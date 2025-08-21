Villarruel con Spagnuolo

Se viven horas de tensión en la Casa Rosada por los audios filtrados en las últimas donde el ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, revela un entramado de coimas y retornos que involucra directamente a Karina Milei y a los Menem, Martín y Eduardo. En el círculo de la Secretaria General de la Presidencia sospechan del vínculo entre el funcionario y la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Una persona que vive la diaria de la hermana de Milei contó a El Destape: "Ese tipo es un forro, es amigo de la Bicha", dijo en referencia a la vicepresidenta. Así la llaman varios en Balcarce 50: "Bichacruel".

Según el karinismo, Spagnuolo mantiene una buena relación con la vice y creen que pudo haber estado detrás de la difusión de estos audios. Hay imágenes de ambos que dan cuenta de este vínculo. Se los ve juntos en la campaña 2023.

"Él ya venía jodiendo con esto desde el año pasado y nunca se comprobó nada, es todo mentira", expresó ante este portal una persona del entorno de Karina Milei sobre Spagnuolo y los dichos del funcionario en esos audios. Desde el lado de Santiago Caputo se desligaron de cualquier tipo de injerencia con esos audios o su difusión en medio de la interna del asesor presidencial con los Menem y con "El Jefe".

De hecho, anoche se reunieron en secreto en Casa Rosada Caputo, Karina y Guillermo Francos para tratar de enterrar este tema. A la medianoche salió el comunicado con el removimiento de Spagnuolo.

En Casa Rosada reconocen que el audio es verdadero y que la voz es la de Spagnuolo. En Balcarce 50 gira una versión de que el audio habría sido grabado por un periodista en un off the récord con el funcionario. "Sería raro pero puede ser, algunos funcionarios son medios verdes", dijo una fuente a El Destape.

Spagnuolo fue abogado de Milei. Era un asiduo concurrente de la Quinta de Olivos. De hecho, ocupa el segundo lugar como el mayor ingresante a la residencia presidencial. El primero lo tiene el influencer libertario Iñaki Gutiérrez.

Por ahora el único funcionario que habló sobre el tema fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que la semana pasada se reunió con Spagnuolo dos días seguidos en Casa Rosada. "Fue por el tema del proyecto que se iba a tratar en el Congreso y estábamos trabajando en una contrapropuesta", aclararon desde ese sector.

Hoy el jefe de ministros, antes de ingresar al Council of Américas, dijo: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario. Creo que son temas que tiene que investigar la Justicia. Por supuesto que creo en la inocencia de Karina Milei y de Lule Menem, pero son temas que tiene que investigar la Justicia".

En el entorno de Karina Milei cayeron mal las declaraciones de Francos. "Yo no hubiera dicho eso", dijo un allegado a la hermana. Es que se bajó la orden de que nadie hable hasta que la Justicia determine si los audios son reales. "No vamos a responder a algo públicamente que aun la Justicia no dijo si son de verdad".

En el Gobierno confirmaron que cuando se determine la veracidad de los audios en un juzgado se avanzará contra Spagnuolo y lo van a denunciar. "No tenemos otro camino que denunciarlo porque aparte él se autoimplicó", revelaron fuentes de Balcarce 50 a El Destape.