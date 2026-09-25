El riesgo país se vincula con el retroceso económico, el aumento de la pobreza, la inestabilidad política mostrada por Milei tras su paso por Nueva York y el programa financiero de Caputo que no cierra.

Las reservas internacionales cerraron el viernes en los 48.245 millones de dólares; en el día descendieron 600 millones y el BCRA no sumó un solo billete. La suba de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal y el escenario bélico entre Estados Unidos e Irán tienen su rebote en el país, pero lo que más afecta el riesgo país se vincula con el retroceso económico, el aumento de la pobreza, la inestabilidad política mostrada por Milei tras su paso por Nueva York y el programa financiero de Caputo que no cierra.

{{{htmlAmp}}}

Estas fueron las principales consideraciones esbozadas por el analista de mercados Christian Buteler; el economista jefe de la consultora Vectorial, Haroldo Montagú; el economista Sergio Chouza; y los referentes del Centro de Economía Política Argentina con su informe financiero semanal.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

¿Por qué subió el riesgo país y cómo afecta el contexto internacional a la Argentina?

La pregunta que disparó la descripción de este panorama complejo para el programa reeleccionista de Milei fue: ¿por qué el riesgo país subió un 19% en el mes?

Quizás el dato más objetivo detrás de la suba del riesgo país sea el escenario internacional, que incluye la suba de la tasa por parte de la FED y la volatilidad internacional vinculada al escenario bélico entre Estados Unidos e Irán que llevó el petróleo cerca de los 100 dólares. Después de la suba de la tasa, los mercados secundarios de Estados Unidos siguieron incrementando los rendimientos de los bonos en una suerte de loop.

En jaque: las dudas del mercado sobre la emisión de Bonares y el plan endeudador de Caputo

“Que los rendimientos (de los bonos en los mercados secundarios de EE. UU.) hayan continuado en ascenso es relevante porque cuando hacemos referencia al costo del endeudamiento, que está compuesto por la tasa estadounidense y el Riesgo País (RP), hablamos de la tasa fijada en el mercado secundario. Si la suba de la referencia de la FED hubiese funcionado como un ´calmante´ para el mercado secundario, las presiones sobre el financiamiento de países emergentes podrían haber menguado. Pero eso no sucedió”, analizaron desde el CEPA.

Esto resulta clave porque pega de lleno en el programa financiero elaborado por el ministro “endeudador serial” Luis Caputo. “El punto es que la trayectoria esperada de tasas de interés internacional pone aún más en jaque la posibilidad de colocar deuda de Caputo, que ya había tenido que optar por no licitar AO29 en sus últimas 3 licitaciones, en un contexto en el que el Riesgo País superó los 600 puntos básicos, casi 100 puntos más que hace un mes”, agregaron desde el CEPA.

¿Qué implica este escenario a futuro? Desde el CEPA destacaron que el mercado pone el precio de un bono de un año de plazo (octubre 2027) con un valor equivalente a un riesgo país de 1000 puntos. Ese es el peor escenario para Caputo.

“El programa financiero proyecta colocar USD 5.000 millones en Bonares, algo que luce desafiante dado el escenario actual. Además, surge la duda de las condiciones de emisión de nuevos títulos el año próximo, dado que ya se emitieron AO27, AO28 y AO29 y el estiramiento de vencimientos está caro”, concluyeron desde el CEPA.

¿Será por eso que desde el Gobierno tuvieron que rascar de la olla con el anuncio de un préstamo del banco de exportaciones de los Estados Unidos por 7000 millones de dólares a cambio de entregar los activos estratégicos del país? Es tan solo una pregunta.

¿Por qué el Banco Central frenó la compra de reservas en el tercer trimestre?

“Más allá del contexto internacional, que claramente no ayuda, desde agosto se nota una clara divergencia entre el riesgo país de la Argentina y la región. Creo que es por el desempeño de la economía local. Una economía que cae hace más inviable el programa económico y aleja más la posibilidad de reelección de Milei”, analizó Buteler. El mercado interno se encuentra prácticamente en recesión y los datos de julio del EMAE fueron negativos. La tensión social, con el aumento de la pobreza, también se siente.

Un bache de 10.000 millones de dólares y el "arco corrido" para Milei

“Hay un programa financiero que no cierra. Faltan, de base, 10.000 millones de dólares. Con este costo de financiamiento en el mercado local no se pueden ni colocar Bonares a Bancos ni aseguradoras. A esto hay que sumarle que no se compran reservas. Era esperable que cayeran un poco las compras durante el tercer trimestre pero no en esta magnitud. Habían arrancado el año con compras promedio de 200 millones de dólares y ahora apenas llegan a los 10 millones cuando por mes existen vencimientos con organismos internacionales por 800 millones. No cierra”, enfatizó Chouza.

Por su parte, Haroldo Montagú también puso el ojo en las reservas y en la caída de la economía.

“A medida que se conocen los datos como el EMAE o la pobreza, los inversores ven que se socava la sostenibilidad política social interna del gobierno. No es que les importe demasiado, pero para ellos es un riesgo político. Ya se escuchan voces del mercado que solo volverían a apostar por Milei en caso de conseguir una reelección. Es decir, le van corriendo el arco todo el tiempo”, concluyó el economista de la consultora Vectorial.