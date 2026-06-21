La tensión política en torno a Manuel Adorni se profundiza en el Congreso, donde distintos bloques opositores advierten que “o lo echan o lo sacamos”. En este escenario, el oficialismo intenta contener la crisis y ganar tiempo hasta el próximo informe de gestión en el Senado. Sin embargo, aliados provinciales y sectores del PRO y la UCR ya se sumaron al pedido de salida, lo que amenaza con paralizar la agenda legislativa y coloca a Javier Milei frente a una decisión clave sobre la continuidad de su jefe de Gabinete. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Crece la tensión en el Congreso por la declaración de Adorni: “O lo echan o lo sacamos”
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
La oposición contra Adorni: “O lo echan o lo sacamos nosotros”
La senadora Carolina Moisés aseguró que el Congreso argentino atraviesa un escenario inédito ante la posibilidad de avanzar con la interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, una herramienta constitucional que nunca fue utilizada desde su creación. La legisladora sostuvo que, ante la falta de una decisión del Poder Ejecutivo, el Senado asumirá el rol de control institucional y advirtió: “O lo echan ustedes o lo sacamos nosotros”.
La titular del bloque de Convicción Federal, explicó que la situación modificó por completo la agenda prevista en la Cámara alta, que tenía como temas centrales otros proyectos y acuerdos pendientes. “Toda esta escalada con el problema de Adorni ha precipitado que la agenda del Senado se modifique con los distintos pedidos de interpelación que se presentaron”, señaló por Splendid AM 990.
La senadora indicó que existe un amplio consenso entre los distintos bloques para avanzar con la primera etapa del proceso. “Para la interpelación yo creo que con seguridad, por lo que expresaron ya casi todos los bloques, están los votos”, afirmó, y recordó que se necesitan 37 voluntades para aprobar la convocatoria.
Hace 2 horas
Adorni, bajo indagatoria: el antecedente del hermano y el recorte de poder
Se cierra el cerco judicial en torno al jefe de Gabinete. El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó en los últimos días una serie de medidas de prueba para corroborar la débil coartada que expuso Adorni. Y mientras llegan los resultados de las disposiciones, en una causa paralela el fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria del hermano del ministro coordinador, Francisco Adorni, por falsear sus DDJJ. La citación parece un adelanto de lo que sucederá con el exvocero, a quien le están recortando tareas en Casa Rosada.
Se cierra cada vez más el cerco judicial en torno al jefe de gabinete Manuel Adorni, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la pesquisa, ordenó en los últimos días una serie de medidas de prueba para corroborar la débil coartada que expuso el jefe de ministros, que rectificó sus últimas declaraciones juradas (DDJJ) y dijo que se hizo de 500 mil dólares entre 2013 y 2018 invirtiendo en Bitcoin y los ahorró “en negro”. Fue la forma que el exvocero encontró para explicar los gastos exorbitantes que tuvo desde que llegó a la función pública y no se condicen con sus ingresos. Mientras llegan los resultados de las disposiciones ejecutadas por Pollicita y se diagraman los pasos a dar en el expediente la semana próxima, en una causa paralela el fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria del hermano del jefe de gabinete, Francisco Adorni, por falsear sus DDJJ. La citación del diputado provincial es un adelanto de lo que puede suceder con el coordinador de ministros, a quien le están recortando tareas en Casa Rosada. Este viernes, por ejemplo, se nombró a un nuevo vocero que reemplazó a Javier Lanari, un hombre de confianza plena de Adorni.
Hace 3 horas
Villarruel volvió a apuntar contra Adorni: “No hay nadie más peleado con Belgrano que él”
La vicepresidenta cuestionó no haber sido invitada formalmente por el Gobierno y criticó el trato institucional recibido durante la ceremonia.
Victoria Villarruel en Rosario.
El acto por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario sirvió de escenario para un nuevo episodio en la disputa política entre el presidente Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel. Al arribar al encuentro en tierras santafesinas, Villarruel cuestionó la decisión de la administración libertaria de no haberla invitado oficialmente al evento, donde finalmente se presentó y ocupó un lugar a pocos metros del Presidente de la Nación.
Hace 11 horas
¿Existe peor país que la Argentina de Milei?
