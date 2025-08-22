Pamela David pidió que Karina Milei diga algo de los audios: "Coimera"

La conductora televisiva Pamela David criticó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por no ser "capaz de negar un audio" en el que "se la trata de coimera", pero sí exigirle disculpas públicas por dar una información incorrecta sobre el valor de un reloj suyo. También le pidió al gobierno de Javier Milei "salir a hablar" y aclarar el contenido de los polémicos audios de Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), por el que hay una causa en curso que ya tuvo diversos allanamientos.

"Karina Milei, que celebro me haya corregido en su sus redes sociales porque yo me equivoqué con su reloj, no es capaz de negar un audio con semejante barbaridad donde se la trata de coimera. Porque esos fueron los trending topic desde que aparecieron los audios", dijo Pamela David durante su programa Desayuno Americano, en el canal América.

Mientras se conocen allanamientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello en la sede de la Andis y en la droguería Suizo Argentino, la conductora cuestionó al Gobierno libertario por no emitir "una palabra oficial" sobre los audios de Spagnuolo, por los que ya existe una causa en la que se investiga un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra de medicamentos. "Que lo despidan no está mal, pero me quedan más dudas que certezas. Tienen que salir a hablar y aclararlo", señaló.

La exmodelo hizo una comparación con la celeridad que la hermana de Milei salió a desmentir que uno de sus relojes estaría valuado en US$ 35.000, algo que denunció la propia conductora en su programa. “No es un Rolex, cuesta 1000 dólares”, le contestó Karina Milei en sus redes sociales, y agregó "sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual".

Luego, en otro mensaje, la presidenta de La Libertad Avanza (LLA) también le exigió a Pamela David que aclare públicamente su equivocación. "Asumo que tendrá la misma efusividad con la que hoy difundieron la mentira", planteó. La conductora aceptó y se disculpó al aire, pero ahora le reprocha que no emita ningún descargo sobre las denuncias de presuntas coimas.

Qué revelan los audios de Spagnuolo

En los últimos días comenzaron a circular más de 20 audios de origen desconocido, en los que se escucharía a Spagnuolo describiendo un supuesto esquema de retornos y desvío de fondos. “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, contó Spagnuolo.

Spagnuolo, que es amigo de Milei y fue una de las personas que más veces lo visitó en la quinta de Olivos, indicó también que se reunió con él para darle a conocer el presunto pedido de coimas: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

En otro de los audios, insiste: "Hablé con el Presidente (Milei) y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan. Tengo todos los WhatsApps de Karina'”.