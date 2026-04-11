Antes de viajar a Israel, Milei hablará en AmCham

AmCham, Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, tendrá como invitado este martes a Javier Milei, quien volverá a participar del eventro, tal como en el 2025. El Presidente hablará frente a empresarios norteamericanos en la previa de un nuevo viaje a Israel, donde prenderá una antorcha por el Día de la Independencia.

"Este martes 14 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el presidente de la Nación compartirá su mirada sobre cómo avanzar hacia una Argentina federal en desarrollo", informó AmCham sobre la participación de Javier Milei en una nueva cumbre empresaria.