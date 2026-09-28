Avanzan en un enlace marítimo entre Chile y Malvinas mientras el Gobierno busca bajarle el tono al conflicto

En el medio de la renovada escalada entre Argentina y Reino Unido por su ocupación ilegal de las Islas Malvinas, la ciudad chilena de Punta Arenas alojará este lunes y martes un encuentro con más de 80 empresas que operan en Malvinas para explorar nuevas "posibilidades comerciales" que incluyen un enlace marítimo que contecte ambas regiones.

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El encuentro, organizado por la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas, había sido anunciado a principios de septiembre, justo cuando el presidente Javier Milei hizo una cadena nacional para anunciar medidas contra las empresas que explotan hidrcarburos en las islas. "El objetivo de la sala de exposiciones comerciales es consolidar la posible nueva conexión marítima entre Punta Arenas y Stanley, cuyo viaje inaugural está previsto para mediados de noviembre de 2026. A principios de este año, la empresa de transporte marítimo Easter Island Naviera, con sede en Valparaíso, visitó las Islas Malvinas y comenzará a operar la nueva ruta marítima", indica la nota de prensa que publicita el encuentro. Allí mismo, explican que la ruta funcionó con "éxito" para principios de la década del 2000.

Flyer del encuentro en Punta Arenas

Este lunes, el canciller Pablo Quirno fue consultado por este evento en A24 y explicó que el compromiso de Chile en relación al reclamo argentino sobre las islas es "muy claro" y que conversó sobre esto con el canciller chileno en Nueva York en el marco de la 80ª Asamblea General de la ONU. "Argentina y Chile son países hermanos. No hay nada que terceros países hagan que nos vaya a dividir. Por ahí el intendente de Punta Arenas quiere otra cosa, pero esto es a nivel país, país", dijo en diálogo con Eduardo Feinmann en A24.

La postura de Punta Arenas frente al reclamo argentino sobre la soberanía de Malvinas

El alcalde Punta Arenas, Claudio Radonich, dio luz verde al acuerdo. En declaraciones replicadas por El Diario Austral, afirmó que el entendimiento “no comenzó a un mes ni una semana”, sino que forma parte de conversaciones que se vienen desarrollando desde hace tiempo entre comerciantes de Punta Arenas y representantes de las Malvinas.

“Durante los 90’ y parte de los 2000 se mantuvo siempre una conexión económica. A partir de 2011, 2012, Chile adhiere a una solicitud con Mercosur para que los barcos con bandera de las islas no pudieran transitar por puertos de estos países. Y ese tema está vigente”, explicó.

A su vez, afirmó que la iniciativa “no rompe bajo ningún punto de vista la posición de Chile respecto al apoyo a la región en Argentina" y subrayó que para Punta Arenas "20 millones de dólares en la economía local es muy importante, no es un tema menor".