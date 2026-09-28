El Gobierno atraviesa sin reacción la peor semana financiera del año

El Gobierno enfrenta la peor semana financiera del año, tuvo que subir fuerte la tasa de interés de la deuda del Tesoro para lograr una apretada renovación del vencimiento de 8,6 billones de pesos, con el dólar disparado en todos los mercados a máximos nominales, el Riesgo País en 626 puntos y una presión para dolarizar carteras que disparó a 4,8% la comisión por sacar divisas del país y la necesidad.

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El mensaje contradictorio del presidente Javier Milei en entrevistas de la semana pasada con la agencia Bloomberg y el domingo con un comunicador paraoficial dejaron en el mercado la imagen de desconexión con la realidad y falta de reflejos para corregir los problemas de la economía real en recesión y cambiar la imagen del Gobierno que se desplomó según el índice de Confianza de la Universidad Di Tella.

El Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio volvió en agosto a terreno negativo y se encuentra 2,1% por debajo del máximo observado a principios de 2025.

Con el precio del bono dólar link que vence el 30 de septiembre ya puesto el viernes pasado y los bancos sin poder demandar divisas para recomponer sus posiciones, se esperaban jornadas de menor presión, pero las declaraciones de Milei y los datos objetivos de la economía aceleraron la crisis financiera.

La presión para dolarizar se reflejó en un incremento de 10% en la demanda del bono que actúa como un seguro de cambio, que además exigió un premio excesivo equivalente a colocar deuda en dólares a un mes con una tasa de 9,06% interna de retorno anual.

El mercado tomó el bono dólar link con vencimiento el 30 de octubre por 1,17 billones a 9,06% de TIREA y al 30 de noviembre por otros 660 mil millones con tasa de 7,38 de retorno, lo que equivale a una colocación global por 1.211 millone de dólares frente a vencimientos por 1.098 millones de dólares.

En el mercado de pesos, las sobretasas que pagó el Tesoro rondaron los 100 puntos básicos sobre el rendimiento en el mercado secundario de la misma deuda, y también concentrada en los tramos más cortos.

La Lecap convencimiento el 15 de enero de 2027 a tasa fija de 2,17% mensual y 29,36% de tasa efectiva anual captó 2,85 billones de pesos, mientras la actualizada por inflación más 5,97% de tasa efectiva anual con vencimiento el 31 de mayor captó 1,02 billones de pesos y el bono a tasa variable TAMAR (plazos fijos mayoristas) más 3,63% con vencimiento el 30 de julio del año próximo captó 2,92 billones de pesos.

En general, las colocaciones de los bonos en pesos fueron con una tasa superior a la que operaron durante la jornada en el mercado secundario, lo que refleja la dificultad de la Secretaría de Finanzas para renovar el vencimiento, solo posible con un premio extraordinario para los que pidieron seguro de cambio.

Esa dificultad se manifestó a lo largo de toda la rueda, tanto en el mercado oficial de cambios donde la divisa tocó máximos nominales como en los mercados financieros, donde los dólares MEP con acreditación en cuentas en el sistema financiero local cerró a 1.551 pesos y el CCL con acreditación en cuentas del exterior a 1.622 pesos, lo que significa una comisión de 4,5% para sacar las divisas del país, en los niveles más altos desde que en abril del año pasado se removió las restricciones a las personas humanas.

La corrida contra los activos financieros locales se extendió a los bonos de la deuda, que cayeron 1% promedio y dispararon el Riesgo País a 626 puntos, el nivel más alto desde marzo pasado y doce ruedas consecutivas en alza, con bonos representativos como el AE38 rindiendo en 13% en dólares, el costo que debería hoy aceptar pagar el Gobierno para emitir en los mercados internacionales.

El Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Di Tella cayó 5,9% en septiembre a 1,94 puntos, el más bajo de su gestión y equivalente al que tenía Mauricio Macri en mayo de 2018, cuando resolvió acudir al Fondo Monetario Internacional y aceleró la crisis de su gestión.

La contracción de la actividad la reflejó también el índice de la Cámara Argentina de Comercio que en agosto registró una caída interanual de 1,1% y de 0,8% frente a julio del consumo de los hogares en bienes y servicios.

En agosto el Indicador de Consumo de la CAC marcó nuevamente una cifra negativa tras el crecimiento observado en julio. “La serie desestacionalizada continúa oscilando sobre una media en niveles similares desde fines de 2024, que son relativamente bajos en términos de la historia reciente. En concreto, agosto se encuentra 2,1% por debajo del máximo observado a principios de 2025”, informó la CAC.