La CGT convocó a una marcha por el Día del Trabajador: “Defender el empleo de calidad”

En la antesala del Día del Trabajador, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una movilización a Plaza de Mayo el próximo 30 de abril a las 15. “Marchamos porque defender el empleo de calidad es proteger el futuro del pueblo argentino”, enfatizaron desde la central obrera.

La CGT subrayó que el lema de la marcha será “Defender el empleo de calidad”. La movilización contará con la participación de gremios como UPCN, UOCRA, Sanidad, Camioneros y Judiciales, entre otros. También se espera la adhesión de movimientos sociales vinculados a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). La actividad incluirá una misa en recuerdo del papa Francisco, a un año de su fallecimiento.

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“Hemos decidido, en conmemoración con el próximo Día del Trabajador, hacer una movilización a Plaza de Mayo”, expresó Jorge Sola, integrante del triunvirato de conducción de la CGT. En ese sentido, Sola advirtió: “El trabajador es siempre la parte más débil y al que debe protegerse. En esta ley se retrocede en todos los derechos individuales y colectivos”.

“Los trabajadores no llegan a fin de mes, no pueden mantener la educación de sus hijos y consumen más hidratos que carne porque no alcanza la plata”, agregó Sola. La marcha también busca visibilizar el cierre de más de 21 mil empresas en dos años. Por otro lado, la CGT insistió en la necesidad de paritarias libres, sin techos impuestos por el Gobierno. “Para los salarios que tienen pérdida de poder adquisitivo, que son todos hoy en la Argentina, reclamamos paritarias libres”, enfatizó la conducción sindical.

Finalmente, la central obrera concluyó que la marcha del 30 de abril será un llamado a la unidad de los trabajadores frente a la crisis: “Defender el empleo de calidad es defender el futuro del país”.

La CGT recusará al juez que habilitó la reforma laboral: “El grado de obscenidad molesta”

En simultáneo, la CGT anunció que avanzará judicialmente contra el juez Víctor Arturo Pesino, integrante de la Cámara Nacional del Trabajo. La decisión surgió luego de que se habilitara la aplicación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

En paralelo, la central obrera confirmó que apelará el fallo de la Sala VIII, que dejó sin efecto la cautelar dictada por el juez Raúl Ojeda y que había suspendido 82 artículos de la normativa cuestionada. “Seguramente lo recusaremos. Estamos esperando que el equipo jurídico de la CGT nos diga los próximos pasos a seguir”, expresó Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la central, en diálogo con Futurock.

El dirigente del sindicato del Vidrio apuntó directamente contra Pesino, al señalar que “es muy evidente” la maniobra judicial. “Hubiesen esperado más, el grado de obscenidad que se tomaron, cómo hicieron las cosas, no solamente indigna, sino que molesta y mucho”, cuestionó.