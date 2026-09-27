Paris week: Milei intentará otra vez vender su plan económico en el exterior

El presidente Javier Milei viaja esta semana a París para la Argentina Week en Francia en un nuevo intento de promocionar su plan económico en el exterior y atraer inversiones. La gira se extenderá del miércoles 30 de septiembre al viernes 2 de octubre y contempla una reunión bilateral con Emmanuel Macron.

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Además de las múltiples actividades junto a la Embajada Argentina en Francia, se espera que el momento clave sea el 1.° de octubre en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, cuando el mandatario hablará sobre la transformación macroeconómica argentina ante inversores.

El viaje llega tras la gira fallida en Estados Unidos, donde no pudo convencer a inversores con su esquema sobre cómo planea afrontar los vencimientos de deuda y los desafíos que tendrá durante el próximo año electoral.

Esta vez, el jefe de Estado tendrá una amplia delegación con el objetivo de mostrar respaldo político interno. Estará acompañado por la secretaria General, Karina Milei, el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y los ministros Pablo Quirno, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Juan Bautista Mahiques y Mario Lugones.

También formarán parte de la gira 12 gobernadores: Rolando Figueroa, Ignacio Torres, Alberto Weretilneck, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Gustavo Sáenz, Juan Pablo Valdés, Leandro Zdero, Carlos Sadir, Marcelo Orrego, Raúl Jalil y Claudio Vidal.

Los detalles de la agenda de Milei en París

El mandatario partirá hacia la capital francesa el martes a las 22 hs y se espera que arribe el miércoles 30 de septiembre a las 13 hs (horario argentino). Una hora después de su llegada, compartirá una cena de bienvenida con los participantes de la Argentina Week en la Embajada Argentina.

El jueves 1° de octubre por la mañana el Presidente argentino brindará unas palabras en la sede de OCDE por la Argentina Week. Después se reunirá con gobernadores y luego tendrá un encuentro con un grupo de empresarios. Entre las temáticas claves de la agenda en París se abordarán la energía, agroindustria, tecnología, salud y comercio internacional.

Milei se reunirá con Macron el jueves 1° de octubre (Foto: NA)

Ese día mantendrá un encuentro privado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, y a las 15 hs el mandatario francés recibirá al resto de la delegación oficial argentina.

En la mañana del viernes 2 de octubre, Milei participará de los Premios del Foro Económico de París, en la sede del Automóvil Club de Francia, donde recibirá la distinción del París Economic Forum por ser considerado uno de "los economistas más influyentes del planeta", junto con el Nobel de Economía 2025 Philippe Aghion.

El vuelo de regreso a la ciudad de Buenos Aires saldrá a las 18 hs del viernes y se espera que arribe de nuevo en la Aeroestación Militar Aeroparque el sábado 3 de octubre a las 10 hs.