Alerta de Navarro por la crisis financiera: "Ahora se disparó el dólar"

El mercado financiero encendió las alarmas con un riesgo país por encima de los 640 puntos y una pronunciada suba en el dólar contado con liquidación. El director de El Destape, Roberto Navarro advirtió que la economía argentina ingresó en una fase crítica caracterizada por una "corrida silenciosa" y el temor de un "efecto puerta 12" entre los grandes inversores extranjeros frente a Javier Milei.

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Corrida financiera y riesgo país: los mercados le dan la espalda al Gobierno

La dinámica económica en la Argentina atravesó un severo cambio de ritmo al transformar una recesión prolongada en una incipiente crisis de carácter financiero. Con el índice de riesgo país perforando la barrera de los 600 puntos y consolidándose cerca de los 650, los activos argentinos experimentaron jornadas consecutivas en rojo, reflejando una clara desconfianza por parte de Wall Street y de los principales fondos de inversión internacionales.

A diferencia de otros momentos de tensión cambiaria, el actual escenario muestra un comportamiento atípico en los mercados globales que impacta de lleno en el país. Navarro señaló que la combinación de un contexto internacional adverso con tensiones en la política interna norteamericana terminó por vulnerar la estrategia oficial de contención financiera.

El desarme de posiciones en títulos públicos tanto locales como extranjeros da cuenta de una salida acelerada de capitales. Los inversores internacionales que ingresaron para hacer especulación financiera de corto plazo comenzaron el proceso de dolarización y fuga de divisas, utilizando las vías alternativas ante la vigencia del esquema de controles de cambio.