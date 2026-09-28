La Confederación General del Trabajo (CGT) reunirá a más de 20 gremios este martes 29 de septiembre para definir nuevas acciones en el marco del plan de lucha anunciado tiempo atrás contra las políticas del gobierno de Javier Milei. El encuentro se realizará después de tres marchas organizadas junto con las dos CTA y movimientos sociales, que buscan endurecer las medidas de fuerza y evalúan la posibilidad de realizar un nuevo paro general.

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La reunión, que será a las 16 en la sede del sindicato de la Uocra, tendrá al triunvirato de la CGT, que integran Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), al frente del debate sobre cómo seguir el plan de acción contra Milei.

Los dirigentes sindicales analizarán en el encuentro los últimos datos proporcionados por el INDEC sobre índices que registraron un incremento significativo. En la primera mitad del año, la pobreza alcanzó al 32,3 por ciento de las personas y al 24,4 por ciento de los hogares, según informó el INDEC. En tanto, la indigencia afectó al 5,6 por ciento de los hogares y al 7,5 por ciento de las familias. El dato deja muy mal sabor en la administración libertaria y llevó el umbral de precariedad social a más de 15 millones de personas, mientras el Presidente insiste en asegurar que sacó de la pobreza a 14 millones de habitantes.

El resultado implica un aumento de 4,1 puntos porcentuales en la pobreza de las personas respecto del segundo semestre de 2025, cuando el indicador había sido de 28,2 por ciento. La indigencia, por su parte, avanzó 1,2 puntos porcentuales, desde el 6,3 por ciento registrado en la segunda mitad del año pasado. En cantidades absolutas, el INDEC contabilizó 9.729.000 personas pobres y 2.249.000 personas indigentes dentro del universo representado por la EPH.

La nueva medición introduce un cambio en la trayectoria que había mostrado el indicador durante 2024 y 2025, cuando la desaceleración de la inflación y los cambios metodológicos en el cómputo de la percepción de ingresos le habían permitido al Gobierno mostrar una reducción de la pobreza desde el pico alcanzado durante el primer año de la gestión de Milei. El segundo semestre de 2025 había cerrado con el 28,2 por ciento de las personas debajo de la línea de pobreza, pero esa mejora no consiguió sostenerse durante los primeros seis meses de 2026.

De esta manera, la convocatoria llega después de que se cumplieran las tres marchas que la CGT había programado junto a las dos CTA y los movimientos sociales, aunque en realidad el plan original contemplaba una cuarta movilización para principios de septiembre por el Día de la Industria, que finalmente se canceló por diferencias entre la CGT y las centrales autónomas.

En paralelo, y casi al mismo tiempo, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid, realizará desde las 17 horas en el Salón Felipe Vallese de la sede de la CGT, en la calle Azopardo, el conversatorio "Democracia en disputa: las derechas y los desafíos del campo popular". La actividad fue definida como "un espacio destinado a promover el intercambio y la reflexión sobre la realidad política y social de América Latina", se desarrollará en paralelo a la reunión de la mesa chica ampliada de la CGT.

Pablo Moyano apuntó contra la CGT y los gobernadores: "¿Dónde carajo están?"

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, reapareció con un video del sindicato en el que cuestiona tanto a sus pares de la CGT como a los dirigentes del peronismo a los que los acusa de pasividad ante la crisis económica y social que genera el modelo libertario.

“La bronca que tiene uno como dirigente y como trabajador es ¿dónde carajo está la CGT? ¿Dónde carajo está el peronismo? Ahora tienen que estar en la calle defendiendo a los trabajadores", aseguró Moyano. Y siguió: Ojalá que todas estas últimas noticias, qué tan mal le hacen al pueblo argentino, que estos tipos se despierten y llamen inmediatamente a un paro nacional”.

Asimismo, pidió una "reacción para rechazar" este modelo porque "ya no alcanza con sacar solicitadas, hacer fotos o hacer plenarios". “Tiene que haber una reacción, como dije siempre: nos cagó la justicia, nos cagó la política, nos queda a la calle”, disparó Moyano.

En esa línea, repitió sus cuestionamientos a los gobernadores del PJ y sostuvo que "algunos, que ganaron en nombre del peronismo, de los negros, de los jubilados de su provincia, después nos traicionaron en el Congreso votando la reforma laboral, votando la Ley Bases que posibilitó a este gobierno llevar adelante reformas en contra del pueblo argentino".