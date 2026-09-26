La crisis financiera que amenaza llevar a la derrota a Milei en 2027 y la pobreza real que ya supera a la de Alberto

En los últimos días se desató una crisis financiera que amenaza cambiar el escenario electoral. Si hasta ahora Javier Milei podía perder el balotaje la furia de los mercados lo puede mandar a la casa en la primera vuelta. La huida de los inversores derrumbó el precio de los títulos públicos y ahora todos miran al dólar. En agosto los argentinos compraron 3366 millones de dólares. La crisis que se esperaba para antes del proceso electoral de 2027 se adelantó. Si a Donald Trump le va tan mal en las elecciones como dicen las encuestas, el experimento Milei seguramente terminará el año que viene.

{{{htmlAmp}}}

El Riesgo País subió un 52 % en los últimos sesenta días y un 21% en las últimas tres semanas. Ya supera los 600 puntos y Economía mandó el viernes al ANSES a operar para frenarlo cuando llegó a 630 con una suba diaria del 9%. En Brasil, con "un gobierno comunista" según Milei, en los últimos sesenta días el riesgo país cayó 10 puntos. De 127 a 117 puntos. Uruguay arrancó el año en 80 y ya cayó a sólo 50 puntos. La crisis es argentina, el que está en crisis es Milei.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Todo apunta a la profundización de la actual crisis financiera:

*En agosto los argentinos volvieron a comprar más de 3000 millones de dólares como en julio. La tendencia de septiembre es similar. Como consecuencia el Banco Central dejó de comprar para no meter presión sobre el precio y así dejó de acumular divisas.

*La fuerte caída de la actividad económica hunde la recaudación tributaria y restringe la capacidad de repago de la deuda argentina.

*El mercado espera una nueva suba de la tasa de interés de Estados Unidos que dificultará aún más la salida al mercado de Argentina e impulsará una mayor fuga de divisas.

*El gigantesco mercado de apuestas de Estados Unidos le asigna a los demócratas un 67% de posibilidades de ganar el Senado y un 95% de chances de ganar la Cámara de Representantes. Trump es el prestamista de última instancia de Milei. Si se debilita tanto ya no podrá apoyarlo. El presidente norteamericano llega mal a la elección, con el petróleo volando y una venta masiva de bonos norteamericanos. El índice de aprobación del presidente cae al 37% en una encuesta de The Wall Street Journal, el más bajo de cualquier presidente antes de las elecciones de mitad de mandato en las encuestas del Journal que datan de 1990.

*La caída de la actividad, del empleo y la suba de la pobreza preanuncia una derrota de Milei y el mercado teme que el peronismo no sea tan benévolo con ellos como la actual administración.

El ajuste bestial que incluye el presupuesto 2027 hace prever que todo empeore. El Congreso acaba de legislar un tarifazo gigantesco en el gas para zonas frías. El invierno que viene pegará fuerte en el sur.

Qué dicen los inversores sobre Axel Kicillof

Milei quiso culpar a Axel Kicillof de la caída de los activos financieros por su visita a Nueva York, pero el derrape comenzó hace dos meses y la imagen que dejó el gobernador bonaerense fue mejor de lo esperado.

Un consultor que tiene como clientes a grandes empresarios argentinos y extranjeros contó a El Destape las opiniones que recogió de clientes y operadores de Wall Street luego de que asistieron a reuniones con Milei y el Gobernador en Manhattan.

"AK better than expected. Milei, just the opposite". Traducido: "AK mejor de lo esperado, Milei todo lo contrario", fueron las palabras de un operador neoyorquino que se reunió con ambos.

Kicillof con inversores en New York

Un gran inversor le dijo sobre Milei: "Yesterday I applauded him, but today I'm getting rid of its bonds. "Ayer lo aplaudí, pero hoy me estoy desprendiendo de sus bonos".

Entre los asistentes a la reunión de Kicillof con Google, Meta, otras tecnológicas, grandes empresas de energía y laboratorios estuvo José Luis Manzano, que, aseguran fuentes cercanas al empresario, se mostró "muy satisfecho" con la exposición del gobernador. Cerca de Kicillof señalan que "para alejar fantasmas" el gobernador contó como "a pesar de que Milei trata de asfixiarnos cumplimos todos nuestros compromisos sin parar obras y ampliando salud, educación, alimentos y producción".

Dos consultores argentinos de primer nivel señalaron a El Destape que una derrota fuerte de Trump sería un mazazo para Milei. "Si Trump pierde las dos cámaras el Riesgo País argentino no baja de 1000 puntos", señaló uno. "Creo que impactaría de inmediato en riesgo país y dólar", afirmó el segundo.

