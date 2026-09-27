El presidente Javier Milei no aparece entre los cinco dirigentes con mayor imagen positiva en la última encuesta nacional de Zuban Córdoba. El libertario registró 36,1% de valoración positiva y 61,8% negativa, según un relevamiento realizado entre el 16 y el 19 de septiembre sobre 2.000 personas mayores de 16 años en todo el país.

{{{htmlAmp}}}

El ranking elaborado por Zuban Córdoba ubica a Javier Milei en el sexto lugar en imagen positiva, con un 36,1%. Por encima del Presidente aparecen Axel Kicillof (45%), Cristina Fernández de Kirchner (42%), Myriam Bregman (40,1%), Patricia Bullrich (37,6%) y Natalia de la Sota (36,6%).

La diferencia con el quinto lugar es reducida: apenas 0,5 puntos porcentuales separan a Milei de De la Sota. Sin embargo, el dato cambia cuando se observa la valoración negativa registrada para cada dirigente. En el caso del Presidente, la encuesta muestra un 61,8% de imagen negativa, frente al 36,1% de positiva. El resto de las respuestas corresponde a quienes señalaron que no lo conocen o no supieron responder.

El resultado coloca a Milei entre los dirigentes con mayor nivel de conocimiento de los incluidos en la medición: apenas el 0,9% respondió que no lo conoce y el 1,2% que no sabe o no contesta.

Cómo quedó el ranking de imagen positiva

El primer lugar del ranking corresponde a Axel Kicillof, con 45% de imagen positiva. El gobernador bonaerense también registra 51,3% de valoración negativa.

Cristina Fernández de Kirchner aparece segunda, con 42% positiva y 56,1% negativa. En tercer lugar se ubica Myriam Bregman, con 40,1% positiva y 41% negativa. En su caso, además, el 12% de los encuestados indicó que no la conoce. Patricia Bullrich quedó cuarta, con 37,6% de imagen positiva y 59,9% negativa, mientras que Natalia de la Sota completa el grupo de los cinco primeros, con 36,6% positiva y 24,4% negativa. Después aparece Javier Milei, con 36,1% positiva y 61,8% negativa.

Más abajo en la tabla figuran Mauricio Macri, con 34% de imagen positiva; Sergio Massa, con 33,9%; Victoria Villarruel, con 27,1%; Ricardo Quintela, con 26,2%; Daniel Hadad, con 22,6%; Sergio Uñac, con 19,8%; Dante Gebel, con 18,7%; Jorge Brito, con 12,9%; y Hernán Lacunza, con 12,1%.