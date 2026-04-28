Estalla el conflicto laboral en Catamarca: despidieron a siete trabajadores del Correo Argentino

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) denunció una ola de despidos masivos que afecta a sucursales de todo el territorio nacional y la decisión alcanzó a la sucursal de Catamarca: siete trabajadores fueron cesanteados este lunes tras recibir los telegramas correspondientes. Según se informó, cinco de los empleados cumplían funciones como carteros, mientras que los otros dos se desempeñaban como auxiliares en la sede central ubicada sobre calle San Martín.

Desde la FOECYT indicaron que evalúan judicializar la medida, al tiempo que vienen denunciando un proceso de vaciamiento en la empresa postal. El secretario general del gremio en la provincia, Raúl Quijano, sostuvo que el momento "es crítico", ya que los trabajadores cobran salarios de miseria y la planta local quedó reducida tras las salidas de personal.

Según explicó, un empleado que recién ingresa “está cobrando 700 mil pesos en mano” y afirmó que con ese monto "no se puede vivir”. Quijano señaló que hace “dos años y medio” no hay paritarias y que los incrementos llegan por decisión del Gobierno nacional. “Nos dan un aumento del 1% o del 1,5%, y la nafta sobre tres o cuatro veces en el mes", cuestionó en declaraciones para Mensajes en la Radio (Radio El Esquiú 95.3).

El dirigente indicó que, tras los retiros voluntarios aplicados años atrás, “se fue casi un 40 o 45% de los empleados” y que hoy la sucursal funciona “con la planta mínima”. Para graficar la situación límite contó que cuando un trabajador se enferma o toma vacaciones, “se siente” porque no hay reemplazos.

En paralelo, denunció el envío de intimaciones y posibles cesantías: “El viernes a la tarde nos despacharon como 15 o 16 telegramas intimidatorios” por medidas gremiales. Y sumó una advertencia mayor: “Nos estamos enterando que están mandando telegramas de despido para todo el país, al boleo”.

El plan de lucha incluye trabajo a reglamento hasta el jueves y paro el lunes y martes próximos. También buscarán sumarse a la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT). Este lunes, la CGT recusó a dos camaristas que validaron la vigencia de la reforma laboral al dejar sin efecto la medida cautelar que había implantado un juez de primera instancia del fuero.

Denuncian despidos del personal que lleva el control del Chagas en Catamarca: "Familias desprotegidas"

La delegación del Programa Nacional de Chagas en la provincia de Catamarca padece un proceso de reducción de personal que ya dejó al menos cinco trabajadores desvinculados en lo que va del 2026. El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) regional, Marino Medina, advirtió sobre las consecuencias laborales y sanitarias que puede generar la medida del gobierno de Raúl Jalil. “Hay familias que quedan desprotegidas”, aseguró sobre el plan que lleva adelante el mandatario.

La iniciativa sanitaria integral busca prevenir, detectar y tratar la enfermedad, enfocándose actualmente en la interrupción de la transmisión vertical (de madre a hijo) y vectorial (vinchucas). Pese a la importancia que representa este programa para combatir la principal endemia del país, el Ministerio de Salud provincial decidió avanzar con un plan motosierra similar al que ejecuta el presidente Javier Milei a nivel nacional.

Medina sostuvo que los recortes afectan servicios vinculados a la salud y al control de enfermedades. Según explicó, las tareas que desarrollaban los trabajadores despedidos están relacionadas con acciones de prevención y control sanitario, lo que podría repercutir en la atención de la población. También advirtió que la pérdida de empleo genera un efecto inmediato en las familias afectadas, al quedar sin ingresos en un contexto económico complejo.

El representante de UPCN precisó que los ceses se produjeron de manera escalonada. “Dos compañeros han sido desvinculados ya algunos meses atrás, y la semana pasada tres compañeros más”, indicó al detallar el alcance del ajuste en el área.

En diálogo con Mensajes en la Radio (Radio El Esquiú 95.3), señaló que los gremios iniciaron acciones administrativas y judiciales para intentar revertir la decisión y lograr la reincorporación del personal. El planteo sindical también apunta a un escenario más amplio, que incluye ajustes en distintos organismos nacionales: Medina mencionó situaciones en áreas como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde se presentan situaciones familiares.