Argentina es como Adorni: es rico, pero vive en la miseria.

Gracias a la estatización de YPF, se desarrolló Vaca Muerta y hoy es uno de los grandes exportadores mundiales de hidrocarburos. El sector agropecuario, con buen clima, vuela, y se sumó la minería. Además, los precios internacionales de estos commodities son excepcionalmente altos. Con ese "viento de cola", la economía es un máquina de fabricar pobres, cae el consumo, caen las inversiones, sube el desempleo, el trabajo informal y ahora también sube el Riesgo País.

Milei ya tiene tema para cuando viva de sus conferencias: el milagro argentino: Cómo vivir en la miseria siendo rico.

El presidente intenta tapar con mentiras su fracaso. El INDEC intervenido que obligó a Marco Lavagna a renunciar anunció una suba de la pobreza de 4,1%. Según el organismo ahora afecta al 32,3% de los argentinos.

Milei tira números distintos en cada nota. En algunas afirma que sacó a 13 millones de personas de la pobreza, en otras 14 y llega hasta 15 millones. El tamaño de la mentira derivó en que cada vez más consultores se tomen el trabajo de hacer sus propias estimaciones.

La brecha entre el índice trucho del INDEC y las estimaciones serias se amplía semestre a semestre y ya llegan a 15 puntos.

Son tan truchos los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC que mide la pobreza que quedan desmentidos por los propios datos oficiales del SIPA, ANSES y hasta del propio INDEC. Según estimaciones de la consultora Equilibra, desde el tercer trimestre de 2023 la brecha entre la EPH y los otros entes oficiales es de entre 14% y 28% según cada grupo.

Es un escándalo. El mismo INDEC mide la evolución de los salarios públicos y le da una caída del 14% respecto a 2023. La EPH en cambio muestra una suba del 6%. Así, los salarios públicos son un 23% más bajos de lo que mide la EPH cuando estima la pobreza.

En el caso de los salarios registrados el dato real da una caída respecto al gobierno de Alberto Fernández del 3% y la EPH muestra una suba del 17%. La mentira es del 20,7%.

La EPH estima una suba del 16% en las jubilaciones. La ANSES, en cambio, dice que los jubilados perdieron 9%. La truchada asciende al 28%.

Caputo y Scott Bessent

"Subestiman el valor de la canastas y sobreestiman el ingreso de los trabajadores", explicó Claudio Lozano a El Destape. El INDEC utiliza una canasta de consumo de bienes y servicios de 2004. Mide por ejemplo, diarios de papel y telefonía fija. Pero lo más importante, pondera muy poco los aumentos de las tarifas de los servicios públicos.

Con la canasta de 2017, que Milei se niega a utilizar, la inflación es un 15% más alta en el período noviembre 2023 y agosto 2026. Por otro lado está la subestimación salarial que se refleja en los párrafos anteriores.

Para Gonzalo Carrara de Equilibra la pobreza bien medida es del 44,9%, muy por arriba del 32,3 que acaba de anunciar el INDEC.

El último dato que dependió por completo de Alberto Fernández fue el del primer semestre de 2023, ya que en el segundo se registró la maxi devaluación del 118% de Milei y se vivió un último trimestre de locos con el actual presidente anunciando que incendiaría el Banco Central y que el peso era excremento. En ese primer semestre de 2023 la pobreza fue del 40,1%.

Alberto Fernández recibió el país en default, soportó una pandemia que duró más de un año, una guerra que multiplicó por diez el precio del gas y la peor sequía de la historia y tuvo menos pobreza que Milei con cosecha récord, explosión de exportación de hidrocarburos y minería y precios internacionales por la nubes.

Alfredo Serrano Mansilla, de Celag, suma un dato adicional. "El empobrecimiento es general, estés por arriba o debajo de la línea de pobreza. Hay millones de personas que apenas superan ese límite".

Ese segmento de los "casi pobres" es nada menos que del 33,9 % para Celag. Es decir que la situación es tan precaria que cualquier salto inflacionario o caída de ingresos por recesión provocaría una catástrofe social. Para Fundación Encuentro el 78% de los argentinos son clase baja o clase media baja.

La consultora Delfos midió un eventual balotaje entre Milei y los hoy posibles candidatos peronistas: Kicillof le ganaría a Milei 49 a 38,5 y Sergio Massa lo derrotaría 44,2 a 39,1. Pero la crisis financiera puede empeorar mucho la imagen presidencial. Una derrota importante de Trump lo puede condenar a perder incluso en primera vuelta.