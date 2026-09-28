El Gobierno vuelve a congelar el bono a jubilados: cuánto perdió frente a la inflación

El Gobierno de Milei dispuso que el bono extraordinario para los jubilados de menores ingresos permanezca en $70.000 durante octubre, el 32º mes consecutivo sin una actualización equivalente a la inflación acumulada desde que ese monto fue establecido en marzo de 2024. La decisión quedó formalizada este lunes mediante el Decreto 1108/2026, publicado en el Boletín Oficial, que establece un refuerzo previsional de hasta $70.000 para quienes cobran los haberes más bajos del sistema.

{{{htmlAmp}}}

Con la actualización de los haberes correspondiente a octubre, la jubilación mínima será de $435.748,51 y, para quienes reciban el bono completo, el ingreso previsional llegará a $505.748,51. El haber se incrementará 1,66% respecto de septiembre, de acuerdo con la movilidad vigente, mientras que el refuerzo continuará en el mismo valor nominal por 32° mes consecutivo si se toma como punto de partida el bono otorgado en marzo de 2024.

Si los $70.000 hubieran evolucionado desde marzo de 2024 en la misma proporción que el haber mínimo, el bono alcanzaría en octubre $226.903. De esa manera, un jubilado que hoy recibirá $435.748,51 de haber más $70.000 de refuerzo tendría un ingreso de $505.748,51, mientras que bajo ese supuesto el total llegaría a $662.651. La diferencia mensual sería de $156.903.

A través del decreto 274/2024 se modificó la movilidad previsional y estableció que los haberes se actualizaran mensualmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor. En tanto, el bono quedó sujeto a decisiones específicas del Poder Ejecutivo y no fue incorporado al haber previsional, por lo que no quedó alcanzado automáticamente por esa fórmula. El propio Gobierno vuelve a mantener esa separación en el decreto publicado este lunes. (Boletín Oficial)

De $70.000 a $226.903

El refuerzo de $70.000 fue establecido originalmente para marzo de 2024 mediante el decreto 177/2024. En aquel momento, la jubilación mínima era de $134.445,30 y el Gobierno fijó un tope de $204.445,30 para quienes percibían el haber mínimo y reunían las condiciones para cobrar la ayuda completa. Es decir, el bono representaba entonces una parte significativa del ingreso mensual de los jubilados de menores haberes.

En los meses siguientes, el Ejecutivo mantuvo el monto máximo de $70.000 mediante nuevos decretos, mientras modificaba los topes de ingresos para determinar quiénes podían cobrarlo de manera completa o proporcional. En mayo de 2024, por ejemplo, el refuerzo continuaba en $70.000 y el tope para recibirlo íntegramente había sido elevado a $190.141,60; para junio, el límite había pasado a $206.931,10.

La modificación del régimen de movilidad hizo que, desde julio de 2024, los haberes comenzaran a seguir mensualmente la evolución del IPC. El Gobierno justificó entonces el cambio en la necesidad de evitar que las jubilaciones continuaran perdiendo poder de compra frente a la inflación. Esa actualización se aplica sobre el haber previsional, pero no modifica por sí misma el monto del bono extraordinario.

El resultado puede observarse en la evolución del haber mínimo. En marzo de 2024 era de $134.445,30 y para octubre de 2026 llegará a $435.748,51. En el mismo período, el bono pasó de $70.000 a seguir siendo de $70.000. El cálculo publicado por El Destape estima que, si el refuerzo hubiera acompañado la evolución del haber mínimo, debería ubicarse en $226.903 durante octubre.

Esto implica que los $70.000 que originalmente equivalían a alrededor del 52% del haber mínimo de marzo de 2024 pasarán a representar cerca del 16% del haber mínimo de octubre de 2026. Sobre el ingreso total de un jubilado de la mínima, el peso del bono también se redujo: de aproximadamente un tercio en marzo de 2024 a alrededor del 14% en octubre de 2026.

El ingreso y la inflación

La actualización de octubre será de 1,66% y llevará el haber mínimo de $428.633,20 a $435.748,51. El porcentaje surge de la fórmula de movilidad, que utiliza la variación del IPC correspondiente a dos meses anteriores. En agosto, el INDEC registró una inflación mensual de 1,7%, dato que funciona como referencia para la actualización previsional de octubre.

Como el bono permanece en $70.000, el ingreso total de quienes cobran la mínima pasará de $498.633,20 en septiembre a $505.748,51 en octubre, siempre considerando el haber más el refuerzo. El incremento del ingreso total es, por lo tanto, inferior al porcentaje aplicado sobre el haber previsional, porque los $70.000 permanecen sin modificación.

La misma lógica alcanza a otras prestaciones destinadas a personas mayores y grupos que reciben pensiones no contributivas. En octubre, la Pensión Universal para el Adulto Mayor será de $348.598,81 y, con el bono completo, llegará a $418.598,81. Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez tendrán un haber de $305.023,95 y, con el refuerzo, alcanzarán $375.023,95. El decreto establece que el bono también comprende las pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones y pensiones graciables pagadas por ANSES.

Para quienes cobran por encima del haber mínimo, el mecanismo también permanece vigente: el bono no necesariamente se paga de manera completa, sino que se otorga el monto necesario para que la suma del haber y el refuerzo alcance el límite establecido por la normativa. En octubre, ese tope será de $505.748,51.

Se amplía todos los meses

Cada vez que aumenta la jubilación por la movilidad, el componente actualizado crece, mientras los $70.000 permanecen nominalmente iguales. Por esa razón, el peso del refuerzo dentro del ingreso previsional disminuye progresivamente. El decreto publicado este lunes sostiene que las ayudas económicas previsionales fueron necesarias para compensar los efectos de la anterior fórmula de movilidad.

En sus considerandos, el Gobierno afirma que aquella fórmula "presentaba graves y serios inconvenientes" y que "no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores". El mismo decreto señala que, desde 2024, se modificó la movilidad para actualizar los haberes de acuerdo con el IPC.

La norma, sin embargo, vuelve a establecer para octubre un bono máximo de $70.000, sin disponer una actualización del monto desde marzo de 2024. El refuerzo conserva además el carácter de no remunerativo y no es computable para otros conceptos previsionales, tal como ocurre con los bonos extraordinarios establecidos anteriormente.

El efecto sobre los ingresos de los jubilados de menores haberes también puede observarse al compararlos con el costo de las canastas oficiales, aunque la comparación debe hacerse teniendo en cuenta que las canastas del INDEC corresponden a hogares de determinadas características y no a una persona individual. En agosto, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.605.497,35 para superar la línea de pobreza y $726.469,46 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria y no quedar por debajo de la línea de indigencia.

El ingreso de $505.748,51 correspondiente a un jubilado de la mínima con el bono completo equivale a menos de un tercio de la Canasta Básica Total calculada para ese hogar y también se encuentra por debajo del valor de la Canasta Básica Alimentaria utilizada para medir la indigencia de una familia tipo. La comparación no supone que ambas referencias midan la misma unidad de consumo, pero permite dimensionar la distancia entre el ingreso previsional y los valores utilizados oficialmente para establecer las líneas de pobreza e indigencia.