Javier Milei deambuló por Nueva York exhibiendo números imaginarios para ocultar su inocultable fracaso económico en todos los frentes y los esfuerzos del círculo rojo local de encontrarle un reemplazo para 2027. Muchos empresarios e inversores que tenían interés en escucharlo quedaron sorprendidos por el espectáculo. Esperaban un plan realista para afrontar los desafíos electorales y los vencimientos de deuda, sus preocupaciones más fuertes. Estaban dispuestos a apoyarlo. Encontraron otra cosa.

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Las reuniones que mantuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, tampoco consiguieron tranquilizar a Wall Street, que no esperó a que la delegación volviera a Buenos Aires para vender bonos argentinos y hacer que se dispare el riesgo país. En el establishment local empieza a haber preocupación por la idea de que esta vez la bomba puede explotarle en la cara a Milei antes de octubre del año que viene; por eso Patricia Bullrich vuelve a mostrarse como alternativa.

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Sin respaldo en la ONU ni en Wall Street: la gira que encendió las alarmas del establishment

El presidente viajó a la Asamblea General de la ONU esperando volver con respaldo explícito de la Casa Blanca para espantar los fantasmas que rondan alrededor de su futuro. Volvió sin eso ni mucho menos que eso, apenas un fugaz pasilleo con el secretario de Estado Marco Rubio, y el anuncio de nuevas concesiones soberanas disfrazado de la promesa de inversiones, mientras que Donald Trump conversaba sobre el Atlántico Sur y las “falklands” con el primer ministro laborista británico.

A Milei no le cierra la ecuación interna ni la externa. No consigue resultados en la macro ni en la micro. Toda la ayuda que recibe, a esta altura, tiene como objetivo evitar un desfonde prematuro que le sirva la elección en bandeja a una oposición no-rumbista, que intente revertir las reformas y los alineamientos que trazó este gobierno, y estirar su agonía hasta que aparezca un reemplazante, tarea más compleja de lo que algunos imaginan, y que hasta ahora chocó inexorablemente con la realidad.

El dilema del círculo rojo: del relanzamiento de Bullrich a la falta de recambio

El tercer relanzamiento este año de Bullrich exhibe cada vez más la debilidad de Milei, que no puede castigarla por los desafíos severos y reiterados a su autoridad, pero no logra hacer que la senadora despegue en su intención de voto, hasta ahora siempre inferior a la del mandatario. Otros nombres que se barajaron como alternativa miden sistemáticamente mal: los insiders son desconocidos para buena parte de la sociedad y, entre los que sí los conocen, casi dos tercios dicen que nunca los votarían.

El resultado es una profundización del desgaste de un presidente que cada vez muestra más características de pato rengo, disimuladas por el consenso multipartidario alrededor del rumbo que le alcanza, por ahora, para evitar las consecuencias más severas de su mala praxis. El problema es que su propia narrativa alimentó durante años una trampa que ata los pronósticos sobre su futuro con la estabilidad financiera de forma tal que todo puede retroalimentarse e irse al carajo muy rápidamente.

¿Qué datos económicos y de pobreza contradicen el discurso del Gobierno?

Mientras Milei, Quirno y Caputo celebraban en NY que todo marcha acorde al plan, se publicaron números catastróficos sobre el funcionamiento real de la economía. 2,9 por ciento de caída mensual del EMAE, con una baja mayor al 5 por ciento interanual en comercio y del 4,6 por ciento interanual en industria manufacturera. Al mismo tiempo, una suba de cuatro puntos en la pobreza, lo que significa más de un millón de nuevos pobres debajo de esa línea (artificialmente planchada) durante el último semestre.

Ni micro, ni macro. El consumo masivo no para de caer, pero las inversiones tampoco. De acuerdo al INDEC, la inversión en el segundo trimestre retrocedió más de 11 puntos respecto al año anterior. El empleo formal lleva 13 meses consecutivos de caída. Después de casi tres años de gobierno, en una entrevista Milei prometió que ahora sí “comienza el fin de la inflación”, mientras se destapan escándalos en la Quinta de Olivos y todos dudan si en verdad él es quien gobierna. La albertización es evidente.

Minerales, energía y Pax Sílica: la cesión de recursos estratégicos a Estados Unidos

El anuncio del corredor Andes - Atlántico con una supuesta inversión de siete mil millones de dólares para desarrollar infraestructura privada norteamericana en el circuito de nuestros recursos estratégicos será, si sigue allí cuando se despeje el humo, otra pieza en la arquitectura de renuncia de soberanía, como la Pax Sílica, los acuerdos comerciales, la cesión de datos y la cooperación militar sin control del Congreso, entre otras iniciativas instrumentadas en Washington y bien recibidas aquí.

Todas se inscriben en la estrategia que Rubio definió a la perfección esta semana: “Estados Unidos siempre actuará, mientras el presidente Trump esté en el cargo, en el interés nacional de nuestro país, no en el del orden internacional. Nunca pondremos el orden internacional por encima del interés de Estados Unidos”. En el caso de Argentina, él mismo dejó en claro, en un posteo en X, que ese interés reside en materia de “la energía, los minerales críticos y la agricultura”.

Drones del Pentágono y "Doctrina Donroe": la disputa militar por los recursos de América Latina

Las declaraciones de Donald Trump sobre Venezuela (“Fue una guerra, pero quizás es el mejor negocio jamás hecho. Al vencedor le corresponde el botín”) y la interferencia norteamericana en el tramo final de la campaña presidencial en Brasil son piezas de ese mismo proyecto de dominación continental, la doctrina Donroe o el tecnato americano, en el marco de un mundo que empezará a competir cada vez más fuerte por los recursos que existen en nuestro territorio.

La noticia que pasó desapercibida fue la decisión del Pentágono de trasladar drones del tipo MQ-9 Reaper del teatro de operaciones africano, donde se utilizan mayormente contra grupos islamistas, a América Latina. Se trata de armas no tripuladas de alta letalidad. El enemigo aquí, ya se dieron todas las advertencias, será el “extremismo de izquierda”, que consiste en cualquiera que se oponga a los designios imperiales para la región. Todo marcha acorde al plan, sí, pero no es nuestro plan.