Audios de las coimas: Milei y Spagnuolo íntimos en juntadas nocturnas en Olivos, incluida una con Novelli

Javier Milei y Diego Spagnuolo compartieron 26 veladas nocturnas en la quinta presidencial de Olivos, un recurrente espacio dominguero desde las 20 hasta pasada la madrugada y al que asiste un staff fijo de personas más que cercanas el presidente. Ese es el nivel de intimidad entre Milei y Spagnuolo, hoy en el centro del escándalo por unos audios donde habla de pago de coimas de una farmacéutica que llegan a Karina Milei y cuya veracidad confirmó el propio presidente al desplazarlo de su cargo como director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En una de las veladas también participó Mauricio Novelli, el trader que es la pata local de la estafa Libra, otro caso donde los involucrados revelaron pagos a la hermana del Presidente.

"Yo hablé con el Presidente y le dije sabés que tu hermana está choreando, no te podes hacer el boludo conmigo, lo único que te pido es que no me tiren este fardo a mí. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo guardados todos los WhatsApp de Karina”, se escucha en uno de los audios de Spagnuolo. ¿Se lo dijo en esos encuentros en Olivos?

Hasta ayer a Spagnuolo se le atribuían esos audios que circularon entre periodistas pero no estaba confirmado. De hecho, es evidente que hay cierta edición, ya que fueron circulados en muchos cortes. Pero Milei, al echarlo, lo que hizo fue confirmar que eran verídicos y que su preocupación no es la corrupción, ya que despidió al que contaba un hecho de corrupción, no al que lo cometió. No quiere manejar por la Ruta del Dinero K(arina).

A Spagnuolo no le faltó oportunidad de contárselo a Milei. Además de los 26 domingos nocturnos hubo otras 8 visitas a solas, varias en el chalet presidencial, un lugar de acceso más que limitado. Un total de 34 visitas a la quinta presidencial. Que un funcionario se junte con el presidente es habitual; que lo visite sistemáticamente en la quinta de Olivos, a la noche o a solas en el chalet presidencial, en encuentros con habitués que no son funcionarios, ya no. Revela el grado de intimidad que une a Milei con Spagnuolo. ¿Milei puede decir que no sabía de este entramado de coimas dirigidas a su hermana y, para peor, luego de despedir al funcionario que lo dejó al descubierto? En este caso parece que no será tan sencillo como borrar un tuit.

La lista de personas que apuntan a Karina Milei como la cajera de su hermano es larga. El orfebre Juan Carlos Pallarols dijo que le quisieron cobrar por una reunión y finalmente no hizo el bastón presidencial; el portal Coindesk pulbicó unos chats de Hayden Davis, el creador de la estafa $LIBRA, donde afirma que le mandaba dinero a Karina y Javier hacía lo que él quería; el programador Charles Hoskinson dijo que le pidieron coimas para reunirse con Milei y que podían pasar cosas “mágicas”; el empresario Diógenes Casares también afirmó que hubo coimas en torno a $LIBRA; la comunicadora institucional Cristina Pérez, pareja del ministro de Defensa Luis Petri, afirmó que hay coimas en el entorno presidencial. Ahora se suma a la lista Spagnuolo, que en los audios afirma que hay tráfico de dinero hacia Karina.

Habitués

Spagnuolo participaba constantemente de los domingos nocturnos que convoca Milei en la quinta de Olivos. Suelen comenzar poco después de las 20 horas y extenderse hasta bien pasada la medianoche. El nombre de Spagnuolo en estos encuentros íntimos con el presidente se repite junto a otros habitués: los economistas Juan Carlos De Pablo, Claudio Zuchovicki y Miguel Boggiano, el encuestador Juan Mayol, el hijo de intelectual Alejandro Rozitchner y el coequiper para el Nobel de Economía Demián Reidel. Hay otros menos frecuentes como Ezequiel Burgo, Rodolfo Rennis (directivo de Edenor) e Iñaki “Pepona” Gutiérrez y a veces invitados especiales. Hay domingos donde concurrieron también Jonathan Viale, Esteban Trebucq y Horacio Cabak, pero no coincidieron con Spagnuolo, que todo indica tiene su grupo de cercanía bien definido.

