Audios de la coima: encuentran a Spagnuolo y secuestran su teléfono

Se trata del ex titular de la Andis que en un audio reconoció que había coimas del gobierno de Milei con drogerías. Secuestraron teléfonos y dólares en sobres en la droguería involucrada en la denuncia. El minuto a minuto del operativo. 

Crece el escándalo por los audios de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) del gobierno de Javier Milei con droguerías a las que pedía un retornos. En la mañana del viernes por orden del juez federal Sebastián Casanello se realizaron 15 allanamientos que incluyeron la sede de ANDIS, de la droguería Suizo Argentina y domicilios de los denunciados, entre ellos, los de la familia Kovalivker, propietaria de la droguería involucrada en el escándalo. Según pudo reconstruir El Destape, en uno de estos procedimientos, realizado en un barrio privado de Nordelta, se secuestraron en un vehículo en el que se encontraba Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería, alrededor de 200.000 dólares distribuidos en distintos sobres.

El minuto a minuto del caso: 

 

Hace 2 minutos

La Justicia secuestró sobres con alrededor de 200.000 dólares a uno de los directivos de la droguería Suizo Argentina, en el marco de una serie de allanamientos que se están realizando en el caso Spagnuolo, donde se investiga un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra de medicamentos. Se trata de una investigación que se inició luego de una filtración de audios que involucra a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a quien se lo escucha describir cómo funciona un supuesto sistema de recaudación ilegal que llega hasta la secretaria General de la Presidencia Karina Milie, la hermana del Presidente. De acuerdo a la denuncia que abrió esta pesquisa, la droguería Suizo Argentina, a la que se vincula con la familia Menem, es la “que articulaba los cobros indebidos y garantizaba el flujo de dinero hacia la Secretaría General y sus operadores políticos”.

Hace 13 minutos

Pamela David pidió que Karina Milei diga algo de los audios: "Coimera"

La exmodelo le reprochó a la hermana del Presidente haber salido rápidamente a aclarar que no tiene un Rolex de US$ 35 mil aunque sigue sin expedirse sobre los audios que la vinculan a un supuesto pedido de coimas a farmacéuticas.

Hace 17 minutos

Javier Milei y Diego Spagnuolo compartieron 26 veladas nocturnas en la quinta presidencial de Olivos, un recurrente espacio dominguero desde las 20 hasta pasada la madrugada y al que asiste un staff fijo de personas más que cercanas el presidente. Ese es el nivel de intimidad entre Milei y Spagnuolo, hoy en el centro del escándalo por unos audios donde habla de pago de coimas de una farmacéutica que llegan a Karina Milei y cuya veracidad confirmó el propio presidente al desplazarlo de su cargo como director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En una de las veladas también participó Mauricio Novelli, el trader que es la pata local de la estafa Libra, otro caso donde los involucrados revelaron pagos a la hermana del Presidente.

Hace 17 minutos

Hace 19 minutos

Hace 19 minutos

Hace 1 hora

Allanaron la ANDIS y la droguería Suizo Argentina por el escándalo de los audios

El ex titular de la Andis y abogado amigo de Milei, Diego Spagnolo, no fue encontrado en su domicilio. 

El juez federal Sebastián Casanello ordenó esta madrugada alrededor de 15 allanamientos en el marco de una causa por supuestos pedidos de coimas a laboratorios que involucra a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que sería abogado del presidente Javier Milei.

Hace 1 hora

Tras el escándalo, Milei hace cambios en la Anmat y la Andis

Se conocieron los nombres de los nuevos funcionarios que estarán al frente de Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), dependiente de Anmat.

Luego de trascender los polémicos audios con presuntos pagos de coimas en altas esferas del Gobierno nacional y a días de que más de 100 personas murieran envenenadas por fallas en el control de fentanilo adulterado, el presidente Javier Milei decidió este viernes establecer cambios en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El Ejecutivo designó como nuevo titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), dependiente de Anmat, a Gastón Morán y como nuevo interventor de la Andis a Alejandro Vilches, en reemplazo de Diego Spagnuolo, del que se conocieron conversaciones haciendo referencia a al pago de coimas de una farmacéutica.

Hace 1 hora

Encontraron a Diego Spagnuolo, el ex titular de la ANDIS

En el marco de la investigación por los audios de las coimas en la ANDIS, finalmente encontraron a su ex titular Diego Spagnuolo, uno de los denunciados. El ex funcionario estaba en el norte del conurbano bonaerense. 

En la madrugada se hicieron una serie de allanamientos. Spagnuolo no fue encontrado en su domicilio y fue buscado durante casi 15 horas. También se secuestró su teléfono, que puede ser clave para el resto de la investigación.

Hace 2 horas

Javier Milei y Diego Spagnuolo compartieron 26 veladas nocturnas en la quinta presidencial de Olivos, un recurrente espacio dominguero desde las 20 hasta pasada la madrugada y al que asiste un staff fijo de personas más que cercanas el presidente. Ese es el nivel de intimidad entre Milei y Spagnuolo, hoy en el centro del escándalo por unos audios donde habla de pago de coimas de una farmacéutica que llegan a Karina Milei y cuya veracidad confirmó el propio presidente al desplazarlo de su cargo como director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En una de las veladas también participó Mauricio Novelli, el trader que es la pata local de la estafa Libra, otro caso donde los involucrados revelaron pagos a la hermana del Presidente.

Hace 2 horas

La expresidenta Cristina Kirchner cargó contra Javier Milei al asegurar que "las coimas del 3%" que presuntamente recibe Karina Milei son parte de un delito "infinitamente peor y muy grave" en términos de responsabilidad penal en comparación con los que ella fue condenada en el Caso Vialidad. "¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que 'quién es ese Spagnuolo'? ¿Que no la conocés a tu hermana?", lanzó. También cuestionó al Poder Judicial por ser un "partido e instrumento político del poder económico"

