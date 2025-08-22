Cristina Kirchner fulminó a Milei: "Las coimas que recibe tu hermana"

La expresidenta Cristina Kirchner cargó contra Javier Milei al asegurar que "las coimas del 3%" que presuntamente recibe Karina Milei son parte de un delito "infinitamente peor y muy grave" en términos de responsabilidad penal en comparación con los que ella fue condenada en el Caso Vialidad. "¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que 'quién es ese Spagnuolo'? ¿Que no la conocés a tu hermana?", lanzó. También cuestionó al Poder Judicial por ser un "partido e instrumento político del poder económico".

"Si yo como presidenta “debía saber” y por lo tanto era responsable penal directa de lo que hacía cada funcionario público… Imaginate vos… después de que todos los argentinos hemos escuchado a tu amigo y abogado personal Diego Spagnuolo (al que nombraste titular de la Agencia Nacional de Discapacidad), relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas de “El Jefe” y su pandilla, cobrando retornos nada más ni nada menos que con los medicamentos en el área pública de discapacidad a la que le pasaste la motosierra… Más escandaloso y vergonzoso no se consigue", escribió en su cuenta de x.

En un extenso mensaje, Cristina Kirchner le recordó a Milei la "doctrina Vialidad" en la que se afirmó que "una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional" y trazó un paralelo con el caso de Spagnuolo, de quien recientemente se conocieron más de 20 audios sobre pagos de coimas de una farmacéutica. "Bueno, dejame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal", planteó.

La salida de Spagnuolo y las críticas a la Justicia

La exmandataria le recriminó a Milei haber echado al que "fue a contar lo que pasaba" con el supuesto entramado de corrupción, en el que se menciona a su hermana Karina. "¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que 'quién es ese Spagnuolo'? ¿Que no la conocés a tu hermana? Daaale…", apuntó, y agregó: "los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡No hiciste nada! O sea… ni siquiera te van a poder aplicar la “doctrina Vialidad” porque vos Milei, ¡Sí que sabías!".

Además, criticó al Poder Judicial al calificarlo como un ente que "funciona como Partido e instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros contra los intereses de Argentina".