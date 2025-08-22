Audios de la coima: encuentran a Spagnuolo y secuestran su teléfono

Crece el escándalo por los audios de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) del gobierno de Javier Milei con droguerías a las que pedía un retornos. En la mañana del viernes por orden del juez federal Sebastián Casanello se realizaron 15 allanamientos que incluyeron la sede de ANDIS, de la droguería Suizo Argentina y domicilios de los denunciados, entre ellos, los de la familia Kovalivker, propietaria de la droguería involucrada en el escándalo. Según pudo reconstruir El Destape, en uno de estos procedimientos, realizado en un barrio privado de Nordelta, se secuestraron en un vehículo en el que se encontraba Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería, alrededor de 200.000 dólares distribuidos en distintos sobres.

El minuto a minuto del caso: