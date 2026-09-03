En Chile dicen que podrán enviar comida y combustible a las Malvinas por Punta Arenas

A horas del anuncio de Javier Milei sobre las Islas Malvinas, uno de los medios más relevantes de Chile anticipó este jueves que hay negociaciones avanzadas para que se abra una nueva ruta marítima comercial entre la ciudad chilena de Punta Arenas y el archipiélago en manos del Reino Unido. La iniciativa reduciría la distancia y los costos que realizan los buques desde Montevideo, la única vía en la actualidad.

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Según publicó El Mercurio, la nueva conexión comercial marítima entre Punta Arenas y las Malvinas comenzaría en noviembre y estaría a cargo de la empresa chilena Easter Island Naviera (EIL), que conectará ambos puntos con el objetivo de facilitar el abastecimiento de las islas.

"Acuerdo permitirá al archipiélago abastecerse de alimentos, gas y materiales a menor costo y con mayor rapidez que desde Uruguay", indicó el periódico. Actualmente, la única conexión por mar con el continente sudamericano es con Montevideo, Uruguay, lo cual supone una navegación de unos 2.000 kilómetros. La opción de Punta Arenas reduciría a la mitad esa distancia.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, es señalado por el medio chileno como uno de los principales impulsores de la iniciativa. Sería el jefe comunal el que busca restablecer los vínculos comerciales marítimos con las islas, ya que podría convertirse en una oportunidad para la economía de la región de Magallanes.

En qué consiste el negocio

La propuesta apunta a crear un corredor comercial, más allá del transporte de pasajeros, que facilite el envío de distintos productos destinados al abastecimiento de las islas. Entre los bienes mencionados se encuentran alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado, repuestos y otros insumos. El poder de compra de las islas sería de US$ 20 millones anuales, según Radonich.

El proyecto tendrá un nuevo capítulo en septiembre, cuando, de acuerdo con la información difundida por el mismo medio, una delegación empresarial de las Malvinas llegará a Punta Arenas el 28 y 29 de septiembre para participar de una rueda de negocios con proveedores chilenos.