El primer informe del Observatorio Industrial Latinoamericano (OBILA) de la UBA-FCE muestra que América Latina atraviesa una pérdida persistente de capacidades manufactureras, pero Argentina registra el deterioro más grave. Entre 2015 y 2025 tuvo la mayor caída de la producción industrial de la región y, en los últimos dos años, ese retroceso se aceleró. En lugar de aprovechar las nuevas oportunidades globales, Milei desmonta el entramado productivo y consolida una economía más dependiente.
En un contexto global en el cual la industria vuelve a ocupar un lugar central en el escenario internacional, la Argentina de Milei va a contracorriente. Imagen: ChatGPT
Hace 11 horas
Caputo, Clarín y el gran negocio de un futuro sin Milei
El poder permanente acelera y ya se prepara para el día después. El almuerzo secreto de Santiago Caputo con los CEOs de IDEA y la variante más osada del mileismo sin Milei. Mientras los Saguier adoptan la filosofía Magnetto, Adorni y Karina usan el Mundial para poner la TV Pública al servicio de los Werthein. El partido más caro de la historia.
Hace 13 horas
La nueva paz es una forma de guerra permanente
La Argentina de Javier Milei es un laboratorio. Medio Oriente es otro. Las crisis y las guerras son dos formas de emergencia, y las emergencias aceleran procesos.
Hace 19 horas
El Súper RIGI consolida la estructura jurídica de una economía de enclave
Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil analizó el dictamen del oficialismo sobre el proyecto Súper RIGI. Beneficios económicos excesivos y la incertidumbre de no saber qué sectores serán alcanzados. Tampoco hay previsiones ambientales vinculadas a los data centers.
De acuerdo al proyecto del oficialismo, a todas las iniciativas del Súper RIGI se les garantizará por 30 años una operación continuada imposible de ser suspendida salvo por orden judicial.
Hace 23 horas
Con un discurso mal leído, Milei homenajeó a Belgrano y se abrazó a Adorni
En un mensaje con un marcado tono institucional, el Presidente reivindicó al prócer como un "pionero de la libertad económica en el Río de la Plata".
10:56 | 20/06/2026
Bomba Adorni: onda expansiva y explosiones en cadena
La designación de un nuevo vocero provoca nuevas detonaciones en un gabinete estallado. Los Menem y Bullrich aceleran proyectos para emanciparse de un presidente en llamas. El relajo de Macri aleja las chances de un salvoconducto judicial.
09:31 | 20/06/2026
Milei en el acto del Día de la Bandera: "El sueño de Belgrano seguirá vivo"
El Presidente encabeza el acto por el Día de la Bandera en Rosario. Al arribo abrazó al Jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien encabeza la delegación de los miembros de Gabinete que participan del evento. Operativo para evitar el acceso de la vicepresidenta Villarruel a la zona presidencial.
23:48 | 19/06/2026
Milei hará más cambios, ¿Menem vice 2027? y Mahiques ya se siente Procurador
El Presidente tiene preparadas más modificaciones tras el anuncio de su nuevo vocero. Ya se habla de la fórmula para el año que viene. Y se vienen movimientos en la Justicia.
19:08 | 19/06/2026
"La violencia de Milei": la fuerte carta de Ravier, el nuevo vocero del Gobierno
El nuevo funcionario, con el que Milei firmó y publicó un libro hace apenas un mes, había advertido en 2018 por su comportamiento violento con cualquiera que se anime a discutirlo. También alertó por "los libertarios que lo siguen", quienes se "fanatizan" con "sus ideas y sus insultos".
18:00 | 19/06/2026
Con la salida de Ravier, Bullrich suma un dirigente propio en Diputados
La designación del nuevo Vocero habilitó el reemplazo de Martín Matzkin como nuevo legislador por La Pampa. ADN peronista y referencia en la jefa de senadores de La Libertad Avanza.
16:11 | 19/06/2026
Que decía Milei de su nuevo vocero hace apenas cuatro años: "Imbécil total"
Las descalificaciones del Presidente pasan también por "chanta", "amateur", "lento" y "poco formado". También llegó a apodarlo "Adri grafiquito Ravier". Hace apenas un mes se publicó un libro sobre economistas liberales que escribieron y firmaron ambos.
15:53 | 19/06/2026
La declaración jurada del "nuevo Adorni": esto es lo que tiene el vocero
El Gobierno nacional anunció que el jefe de Gabinete dejará el rol de vocero, en medio de las denuncias de corrupción. Ravier, un flamante diputado que asumió en diciembre de 2025, llegó al Congreso con un importante patrimonio.