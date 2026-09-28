El Gobierno dividido por la economía: aumentar el gasto o mantener el rumbo

El Gobierno está dividido por la economía. Mientras un sector viene pidiendo en privado la necesidad de medidas y gestos de sensibilidad social ante las consecuencias del ajuste, otro, encabezado por Javier Milei insiste en que este es el rumbo correcto y que el año próximo será palpable en los bolsillos de la clase media justo a tiempo para las elecciones.

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Convencidos de que lo peor ya pasó, miran con expectativas el 2027 y trazan en el calendario al próximo abril como el mes en el que una mejora será perceptible. “La recuperación será marginal”, explican, en torno a una mejora paulatina que ya estaría en marcha pero que tardará por lo menos seis meses en ser visible en la vida cotidiana.

Detrás de esta línea, que se nutre de sus propias cifras y pronósticos, está la decisión de no tocar el rumbo y profundizar el camino del ajuste fiscal en un contexto de caída económica, de consumo, empleo, recaudación y aumento de la pobreza. “Todos los que entendemos de economía sin estar contaminados de la política vemos este escenario”, describen. Agrupan en ese pelotón -además del Presidente- al gabinete económico, al canciller Pablo Quirno y a la ministra de capital humano Sandra Pettovello.

“Los datos del Indec vienen con dos o tres meses de rezago. La economía va a estar mejor desde octubre pero muy gradualmente y en los márgenes ¿Cuándo bajas 300 gramos en un mes se nota? No, pero cuando llevas 3 kilos menos si”, ejemplifican. Para este sector, octubre será un mes clave para ver si hay o no un quiebre en la tendencia y las cifras pasen finalmente de rojo a verde. Si eso ocurre, creen que el camino hacia la reelección de Milei está allanado.

¿En qué se apalancaría el cambio de tendencia? Crecimiento paulatino del salario real por efecto de las paritarias con inflación a la baja, reactivación del crédito con mejora de la situación de los endeudados, ingreso de dólares a través de los cambios en Inocencia Fiscal, ejecución de inversiones proyectadas en el RIGI e impulso de la construcción por créditos hipotecarios y la privatización de las rutas. “La data actual de mora temprana sugiere claramente que el problema terminó”, aseguran con total convencimiento en base a datos de la Cámara Fintech sobre la mora menor a 90 días que pasó del 8,2 en diciembre al 5,3 en julio.

“Va a mejorar en los márgenes, muy poquito cada mes hasta llegar a junio con algo que en la sumatoria se perciba”, pronostican. Es la misma perspectiva que originalmente se tenía para este año pero que ahora se trasladó al próximo. Bajo esta premisa el programa no requiere correcciones.

“Ni Toto ni Javier quieren hacer algo que detenga el proceso anti inflacionario”, revelan quienes tienen acceso a la Quinta de Olivos. Se enfrentan a otro sector que cree que es momento de relajar el ajuste y mostrar gestos ahora a la clase media porque la reelección corre riesgo. En ese grupo están Patricia Bullrich, Diego Santilli y también suman al ministro de Economía. Curiosamente ambos bandos creen tener el respaldo de Caputo lo que implica que, al menos, el ministro se muestra condescendiente con todos. Mientras públicamente es inflexible en la senda ortodoxa impresa por Milei, por lo bajo respaldó algunas medidas contracíclicas como los créditos hipotecarios y planes para los morosos a través del Banco Nación.