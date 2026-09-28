Crisis financiera: el efecto Puerta 12 en la dolarización por parte de personas y empresas

El mercado financiero empezó a mostrar durante septiembre una dinámica que puede describirse como un efecto Puerta 12, en referencia a una salida simultánea de posiciones en pesos a través de uno de los instrumentos de mayor liquidez del mercado local. El volumen negociado en el AL30, el bono soberano utilizado habitualmente para las operaciones de dólar MEP y contado con liquidación, registró una aceleración en las últimas ruedas del mes, con un máximo de 179.181.390.057 pesos el jueves 24 de septiembre, mientras que el viernes 25 volvió a ubicarse en 141.305.892.988 pesos. Este lunes, cuando restan contabilizarse las últimas de la jornada, el monto ya supera los 136 mil millones (136.284.996.608,90 pesos), según los datos oficiales de la Bolsa porteña. La secuencia coincide con un proceso de recomposición de carteras hacia activos dolarizados y con el deterioro de las cotizaciones de la deuda soberana.

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Los datos de la Bolsa de Comercio muestran que el volumen del AL30 pasó de 83.399.469.360 pesos el lunes 7 de septiembre a 179.181.390.057 pesos el jueves de la semana y a 141.305.892.988 pesos el viernes. Entre ambas fechas hubo varias ruedas por encima de los 100 mil millones de pesos, pero el salto se hizo más visible a partir del lunes de la semana, cuando se negociaron 88.859.082.339 pesos, seguido por 106.423.186.335 el martes, por 141.578.283.867 el miércoles, el máximo mensual del jueves y nuevamente más de 141.000 millones el viernes. La seguidilla no es aleatoria, sino que coincide con declaraciones del presidente libertario asegurando desde un atril en Nueva York que la economía no para de crecer y la pobreza, de bajar. Dos aseveraciones que horas después el INDEC se encargó de desmentir.

La magnitud de la operatoria adquiere relevancia porque el AL30 es uno de los instrumentos centrales para acceder al dólar financiero. En la rueda del viernes de septiembre, para un volumen de 141.305.892.988 pesos en el AL30, con un precio de cierre de 84.130 pesos, se registró en simultáneo que el AL30D, su especie en dólares, tuvo una operatoria de 71.083.117 nominales, según los registros de mercado. La concentración de operaciones en el AL30 y la fuerte presencia de su contraparte en dólares constituyen una señal de que el instrumento está siendo utilizado con intensidad para transformar posiciones financieras en pesos en posiciones dolarizadas. De acuerdo con la información de mercado relevada para estas ruedas, más del 70 por ciento del volumen total del bono se canalizó hacia la operatoria vinculada al MEP a través del AL30D, que mantuvo una negociación fluida en un rango de entre 80 y 130 millones de nominales diarios, según la plataforma de Rava Bursátil.

El salto en septiembre

En apenas cuatro ruedas, entre el martes y el viernes de la semana pasada, se acumularon más de 568.000 millones de pesos de volumen nominal en el AL30, tomando los datos informados para cada jornada. Los picos de negociación coinciden, además, con un momento habitual de reacomodamiento de carteras. El cierre mensual de fondos comunes de inversión, los pagos de cupones y la necesidad de disponer de liquidez pueden generar movimientos importantes en instrumentos financieros. En ese contexto, la decisión de pasar parte de las disponibilidades en pesos hacia dólares puede canalizarse mediante un bono que tiene un mercado suficientemente líquido para absorber operaciones de gran tamaño.

La característica central del fenómeno es que el AL30 funciona simultáneamente como activo financiero y como vehículo de dolarización (o cobertura, como suelen llamarlo en la jerga financiera). La operatoria de contado con liquidación contempla comprar el título en pesos y venderlo contra su especie denominada en dólares, obteniendo así una posición en moneda dura. Por eso, la evolución del volumen permite seguir de cerca el nivel de actividad de ese mecanismo, aunque no alcance para determinar por sí misma las motivaciones de cada participante.

