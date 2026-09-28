Javier Milei negó la recesión y se vuelve a ir de gira a Europa

El presidente Javier Milei comenzará una semana donde su agenda se dividirá entre la habitual Mesa Política con su equipo de trabajo, en Casa Rosada, y el viaje hacia París para asistir a la Argentina Week y reunirse con su par francés Emmanuel Macron.

El martes 29 se enfocará en las actividades de gestión, además de ultimar los detalles en el viaje hacia Francia; a las 11 el vocero presidencial, Adrián Ravier, llevará a cabo su habitual conferencia de prensa y a las 13 se realizará una nueva reunión de Mesa Política.