Consultado en Twitter por este periodista, Milei dijo que “los domingos un grupo de amigos (más o menos cercanos) nos juntamos a ver en el cine de Olivos óperas de distintos compositores (en especial Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi y Puccini). Luego de lo cual, cenamos y discutimos sobre temas diversos”. ¿Habrán visto “La ocasión hace al ladrón” de Rossini? Se puede ver gratis en Youtube.

Spagnuolo y $Libra

Una de las veladas de domingo a la noche que llama la atención es la del 10 de noviembre de 2024. Estaban Spagnuolo y los amigos habituales como De Pablo, Reidel, Zuchovicki, Boggiano y Rozitchner, pero con un invitado especial: Mauricio Novelli, uno de los hombres clave en la estafa Libra. Novelli es el dueño de NW Professional Traders, donde Milei daba clases de criptomonedas de las que después, una vez desatado el escándalo, dijo que no sabía nada.

El Destape reveló que Novelli participaba de las reuniones de todos los involucrados en el caso Libra en la Casa Rosada. Es más: el trader Novelli ingresó al menos 7 veces a la Casa Rosada; 6 de las 7 reuniones que tuvo fueron con Karina Milei. La confianza llegó a que lo sumen a los domingos en Olivos en los días posteriores al Tech Forum, justo el evento que fue central para juntar las piezas del caso Libra y donde se dijo, también, que se cobraba por acceder a Milei. ¿Se juntaron a festejar? Ese día, el de 10 de octubre de 2024, Milei, Spagnuolo y Novelli compartieron la jornada junto con los habitués de Olivos. Todos llegaron antes de las 19 y se fueron casi a la 1 de la mañana. En el medio Milei recibió también al canciller Gerardo Werthein, que podrá dar fe de la juntada.

Fantino sabía

Otra de las fechas importantes es julio de 2024. A principios de ese mes Spagnuolo fue a charlar con Alejandro Fantino en el canal Neura. Allí Fantino le advirtió que se cuidara, que lo iban a usar, y deslizó que podía haber coimas en “Lules, Tucumán, en Totoras, Santa Fé”. Era un juego de palabras: Lule es Eduardo “Lule” Menem, círculo íntimo de Karina Milei. Totoras puede ser Luis “Toto” Caputo, el ministro de Economía. Fantino habló de personas “genéticamente voraces”.

"Esta gente está choreando. A mí me están desfalcando la Agencia. Milei no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirles guita a los prestadores. Hay un tipo que maneja la caja. ¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Dice 'Diego, vos sos bueno, pero hay gente con voracidad genética. Vos tenés chorros en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y en Lules, provincia de Tucumán'. O sea, lo nombró concretamente", se escucha a Spagnuolo en uno de los audios, otro elemento que les da veracidad ya que efectivamente eso pasó.

¿Por qué es importante la fecha de la charla de Spagnuolo con Fantino? Porque después de ese encuentro donde Fantino hacía públicos los desmanejos hubo 28 encuentros de Spagnuolo con Milei. ¿No sabía el Presidente? Spagnuolo dice que le contó. ¿Milei no ve a Fantino, a quien considera uno de sus creadores, a tal punto que metió a uno de sus panelistas como candidato a diputado dispuesto a votar cualquier cosa que le digan sin leer?

La fecha de la charla de Spagnuolo con Fantino también es importante si se miran las visitas del ahora ex funcionario a la Casa Rosada. Es normal que un funcionario del nivel de Spagnuolo vaya la Casa Rosada, donde tiene varias reuniones en Jefatura de Gabinete. Pero lo interesante es que, hasta que Fantino lo alertó al aire de la trama de coimas el 8 de julio de 2024, Spagnuolo se había reunido 2 veces con Karina y 8 con Menem en la Casa Rosada. A partir de ahí no los visitó durante meses y solo hay un encuentro más con Karina el 23 de diciembre. ¿Por qué Spagnuolo cortó sus reuniones con Karina y Menem? Si es porque confirmó lo que le contó Fantino, ¿como continuó con su cargo y reuniéndose con Milei sistemáticamente?

El listado de encuentros de Milei y Spagnuolo en Olivos