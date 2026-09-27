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Una encuesta ubica a Javier Milei fuera del Top 5 de imagen positiva en la Argentina

El presidente Javier Milei figura sexto en el ranking de imagen de dirigentes difundido por la consultora Zuban Córdoba.

27 de septiembre, 2026 | 15.01
Una encuesta ubica a Javier Milei fuera del Top 5 de imagen positiva en la Argentina

El presidente Javier Milei no aparece entre los cinco dirigentes con mayor imagen positiva en la última encuesta nacional de Zuban Córdoba. El libertario registró 36,1% de valoración positiva y 61,8% negativa, según un relevamiento realizado entre el 16 y el 19 de septiembre sobre 2.000 personas mayores de 16 años en todo el país.

El ranking elaborado por Zuban Córdoba ubica a Javier Milei en el sexto lugar en imagen positiva, con un 36,1%. Por encima del Presidente aparecen Axel Kicillof (45%), Cristina Fernández de Kirchner (42%), Myriam Bregman (40,1%), Patricia Bullrich (37,6%) y Natalia de la Sota (36,6%).

La diferencia con el quinto lugar es reducida: apenas 0,5 puntos porcentuales separan a Milei de De la Sota. Sin embargo, el dato cambia cuando se observa la valoración negativa registrada para cada dirigente. En el caso del Presidente, la encuesta muestra un 61,8% de imagen negativa, frente al 36,1% de positiva. El resto de las respuestas corresponde a quienes señalaron que no lo conocen o no supieron responder.

El resultado coloca a Milei entre los dirigentes con mayor nivel de conocimiento de los incluidos en la medición: apenas el 0,9% respondió que no lo conoce y el 1,2% que no sabe o no contesta.

Cómo quedó el ranking de imagen positiva

El primer lugar del ranking corresponde a Axel Kicillof, con 45% de imagen positiva. El gobernador bonaerense también registra 51,3% de valoración negativa.

Cristina Fernández de Kirchner aparece segunda, con 42% positiva y 56,1% negativa. En tercer lugar se ubica Myriam Bregman, con 40,1% positiva y 41% negativa. En su caso, además, el 12% de los encuestados indicó que no la conoce. Patricia Bullrich quedó cuarta, con 37,6% de imagen positiva y 59,9% negativa, mientras que Natalia de la Sota completa el grupo de los cinco primeros, con 36,6% positiva y 24,4% negativa. Después aparece Javier Milei, con 36,1% positiva y 61,8% negativa.

Más abajo en la tabla figuran Mauricio Macri, con 34% de imagen positiva; Sergio Massa, con 33,9%; Victoria Villarruel, con 27,1%; Ricardo Quintela, con 26,2%; Daniel Hadad, con 22,6%; Sergio Uñac, con 19,8%; Dante Gebel, con 18,7%; Jorge Brito, con 12,9%; y Hernán Lacunza, con 12,1%.

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