A solo unas horas de su regreso de Nueva York, Javier Milei volverá a subirse al avión presidencial. En esta ocasión el destino será Francia, más precisamente París, donde se llevará a cabo la Argentina Week entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. El líder de La Libertad Avanza viajará acompañado por 12 gobernadores, una buena parte de su gabinete y empresarios. Durante su estadía en "la ciudad de las luces", Milei tendrá una reunión bilateral con Emmanuel Macron, presidente francés, en el marco de un encuentro multisectorial en la sede de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).Paralelamente, la vicepresidenta Victoria Villarruel estará en Madrid entre el 1 y 2 del mes venidero. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Javier Milei negó la recesión y se vuelve a ir de gira a Europa
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Ni recesión ni crisis: para Milei hay consumo récord y no hay desempleo masivo
El presidente negó la recesión y dijo que no hay crisis. Además, aseguró que su relación con Patricia Bullrich "está excelente". También defendió su gestión diciendo que el consumo "está en picos históricos"
Luego de su viaje por Estados Unidos y después de que el riesgo país alcance los 600 puntos, Javier Milei volvió a hablar y nuevamente negó que haya una recesión en Argentina. También negó una crisis económica y aseguró que la relación con Patricia Bullrich "es excelente". Con respecto a la economía, uno de los argumentos que entregó fue que "la economía está reasignando recursos".
Hace 2 horas
Milei viaja a Francia pero antes reúne a la mesa política
El presidente Javier Milei comenzará una semana donde su agenda se dividirá entre la habitual Mesa Política con su equipo de trabajo, en Casa Rosada, y el viaje hacia París para asistir a la Argentina Week y reunirse con su par francés Emmanuel Macron.
El martes 29 se enfocará en las actividades de gestión, además de ultimar los detalles en el viaje hacia Francia; a las 11 el vocero presidencial, Adrián Ravier, llevará a cabo su habitual conferencia de prensa y a las 13 se realizará una nueva reunión de Mesa Política.
Hace 3 horas
Argentina Week: Milei intentará otra vez vender su plan económico en el exterior
El Presidente viaja a Francia para participar de la Argentina Week, junto a 12 gobernadores y varios ministros. La agenda contempla una reunión bilateral con Emmanuel Macron.
Paris week: Milei intentará otra vez vender su plan económico en el exterior
El presidente Javier Milei viaja esta semana a París para la Argentina Week en Francia en un nuevo intento de promocionar su plan económico en el exterior y atraer inversiones. La gira se extenderá del miércoles 30 de septiembre al viernes 2 de octubre y contempla una reunión bilateral con Emmanuel Macron.
Hace 8 horas
Controversia por la venta de agua pesada con rumbo a Estados Unidos
Distintas publicaciones afirman que se dejó fuera del juego a una compañía china. Profesionales del sector nuclear advierten que se está liquidando una línea tecnológica vital para el país.
Hace 8 horas
Qué dejan de pagar las familias para poder comer: celular, servicios y alquiler
Un relevamiento en barrios populares evidenció cómo la falta de ingresos y la mayor precarización laboral generaron un círculo de deuda y un efecto dominó de recortes en consumos básicos: celular, servicios, obra social, expensas y hasta el alquiler.
Hace 8 horas
Con endeudamiento y Malvinas, LLA buscará retomar el control del Congreso
En las comisiones de Diputados, el oficialismo buscará diluir la avanzada de la oposición dura por la problemática de las deudas y avanzará con la iniciativa de la reciente malvinización de Javier Milei. En el Senado, aguarda la reforma electoral y siguen las tensiones entre Patricia Bullrich y la Casa Rosada.
Hace 14 horas
Dura crítica de la industria forestal a Milei: "Ajuste a las pymes y no a la casta"
Desde el sector calificaron la situación actual de "caótica" y cuestionaron que las medidas del Gobierno nacional recayeran de forma directa sobre la estructura productiva.
Hace 15 horas
Duro informe: JP Morgan prevé una recesión tras la caída de la actividad económica
Después de los datos de actividad económica que publicó el INDEC el jueves pasado, el banco estadounidense reajustó sus previsiones para la Argentina.
Hace 17 horas
Una encuesta ubica a Javier Milei fuera del top 5 de imagen positiva en la Argentina
El presidente Javier Milei figura sexto en el ranking de imagen de dirigentes difundido por la consultora Zuban Córdoba.
Hace 21 horas
Con la economía estallada, el gobierno acelera la cibervigilancia para el control social
La suba de la pobreza y la recesión profundizan el malestar social camino a las presidenciales 2027. En ese marco, el Ejecutivo creó un organismo que habilita el uso de IA para detectar presuntas amenazas a la seguridad. El caso testigo de la politóloga argentina perseguida tras ser identificada por "error" como activista en España.
Presidente Milei y ministro Mahiques
Hace 22 horas
El informe secreto de Wall Street: la crisis que amenaza llevar a la derrota a Milei
Qué dicen los empresarios que se reunieron con Kicillof en Nueva York. El milagro argentino: ¡cómo vivir en la miseria siendo rico! Los índices de pobreza alternativos que ya se acercan al 50%.
Kicillof con inversores en New York
04:11 | 27/09/2026
En medio de la tensión en el Gobierno, Milei y Villarruel coinciden con su viaje a Europa
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
00:47 | 27/09/2026
Milei vs. Kicillof: la mayoría quiere un cambio de gobierno, pero el balotaje está parejo
Una encuesta de Synopsis muestra que el 57,7% quiere un cambio de rumbo, aunque el peronismo todavía no logra capitalizar ese rechazo. Kicillof queda apenas un punto debajo de Milei en una hipótesis de segunda vuelta. La diferencia en el voto de rechazo abre otra incógnita para 2027.
00:05 | 27/09/2026
La pobreza con Milei, manipulación macrista y qué es ser pobre
La pobreza volvió a aumentar con Milei, pero la discusión no termina en el porcentaje del INDEC. Superar el umbral de ingresos no garantiza una vivienda adecuada ni el acceso a servicios básicos. La medición oficial acumula cuestionamientos. El ajuste económico deteriora las condiciones de vida y aleja la posibilidad de un horizonte de progreso para la mayoría.
El 32,3% de la población quedó por debajo de la línea de pobreza en el primer semestre de este año, frente al 28,2% del semestre anterior, según el INDEC. Imagen ChatGPT.
00:05 | 27/09/2026
La vida útil de Milei y el campo minado que lleva a un nuevo salvataje
Crónica de cómo Trump humilló al presidente argentino y lo usó para negociar con el Reino Unido. Riesgo país a 600: los fondos de inversión ven al gobierno sin apoyo y aceleran. Récord negativo de Inversión Extranjera Directa: pese al RIGI, Milei tiene el peor índice de los últimos 23 años. Bessent ¿se prepara para salvarlo otra vez?
18:14 | 26/09/2026
Ni adentro, ni afuera, ni la micro, ni la macro
La visita del Presidente a Nueva York dejó al descubierto las crecientes dudas del establishment sobre la viabilidad del esquema económico. Con datos en rojo de la economía real, caída de inversiones y sin el aval esperado de Wall Street, el círculo rojo empieza a evaluar alternativas ante el acelerado desgaste del Gobierno.
Mientras Milei, Quirno y Caputo celebraban en NY que todo marcha acorde al plan, se publicaron números catastróficos sobre el funcionamiento real de la economía.