Crece la tensión en el Congreso por la declaración de Adorni: “O lo echan o lo sacamos”

La senadora Carolina Moisés aseguró que el Congreso argentino atraviesa un escenario inédito ante la posibilidad de avanzar con la interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, una herramienta constitucional que nunca fue utilizada desde su creación. La legisladora sostuvo que, ante la falta de una decisión del Poder Ejecutivo, el Senado asumirá el rol de control institucional y advirtió: “O lo echan ustedes o lo sacamos nosotros”.

La titular del bloque de Convicción Federal, explicó que la situación modificó por completo la agenda prevista en la Cámara alta, que tenía como temas centrales otros proyectos y acuerdos pendientes. “Toda esta escalada con el problema de Adorni ha precipitado que la agenda del Senado se modifique con los distintos pedidos de interpelación que se presentaron”, señaló por Splendid AM 990.

La senadora indicó que existe un amplio consenso entre los distintos bloques para avanzar con la primera etapa del proceso. “Para la interpelación yo creo que con seguridad, por lo que expresaron ya casi todos los bloques, están los votos”, afirmó, y recordó que se necesitan 37 voluntades para aprobar la convocatoria.