La consecuencia para el mercado de deuda aparece cuando la dolarización deja de ser una operación marginal y se transforma en un movimiento extendido de carteras. Las empresas que cuentan con excedentes financieros en pesos pueden optar por reducir su exposición a la moneda local ante un escenario de incertidumbre y mantener una mayor proporción de sus disponibilidades en dólares. Los fondos de inversión pueden modificar la composición de sus carteras por razones similares, mientras que los inversores particulares también utilizan el MEP como mecanismo de cobertura.

Cuando predomina la necesidad de salir del activo para conseguir moneda dura, la presión vendedora puede traducirse en una baja de su precio. Esto no significa que el volumen elevado del AL30 explique por sí mismo la caída de los bonos. El riesgo país llegó este lunes a 642 puntos básicos, tras registrar una suba diaria de 5,4 por ciento. El deterioro comenzó antes del máximo de volumen del AL30. En paralelo, los títulos soberanos registraron nuevas bajas, con retrocesos de hasta 2,3 por ciento en algunos bonos bajo legislación local y de hasta 2,2 por ciento entre los Globales.

El aumento de la dolarización de carteras se produjo, además, en una semana en la que Milei buscó transmitir ante inversores internacionales una perspectiva de crecimiento y continuidad de su programa económico. Durante su exposición en el Economic Club of New York, el jueves pasado, el líder libertario sostuvo: "Si nuestro Gobierno es reelecto en 2027, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina" y aseguró que las inversiones en sectores como Vaca Muerta, minería y agroindustria "se van a acelerar dramáticamente". Ese mismo jueves, mientras Milei hablaba ante inversores y banqueros de Nueva York, el AL30 alcanzaba el mayor volumen de negociación de septiembre, con más de 179 mil millones de pesos.

La tensión apareció en otros episodios de la gira presidencial por Estados Unidos. Milei defendió la disponibilidad de recursos para atravesar eventuales tensiones cambiarias y cuestionó a quienes apostaban contra el peso. En paralelo, el mercado mantuvo una mayor demanda de cobertura y la deuda soberana acumuló nuevas pérdidas. En una entrevista con LN+ este domingo, aseguró que el mercado le asigna "literalmente cero" probabilidad de default a la gestión actual. Y el mercado contestó.

También hubo datos de la economía real que dan cuenta del deterioro económico, que alertan las valuaciones financieras. Los últimos datos disponibles del INDEC muestran que la actividad industrial manufacturera cayó 4,9 por ciento interanual en julio y 5 por ciento frente a junio en la serie desestacionalizada, mientras que durante los primeros siete meses del año acumuló una contracción de 2,6 por ciento. Doce de las 16 ramas industriales relevadas registraron bajas interanuales, con retrocesos particularmente importantes en maquinaria y equipo, productos textiles, materiales para la construcción y automóviles.

A esa información se agregó durante la misma semana el dato de pobreza del primer semestre. El INDEC informó que alcanzó el 32,3 por ciento de la población, 4,1 puntos porcentuales por encima del segundo semestre de 2025, mientras la indigencia llegó al 7,5 por ciento. Ese mismo día, mientras el mandatario anarco-capitalista aseguraba la economía seguirá creciendo, el organismo estadístico difundía que la actividad registró en julio una caída mensual desestacionalizada del 2,9 por ciento y un retroceso interanual del 1,4 por ciento.

La combinación entre una economía real que todavía presenta sectores con fuertes caídas y un mercado financiero que aumenta la demanda de cobertura en dólares tiene una consecuencia sobre las decisiones empresariales, que se representa en el riesgo país, la sobretasa que debe pagar la economía argentina para financiarse. Si una compañía encuentra más conveniente financiarse o mantener liquidez en dólares, puede reducir su exposición a instrumentos locales en pesos. Si al mismo tiempo los inversores internacionales disminuyen sus posiciones en bonos argentinos, el Estado enfrenta una tasa mayor para volver a financiarse en el mercado.





