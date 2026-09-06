Empresarios de Malvinas avanzan en una ruta comercial con Punta Arenas

Una delegación empresaria de Malvinas viajará a fines de septiembre a Punta Arenas, Chile, para mantener una reunión con proveedores y avanzar con el proyecto de la ruta marítima comercial entre el sur chileno y las islas, cuyo primer viaje oficial está proyectado para noviembre. El anuncio se da tras el anuncio del presidente Javier Milei, de que aplicará sanciones a la explotación petrolera en el territorio sobre el que Argentina reclama su soberanía y denuncia la usurpación del Reino Unido.

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Según ratificó la información proveniente de Chile, la visita tendrá su instancia central durante la Expo Comercial de Punta Arenas el 28 y 29 de septiembre, donde empresarios isleños y británicos mantendrán reuniones con compañías de la región de Magallanes para definir proveedores, cargas y condiciones de una conexión que busca unir en forma regular esa ciudad con Puerto Argentino.

Alimentos, gas y construcción: cómo funcionará el transporte marítimo hacia Malvinas

La operación quedó en manos de la naviera chilena Easter Island Naviera (EIN), también vinculada a Easter Island Logistics. El acuerdo fue impulsado por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), la corporación encargada del desarrollo económico de las islas,

La intención es que el primer barco pueda partir en noviembre con alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales para la construcción, gas licuado, repuestos y otros productos provenientes de Chile.

La postura de Punta Arenas frente al reclamo argentino sobre la soberanía de Malvinas

El alcalde Punta Arenas, Claudio Radonich, dio luz verde al acuerdo. En declaraciones replicadas por El Diario Austral, afirmó que el entendimiento “no comenzó a un mes ni una semana”, sino que forma parte de conversaciones que se vienen desarrollando desde hace tiempo entre comerciantes de Punta Arenas y representantes de las Malvinas.

“Durante los 90’ y parte de los 2000 se mantuvo siempre una conexión económica. A partir de 2011, 2012, Chile adhiere a una solicitud con Mercosur para que los barcos con bandera de las islas no pudieran transitar por puertos de estos países. Y ese tema está vigente”, explicó.

A su vez, afirmó que la iniciativa “no rompe bajo ningún punto de vista la posición de Chile respecto al apoyo a la región en Argentina" y subrayó que para Punta Arenas "20 millones de dólares en la economía local es muy importante, no es un tema menor".