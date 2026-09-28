La confianza en el Gobierno se hunde: en medio de la crisis, tocó el nivel más bajo de la gestión Milei

En medio de una crisis sin precedentes que amenaza con cambiar el escenario electoral, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de Javier Milei cayó 5,9% en septiembre y se ubicó en 1,94 puntos, el mismo piso de julio de este año y de septiembre de 2025, según la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT): desde fines de 2025 el indicador acumula una baja del 21,4%.

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El relevamiento, elaborado por la Escuela de Gobierno de la casa de estudios, ubica al índice en una escala de 0 a 5 puntos. Desde el cierre del año pasado, el ICG acumula una importante disminución, aunque el informe señala que el mayor deterioro ocurrió entre enero y mayo. Desde entonces, la serie se mantuvo cerca de los 2 puntos, con variaciones mensuales moderadas.

La brusca caída coincide con una semana muy dura para el Gobierno nacional en el plano económico y de los mercados, marcada por la difusión del informe del INDEC que ubicó la baja de la actividad en 1,4% interanual durante julio (-2,9% mensual desestacionalizado) y confirmó una pobreza del 32,3% en el primer semestre. En tanto, la indigencia afectó al 5,6 por ciento de los hogares y al 7,5 por ciento de las familias. El dato deja muy mal sabor en el Presidente y llevó el umbral de precariedad social a más de 15 millones de personas, mientras Milei insiste en asegurar que sacó de la pobreza a 14 millones de habitantes.

La crisis financiera y económica que exhiben los activos argentinos volvió a profundizarse este lunes, con una nueva suba del riesgo país, caídas generalizadas en las acciones y los bonos soberanos y una nueva presión sobre las cotizaciones del dólar. El riesgo país elaborado por JP Morgan se ubicó en 641 puntos básicos, con una suba de 5,3 por ciento, mientras que el dólar blue llegó a $1.565 para la venta, el oficial se ubicó en $1.550 y el contado con liquidación alcanzó los $1.625,80.

Cae el índice de Confianza en el Gobierno: qué pasó con los principales componentes

El ICG se construye a partir de cinco componentes y todos empeoraron en septiembre. El retroceso general estuvo traccionado principalmente por el declive en la Preocupación por el interés general, componente que descendió 12,3% y quedó en 1,50 puntos.

A la par, la evaluación global de la gestión cedió un 9,3% (1,60 puntos), la eficiencia cayó un 3,5% (1,94 puntos) y la capacidad para resolver problemas achicó un 4% (2,20 puntos); en contraste, la honestidad se mantuvo como el atributo mejor puntuado con 2,45 unidades, a pesar de haber registrado una merma mensual del 2,9%.

De esta forma, el promedio de la gestión Milei a lo largo de sus primeros 33 meses desciende a 2,34 puntos, su registro más bajo hasta el momento dentro de esa comparación. Para el mismo tramo, los promedios de Mauricio Macri y Alberto Fernández habían sido de 2,47 y 1,86 puntos, respectivamente.

Índice de Confianza por segmento

Al analizar los datos por edades, el segmento de 18 a 29 años se mantuvo como el de mayor respaldo con 2,30 puntos, a pesar de registrar la mayor contracción mensual del período, con una baja del 17,9%. Sobre este punto, Di Tella aclaró que este grupo cuenta con menor cantidad de casos en la muestra y, por ende, menor precisión estadística.

Por su parte, los mayores de 50 años anotaron un ICG de 2,01 puntos, en tanto que la franja etaria intermedia de 30 a 49 años se ubicó en el nivel más bajo con 1,84 unidades.

Al desagregar por zonas geográficas, los residentes del interior del país se mantuvieron al frente con el registro más elevado, al marcar 2,06 puntos, a pesar de una contracción mensual del 8,4%. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires descendió a 1,84 puntos (-4,2%) y el conurbano bonaerense (GBA) se posicionó como la región con menor puntaje con 1,72 unidades, con un leve repunte del 0,2%.