticipa un mayor atraso cambiario y un desempleo más alto, según el último REM del Banco Central.
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Cuánto aumentó el transporte público en el AMBA desde que asumió Milei
El costo de la movilidad en el AMBA aumentó cerca de 1.000% desde la asunción de Javier Milei, con el transporte como uno de los gastos que más presiona sobre el bolsillo de los hogares.
Cuánto aumentó el costo de movilidad en transporte público en el AMBA desde que asumió Javier Milei como presidente de la Argentina.
Hace 18 horas
Una familia porteña necesitó casi $1,5 millones para no ser pobre en CABA
En marzo, las líneas de pobreza e indigencia registraron nuevos incrementos mensuales y fuertes subas interanuales, con incrementos en torno al 3% que arrojó el índice inflacionario general.
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Durísimo pronóstico de Durán Barba sobre Milei: "Verdadero tsunami"
A un año y medio de las elecciones presidenciales 2027, el exconsultor de Mauricio Macri afirmó que Javier Milei tendrá dificultades "si la gente no tiene empleo y no tiene con qué comer".
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Ritondo cede ante Karina Milei en Inteligencia y teje por la alianza en PBA
El diputado del PRO dejará el control de la bicameral de Inteligencia a Sebastián Pareja pese al acuerdo previo. Bajan la presión en medio de la crisis del Gobierno de Javier Milei.
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Crédito en dólares: en un año creció más rápido que los depósitos y gatilló la mora
El ritmo de crecimiento de los créditos supera al de los depósitos y empieza a reflejarse en un aumento de la morosidad, especialmente en pymes.
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La reforma laboral suma otro revés judicial y acumula al menos cinco fallos en contra
La Justicia del Trabajo hizo lugar a un amparo sindical y suspendió artículos clave de la reforma laboral vinculados a huelga, negociación colectiva y libertad sindical.
La Justicia hizo lugar a un amparo de la Asociación del Personal Aeronáutico.
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A partir de hoy: Milei cambió el bono para todos los jubilados de ANSES
La manera en que los adultos mayores recibirán el bono de $70.000 tendrá modificaciones desde este viernes. Cómo será el pago del refuerzo para aquellos que cobran sus haberes previsionales.
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Subió la inflación en CABA, volvió a superar el umbral del 3% y desmiente a Milei
La variación de precios en marzo fue del 3 por ciento y superó de forma holgada a la medición de febrero.
07:39 | 10/04/2026
Milei no logra desplazar el caso Adorni de la agenda y redobla su ataque a la prensa
El Presidente continúa empecinado en culpar al periodismo y el "riesgo kuka" del mal rumbo del Gobierno. Mientras tanto, la Justicia levantó el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete.