En el PRO aseguran que no abandonan un proyecto nacional y le restan peso a la amenaza Bullrich

En el PRO insisten en que el partido mantiene intacta su vocación nacional y le restan cualquier tipo de peligro al armado de Patricia Bullrich, que compite directamente con los amarillos por el votante tradicional antiperonista. La senadora volvió a avisar sobre una nueva distancia con la Casa Rosada y se adelanta la apertura de una nueva grieta con el Gobierno por el debate de la reforma electoral.

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El viernes, la cúpula del PRO encabezó un acto en Jujuy, parte de la gira del Próximo Paso que busca revitalizar al partido. El foco estuvo puesto en la construcción territorial. En la necesidad tanto de formar dirigentes en todo el país como en tener un candidato en todos los municipios en los que sea posible. No se habló de un proyecto nacional sino más bien local, en línea con el mensaje que el propio Mauricio Macri había brindado en un curso amarillo de capacitación de aspirantes a alcaldes. El único que manifestó, con las sierras de fondo, no le cerró la puerta a un acuerdo con La Libertad Avanza pero tampoco a una presentación en soledad. Todo esto lo contó El Destape el fin de semana.

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Esa postura muncipalista llevó a algunos a preguntarse si el PRO abandonó un proyecto político nacional para reconocer una absorción por parte del actual oficialismo. Lo cierto es que el espacio amarillo lleva adelante negociaciones a cielo abierto con la Casa Rosada para intentar ese acuerdo, por ahora postergado por los errores del gobierno nacional y la falta de comunicación interna clara. Un escenario que convive con el de un postulante propio, como lo es Hernán Lacunza, con la idea de presentar una alternativa ante una posible caída de la intención de voto de Javier Milei. El exministro de Economía quiere que haya una opción potable al kirchnerismo.

En ese marco, desde el entorno de Mauricio Macri aseguraron que el PRO no le soltó la mano a una construcción que supere lo municipal. Que el partido amarillo sostiene su pretensión de pisar fuerte en todos los niveles: en las intendencias, en las gobernaciones y en lo nacional. Ya lo contó este medio, pero el líder macristas está dispuesto a habilitar la candidatura de cualquier dirigente que quiera lanzarse. Por ahora solo fue Lacunza, de vínculo muy estrecho con él, que ya contó con el acompañamiento de figuras como María Eugenia Vidal, Gabriela Michetti, Martín Goerling o Humberto Schiavoni.

Esas opciones PRO (acordar o competir) no se ven amenazadas, sostuvieron de forma tajante cerca de Macri, por la construcción de Patricia Bullrich. La senadora asegura representar al voto que obtuvo el macrismo en 2023. Al sostener que aportó casi 24 puntos de los 54 conseguidos por Milei, admite que es la cara de los votantes amarillos tradicionales, pero también de socios como el radicalismo. Habrá que ver cuánto de ese universo retiene a tres años de aquella elección. Pero, sin lugar a dudas, ella le habla a ese público, el mismo al que podría hablarle Mauricio. Pese a ello, aseguraron que “no” ven un peligro en el armado bullrichista.

Desde los medios hegemónicos, Patricia ya avisó la próxima discrepancia con la Casa Rosada: la reforma electoral. Durante el debate en comisión, la senadora se mostró de acuerdo con cambiar las PASO por una PAS (pasar de primarias obligatorias a unas optativas) para mantener una herramienta de elección de candidatos que sólo puedan usar quienes tengan definiciones pendientes. Ya había habido distancias con este tema hace meses. En esta ocasión, como en otras, ella quiere que la estrategia parlamentaria pase por su despacho.

Con tantos movimientos, cerca de Macri apuntaron que el líder PRO está constantemente pendiente de la política doméstica, incluso cuando está de viaje y parece estar desenganchado de la construcción local. “Nunca está off”, dijeron a este medio y aclararon que el hecho de no tener apariciones públicas “no significa que no esté atento y en reuniones permanentes”. Según lo advirtió el propio Mauricio el viernes, su rol es el de ser un mentor de las nuevas generaciones.