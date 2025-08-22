Spagnuolo con Fantino: qué dijo en la entrevista que anticipaba el escándalo de los audios

"No te dejes usar". Esa fue la advertencia que le dio Alejandro Fantino a Diego Spagnuolo, ahora ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la entrevista que le hizo en su programa de streaming durante el 2024. Tras el escándalo por coimas en la compra de medicamentos para la discapacidad, que lo compromete a él y a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, la entrevista volvió a circular en redes sociales por el tono premonitorio de las palabras de Fantino a su entrevistado.

"Lo único te lo digo Diego es que, como viejo lobo de mar, porque ya he visto muchas veces de estas. No te dejes usar, porque se nota incluso en tu nerviosismo que sos un tipo que sufre lo que está viendo", empezó su intervención el periodista. "No estabas preparado para ver lo que viste, te asomaste a un abismo. Pero ojo, no te dejes usar, porque la política se repite en sus formas", continuó.

Y si bien se atajó al decir "no digo que La Libertad Avanza repita lo que la vieja política repitió", sí definió como gente "genéticamente voraz" a algunos "segundas líneas" del oficialismo, calificándolos como "gente que pasa por debajo del radar y define muchas cosas".

La recomendación de Fantino: "Tené cuidado"

Lejos de ser breve y frente a la mirada atenta y los ojos vidriosos del actual ex titular de la ANDIS, Fantino siguió con sus descripciones respecto a los "segundas líneas" del Gobierno que son peligrosos. "Aristotelicamente diríamos que pertenecen a un género o especie voraz, que corren rápido y son felinos. Y tienen que tener cuidado los tipos como vos, que son honestos. Porque se nota que sos honesto", dijo Fantino. "Pero muchas veces a los honestos como vos los usan como forros y los tiran al tacho basura. Tené cuidado, no te dejes usar", concluyó.

Al dudar unos segundos, Spagnuolo le respondió que a él no le importaría si lo usaran o no, porque su objetivo es (era) 'ordenar esta cuestión'". "Yo estoy muy comprometido. Me conoce Milei, sabe cómo trabajo y yo estoy obsesionado con ordenar esto. No me importa si me usan o no, yo quiero ordenar esto. Es un servicio que quiero prestar yo", respondió el ahora exfuncionario.

Diego Spagnuolo junto al presidente Javier Milei, cuando asumió la ANDIS.

Allanamientos por la causa Spagnuolo: qué encontraron

El juez federal en lo Criminal y Correccional Sebastián Casanello, quien está a cargo de la causa, ordenó el allanamiento de domicilios en el marco de la causa por presuntas coimas en discapacidad. En un domicilio del Barrio La Isla de Nordelta se secuestraron "U$S 266.000 y $ 7.000.000, el teléfono celular del imputado y su pasaporte". Por otra parte, en el Barrio El Golf, también de Nordelta, no se registraron moradores.

También fueron allanadas todas las dependencias de la ANDIS. Uno de los lugares más comprometidos en la causa es el Laboratorio Droguería Suizo Argentina, ubicado en Monroe 801, donde se secuestraron "quince cajas conteniendo en su interior documentación de interés para la causa", y un "pendrive que también contiene en su interior información de interés para la causa".

La Droguería Suizo Argentina es dirigida por Jonathan y Eduardo Kovalivker, ambos implicados en las presuntas coimas filtradas por el ex titular de Andis Diego Spagnuolo y que tendrían como beneficiaria a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.